Göcek’ten bir süper yat geçti
Göcek’te bu yıl altıncısı düzenlenen TYBA Yacht Charter Show, hepsi birbirinden lüks motor yatlara, yelkenlilere, guletlere ve süper yatlara ev sahipliği yaptı.
Dünyanın en önemli ülkelerinden katılımcılara ev sahipliği yapan TYBA Yacht Charter Show'da, 81.7 metrelik ‘Alfa Nero’, tüm denizcilerin ve charter profesyonellerinin dikkatini çekerken, şu ana kadar fuara katılmış en büyük süperyat oldu. İki asansörlü, spor salonlu, spa odalı devasa süperyat, 2007 yılında suya Oceanco tarafından indirilmişti.
Türkiye’ye gelmeden önce de İspanya’da kapsamlı bir refite (yeniden donatmak) girmiş. Yatın düşük sezondaki kiralama bedeli 812 bin 500 euro, yüksek sezondaki kiralama bedeli ise 875 bin euro civarında.
Alfa Nero, kıç taraftaki dev havuzu, DJ kabini, geniş güneşlenme alanları, iç mekandaki birbirinden farklı döşenmiş farklı renklerdeki kabinleri, bir otelin kral dairesini andıran master kabini, master kabini hiç aratmayan VIP kabini, puro odası ve baş taraftaki jakuzisiyle şovun en dikkat çekeni oldu.
Bunun yanı sıra yine Türk tersane Aegean Yacht imzalı 56 metrelik Yazz teknesi de dikkatimi çekenlerden bir diğer yat oldu. 12 kişilik misafir kapasitesi, 14 crew ile dikkat çeken tekne, özellikle oturma alanlarının konforuyla da görenleri etkiliyor. Televizyon odası, puro ve oyun alanı, geniş kabinleri, deniz oyuncakları, jakuzi ve geniş havuzluk alanı ise 2007 üretimi yat, fuarda beğeni toplayan bir başka tekne oldu.
Fuarda 50’den fazla tekne
Fuarda bu yıl 50’den fazla tekne vardı. Avusturyalı üretici Frasucher Asmira Marine bünyesinde güzel deniz seyirlerine imkan verirken, her akşam farklı teknelerde düzenlenen partiler, yurtdışındaki etkinlikleri aratmadı.
Fuarın bir diğer özelliği de Türk turizmini ve denizciliğini yurtdışındaki turizm temsilcilerine göstermekti. Güçlü hizmet altyapısı ve geniş kültür yelpazesi, her yıl kendini geliştiren ağırlama kabiliyetiyle Türk charter turizmi yerli ve yabancı orta ve üst gelir gruplarının tüm beklentilerini karşılamaya aday. Bu yaz Göcek’in harika koyları, Marmaris, Hisarönü gibi yerler yine dev charter’larla dolacak gibi görünüyor.
Süperyat Zirvesi
Memetti Superyacht Agency’nin öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen Superyacht Show Türkiye de 8-12 Mayıs tarihlerinde Göcek’te düzenlendi. Birbirine paralel tarihlerde düzenlenen iki şov ile birlikte Göcek denizcilerle doldu.
Memetti Kurucusu Mehmet Kabak ve ekibinin sıkı çalışmasıyla Göcek’in turizm gücünün, geliştirilmesi amaçlanan etkinliğe dünyanın önemli ülkelerinden katılımcılar geldi. Amerika’nın önemli şov figürlerinden Kerry Titheradge, ünlü Türk tasarımcı Timur Bozca, Kaptan Hande Yamanel, Sahar Rasti, Ramazan Mengi gibi denizciliğin önde gelen isimlerinin katıldığı iki güne yayılan etkinlikte tasarımcılık, denizciliğin gelişimi, yat kaptanlığı, denizcilikte kadının yeri, çevre ve doğa bilinci gibi konularda konusunun uzman isimlerinin yer aldığı oturumlar düzenlendi.
Hem deniz seyirleri hem de karada konferans ve networking toplantılarıyla geçen etkinlikte, özellikle denizcilikte kadının yeri ve kadın kaptanlar temalı konferans büyük ilgi çekti.
İstanbul Renault 5’i konuşuyor
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V-8 motora sahip ilk Corvette açık artırmada
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