Gözler kredi notu ve Merkez’in faiz kararında
Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası’nın faiz kararı bu hafta perşembe günü açıklanacak. Genel beklenti 250 baz puanlık indirim olacağı yönünde. Merkez’in faiz indirim kararının yanında vereceği mesajlar da önemli. Cuma gecesi Moody’s ve Fitch’in Türkiye’nin kredi notu kararı gelecek. Beklenti not değişikliği olmayacağı yönünde.
Piyasalar geride bıraktığımız hafta dar bir bantta hareket etti. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi hafta boyunca 10 bin 100-10 bin 450 puan arasında dalgalandı ve haftayı sadece yüzde 0,1’lik artışla 10 bin 366 puandan tamamladı. Dolar kuru 40 TL üzerindeki ‘sınırlı’ hareketini sürdürdü.
İçeride fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek önemli bir ekonomik veri akışı yokken özellikle Suriye-İsrail arasında yaşananlar yakından takip edildi. Yurtdışında ise ABD’de açıklanan enflasyon verileri en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın stabil coin piyasasının düzenlemesine yönelik imzaladığı tasarı kripto para cephesinde yankı buldu. Bitcoin 120 bin dolar ile yeni tarihi zirvesine çıkarken en büyük alt coin Ethereum haftalık bazda yüzde 25 değer kazandı.
Merkez’in faiz kararı izlenecek
Yeni haftada iç piyasalar açısından kritik gündem maddeleri var. Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalarda yönü belirleyecek öneme sahip. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önceki hafta mevduat ve yatırım fonlarındaki stopaj oranını yüzde 15’ten yüzde 17.5’e çıkarması ‘yüksek’ faiz indirimi beklentilerini törpülemişti. Söz konusu karar öncesinde faiz indirimine yönelik beklentiler 200-500 baz puan gibi geniş bir aralıkta oluşmuştu. Ancak stopaj kararı sonrasında beklentiler 250-350 baz puan seviyelerinde yoğunlaştı.
AA Finans’ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan 21 ekonomistin 11 tanesi, politika faizinde 250 baz puan, 4’ü 300 baz puan, 6’sı 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50’ye çekilmesi yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 46’da sabit tutulmuştu.
İki kurumdan not kararı gelecek
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch’in Cuma gecesi Türkiye ile ilgili açıklayacakları kararlar kritik. Moody’s son olarak 19 Temmuz 2024’te Türkiye’nin kredi notunu iki kademe artırarak ‘B3’ten ‘B1’e yükseltmiş, kredi notu görünümünü ‘pozitif’ olarak korumuştu. Fitch Ratings ise şubat ayındaki değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu “BB-”, not görünümünü “durağan” olarak teyit etmişti. Piyasalardaki genel beklenti kredi notlarının aynı kalacağı yönünde. Ancak kredi notu görünümünü ‘pozitif’ olarak tutan Moody’s’den bir not artışı gelebileceğini düşünenler de var. Çünkü derecelendirme kuruluşları geçmişte istisnaları olsa da, not görünümü ‘durağan’ ya da ‘negatif’ iken not artışına pek gitmiyorlar. Dolayısıyla görünümü ‘pozitif’te tutan Moody’s’den bir sürpriz gelebilir.
Borsada temkinli iyimserlik havası
Jeopolitik gelişmelerde son günlerde öne çıkan Suriye-İsrail ilişkileri yine önemini koruyacak. Özellikle borsa cephesinde son günlerde yukarı gitme istediği dikkat çekiyor. Olumsuz haber akışında 10 bin puanın altına inmek istemeyen borsada, faiz indiriminin boyutu sert fiyat hareketlerine neden olabileceği düşünülüyor. Teknik açıdan endeksin 10 bin 400 puanının üzerinde 10 bin 700 puandaki direncini test edebileceği görüşü hakim. Piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimi kararı gelmesi halinde bu seviyenin aşılabileceği söyleniyor. Aksi durumda yani indirimin beklentilere paralel 250 baz puanla sınırlı kalması halinde piyasalarda ‘temkinli iyimserlik’ modunun süreceği ifade ediliyor.