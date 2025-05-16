Göcek’ten bir süper yat geçti

Göcek’te bu yıl altıncısı düzenlenen TYBA Yacht Charter Show, hepsi birbirinden lüks motor yatlara, yelkenlilere, guletlere ve süper yatlara ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en önemli ülke­lerinden katılımcılara ev sahipliği yapan TYBA Ya­cht Charter Show'da, 81.7 met­relik ‘Alfa Nero’, tüm denizcile­rin ve charter profesyonellerinin dikkatini çekerken, şu ana kadar fuara katılmış en büyük süperyat oldu. İki asansörlü, spor salonlu, spa odalı devasa süperyat, 2007 yılında suya Oceanco tarafından indirilmişti.

Türkiye’ye gelmeden önce de İspanya’da kapsamlı bir refite (yeniden donatmak) girmiş. Ya­tın düşük sezondaki kiralama be­deli 812 bin 500 euro, yüksek se­zondaki kiralama bedeli ise 875 bin euro civarında.

Alfa Nero, kıç taraftaki dev ha­vuzu, DJ kabini, geniş güneşlen­me alanları, iç mekandaki bir­birinden farklı döşenmiş farklı renklerdeki kabinleri, bir otelin kral dairesini andıran master ka­bini, master kabini hiç aratmayan VIP kabini, puro odası ve baş ta­raftaki jakuzisiyle şovun en dik­kat çekeni oldu.

Bunun yanı sıra yine Türk ter­sane Aegean Yacht imzalı 56 met­relik Yazz teknesi de dikkatimi çe­kenlerden bir diğer yat oldu. 12 ki­şilik misafir kapasitesi, 14 crew ile dikkat çeken tekne, özellikle otur­ma alanlarının konforuyla da gö­renleri etkiliyor. Televizyon oda­sı, puro ve oyun alanı, geniş kabin­leri, deniz oyuncakları, jakuzi ve geniş havuzluk alanı ise 2007 üre­timi yat, fuarda beğeni toplayan bir başka tekne oldu.

Fuarda 50’den fazla tekne

Fuarda bu yıl 50’den fazla tekne vardı. Avusturyalı üretici Frasu­cher Asmira Marine bünyesinde güzel deniz seyirlerine imkan ve­rirken, her akşam farklı tekneler­de düzenlenen partiler, yurtdışın­daki etkinlikleri aratmadı.

Fuarın bir diğer özelliği de Türk turizmini ve denizciliğini yurtdı­şındaki turizm temsilcilerine gös­termekti. Güçlü hizmet altyapısı ve geniş kültür yelpazesi, her yıl kendini geliştiren ağırlama kabi­liyetiyle Türk charter turizmi yer­li ve yabancı orta ve üst gelir grup­larının tüm beklentilerini karşıla­maya aday. Bu yaz Göcek’in harika koyları, Marmaris, Hisarönü gibi yerler yine dev charter’larla dola­cak gibi görünüyor.

Süperyat Zirvesi

Memetti Superyacht Agency’nin öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen Superyacht Show Türkiye de 8-12 Mayıs tarihlerinde Göcek’te düzenlendi. Birbirine paralel tarihlerde düzenlenen iki şov ile birlikte Göcek denizcilerle doldu.

Memetti Kurucusu Mehmet Kabak ve ekibinin sıkı çalışmasıyla Göcek’in turizm gücünün, geliştirilmesi amaçlanan etkinliğe dünyanın önemli ülkelerinden katılımcılar geldi. Amerika’nın önemli şov figürlerinden Kerry Titheradge, ünlü Türk tasarımcı Timur Bozca, Kaptan Hande Yamanel, Sahar Rasti, Ramazan Mengi gibi denizciliğin önde gelen isimlerinin katıldığı iki güne yayılan etkinlikte tasarımcılık, denizciliğin gelişimi, yat kaptanlığı, denizcilikte kadının yeri, çevre ve doğa bilinci gibi konularda konusunun uzman isimlerinin yer aldığı oturumlar düzenlendi.

Hem deniz seyirleri hem de karada konferans ve networking toplantılarıyla geçen etkinlikte, özellikle denizcilikte kadının yeri ve kadın kaptanlar temalı konferans büyük ilgi çekti.

İstanbul Renault 5’i konuşuyor

Avrupa'da "2025 Yılının Otomobili" seçilen Renault 5 E-Tech Elektrikli, Türkiye'de alışılmışın dışında bir lansmanla sahneye çıktı. Efsanevi model, ikonik kimliğini korurken tamamen elektrikli altyapısıyla yeniden hayat buldu. 1970'lerin başında Fransız marka Renault'nun ilk süper mini otomobili olarak üretilen Renault 5, bir dönemin efsane otomobili olarak akıllara kazınmıştı. Üç ve beş kapılı versiyonlarla tüm Avrupa'yı kasıp kavuran ve bir dönem motor sporlarında da adından söz ettiren model, elektrikli versiyonuyla da Türkiye pazarına girdi. Son dönemde çok sayıda güzel projeye imza atan Renault ekibinin, Renault 5 modelinin üstüne çok düşeceği de ortadaydı.

V-8 motora sahip ilk Corvette açık artırmada

Otomotiv tarihinde önemli bir yeri olan, 1950’lerin iko­nik arabası Chevrolet Corvette, 2025’te hala kendinden konuş­turmayı başarıyor. V-8 motora sahip ilk Corvette, “Bring a Tra­iler” adlı site üzerinden açık ar­tırmayla satışa sunuldu. Verilen teklifler arasında şu ana kadar en yüksek rakam 52 bin dolar ci­varında.

Kıvrımlı ve krom süsleme­li dış görünüşü, orijinal C1 Cor­vette ile bugünün C8'ini ayıran tek özellik değil. Model, üreti­minin ilk üç yılında spor araba gibi görünüyordu, ancak moto­ru güçsüzdü. Mühendis Mauri Rose ve Arkus-Duntov, bir 1954 modeline, şasi EX87'ye 307 kü­bik inçlik bir V-8 motor taktı ve Arkus-Duntov bu arabayla 163 mil/saat hıza ulaştı. V-8 motorlu C1, 1955'te piyasaya sürüldü ve o günden bu yana sekiz silindirli motorla satılmaya devam ediyor.