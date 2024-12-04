  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Gıda/kira enflasyonuna odaklanıp; eğitim fiyatına odaklanmazsan…

Gıda/kira enflasyonuna odaklanıp; eğitim fiyatına odaklanmazsan…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Geçtiğimiz ay yazmıştım:

“Teoride:

Mal veya hizmete talep arttığında (arzı artmazsa) fiyatı yükselebilir…

Mal veya hizmetin maliyeti arttığında fiyatı yükselebilir…

İhtiyaç olan mal veya hizmet kıt oldu­ğunda fiyatı yükselebilir…”

***

“Veya…

Bize özgü modeller ile:

“Sonradan yapılacak fiyat indirimi” için fiyat yükseltilebilir!...

Daha da sıkıntılısı:

“O, şu, bu fiyat yükseltiyor, ben de yük­seltmeliyim” psikolojisi ile fiyat yüksel­tilebilir!..”

***

Örnek de vermişim:

“Önümüzde…

Tüm dünyada “indirim ayı” olarak tes­cillenen Kasım ayı var…

Örneğin: Giyim ve ayakkabı fiyatları…

Ekim ayında yüzde 14.2 oranında arta­rak, “yüksek enflasyonun” lokomotifi ol­muş…

***

Bu kalemdeki fiyat bindirimlerini ne maliyetler, ne de piyasa/talep koşulları açıklayabiliyor…

Net olarak, kasım ayı indirimlerine ha­zırlık yapılıyor!”

***

Ve…

Giyim ve ayakkabı fiyatları, Kasım ayında yüzde 0.25 gerilemiş…

 VELHASIL

 “Kira ve gıda fiyatları Merkez Bankası’nın (MB) kontrolünde de­ğil” diye dikkat çekenlerimiz var…

***

Sadece gıda ve kira fiyatları mı?(!)

Pahalı ve niteliksiz eğitim sonu­cunda “davranışlarda/alışkanlıklar­da”, “üretim/tüketim/ticaret kültü­ründe” yaşanan değişim ile oluşan fiyatlar MB kontrolünde mi?

***

TÜİK’e göre yüzde 92.5, ölçüm ya­pan diğer kurumlara göre yüzde 125, halka göre yüzde 150 artan eğitim fi­yatları ve niteliği:

Üretim/fikir gücümüzün yanın­da, yorum/sorgulama/anlama gü­cümüzü de törpülemeye devam ede­cek galiba…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Para kazanamayan “üretim”/”ihracat” yapar mı? 03 Aralık 2024
Sahte dolar… 02 Aralık 2024
“Ucuz işgücü” ile değil, eğitimle kalkındı Çin… 29 Kasım 2024
Fırsat “tehdite” dönüşmeden, tehditi “fırsata” çevirsek… 28 Kasım 2024
“Hammaddeyi ithal eder, işler satarız!”dan, “Hammaddeyi işlemeye başladılar, ne yapacağız?”a… 27 Kasım 2024
Altın ihracatının “yüzde 45” düşmesi ne anlatıyor? 26 Kasım 2024
Dövizde yüzde 40’lık kazancı gören; Koyun, makine, buğday yatırımı yapar mı? 25 Kasım 2024
Asgari ücret 22 Kasım 2024
Toprak/su kısıtlı; Navlun pahalı… Ne yapmalı? 21 Kasım 2024
550 bin “teknik eleman” işsizse… 20 Kasım 2024