Gıda/kira enflasyonuna odaklanıp; eğitim fiyatına odaklanmazsan…

Geçtiğimiz ay yazmıştım:

“Teoride:

Mal veya hizmete talep arttığında (arzı artmazsa) fiyatı yükselebilir…

Mal veya hizmetin maliyeti arttığında fiyatı yükselebilir…

İhtiyaç olan mal veya hizmet kıt oldu­ğunda fiyatı yükselebilir…”

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“Veya…

Bize özgü modeller ile:

“Sonradan yapılacak fiyat indirimi” için fiyat yükseltilebilir!...

Daha da sıkıntılısı:

“O, şu, bu fiyat yükseltiyor, ben de yük­seltmeliyim” psikolojisi ile fiyat yüksel­tilebilir!..”

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Örnek de vermişim:

“Önümüzde…

Tüm dünyada “indirim ayı” olarak tes­cillenen Kasım ayı var…

Örneğin: Giyim ve ayakkabı fiyatları…

Ekim ayında yüzde 14.2 oranında arta­rak, “yüksek enflasyonun” lokomotifi ol­muş…

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Bu kalemdeki fiyat bindirimlerini ne maliyetler, ne de piyasa/talep koşulları açıklayabiliyor…

Net olarak, kasım ayı indirimlerine ha­zırlık yapılıyor!”

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Ve…

Giyim ve ayakkabı fiyatları, Kasım ayında yüzde 0.25 gerilemiş…

VELHASIL

“Kira ve gıda fiyatları Merkez Bankası’nın (MB) kontrolünde de­ğil” diye dikkat çekenlerimiz var…

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Sadece gıda ve kira fiyatları mı?(!)

Pahalı ve niteliksiz eğitim sonu­cunda “davranışlarda/alışkanlıklar­da”, “üretim/tüketim/ticaret kültü­ründe” yaşanan değişim ile oluşan fiyatlar MB kontrolünde mi?

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TÜİK’e göre yüzde 92.5, ölçüm ya­pan diğer kurumlara göre yüzde 125, halka göre yüzde 150 artan eğitim fi­yatları ve niteliği:

Üretim/fikir gücümüzün yanın­da, yorum/sorgulama/anlama gü­cümüzü de törpülemeye devam ede­cek galiba…