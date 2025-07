Gözler kredi notu ve Merkez’in faiz kararında

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası’nın faiz kararı bu hafta perşembe günü açıklanacak. Genel beklenti 250 baz puanlık indirim olacağı yönünde. Merkez’in faiz indirim kararının yanında vereceği mesajlar da önemli. Cuma gecesi Moody’s ve Fitch’in Türkiye’nin kredi notu kararı gelecek. Beklenti not değişikliği olmayacağı yönünde.

Piyasalar geride bırak­tığımız hafta dar bir bantta hareket etti. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi hafta boyunca 10 bin 100-10 bin 450 puan arasında dalgalandı ve haftayı sadece yüzde 0,1’lik artışla 10 bin 366 puandan tamamladı. Dolar kuru 40 TL üzerindeki ‘sınır­lı’ hareketini sürdürdü.

İçeri­de fiyatlamalar üzerinde etki­li olabilecek önemli bir ekono­mik veri akışı yokken özellikle Suriye-İsrail arasında yaşa­nanlar yakından takip edildi. Yurtdışında ise ABD’de açık­lanan enflasyon verileri en önemli gündem maddesi ola­rak öne çıktı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın sta­bil coin piyasasının düzenle­mesine yönelik imzaladığı ta­sarı kripto para cephesinde yankı buldu. Bitcoin 120 bin dolar ile yeni tarihi zirvesine çıkarken en büyük alt coin Et­hereum haftalık bazda yüzde 25 değer kazandı.

Merkez’in faiz kararı izlenecek

Yeni haftada iç piyasa­lar açısından kritik gündem maddeleri var. Merkez Ban­kası’nın 24 Temmuz’daki Pa­ra Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz ka­rarı ve vereceği mesajlar pi­yasalarda yönü belirleyecek öneme sahip. Hazine ve Ma­liye Bakanlığı’nın önceki haf­ta mevduat ve yatırım fonla­rındaki stopaj oranını yüzde 15’ten yüzde 17.5’e çıkarması ‘yüksek’ faiz indirimi beklen­tilerini törpülemişti. Söz ko­nusu karar öncesinde faiz in­dirimine yönelik beklentiler 200-500 baz puan gibi geniş bir aralıkta oluşmuştu. Ancak stopaj kararı sonrasında bek­lentiler 250-350 baz puan se­viyelerinde yoğunlaştı.

AA Finans’ın PPK toplantı­sına yönelik beklenti anketine katılan 21 ekonomistin 11 ta­nesi, politika faizinde 250 baz puan, 4’ü 300 baz puan, 6’sı 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı bek­lentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirile­rek yüzde 43,50’ye çekilmesi yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklen­tilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçek­leştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 46’da sabit tutulmuştu.

İki kurumdan not kararı gelecek

Uluslararası kredi derece­lendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch’in Cuma gecesi Türki­ye ile ilgili açıklayacakları ka­rarlar kritik. Moody’s son ola­rak 19 Temmuz 2024’te Türki­ye’nin kredi notunu iki kademe artırarak ‘B3’ten ‘B1’e yükselt­miş, kredi notu görünümünü ‘pozitif’ olarak korumuştu. Fitch Ratings ise şubat ayında­ki değerlendirmesinde Türki­ye’nin kredi notunu “BB-”, not görünümünü “durağan” olarak teyit etmişti. Piyasalardaki ge­nel beklenti kredi notlarının aynı kalacağı yönünde. Ancak kredi notu görünümünü ‘pozi­tif’ olarak tutan Moody’s’den bir not artışı gelebileceğini dü­şünenler de var. Çünkü derece­lendirme kuruluşları geçmiş­te istisnaları olsa da, not görü­nümü ‘durağan’ ya da ‘negatif’ iken not artışına pek gitmiyor­lar. Dolayısıyla görünümü ‘po­zitif’te tutan Moody’s’den bir sürpriz gelebilir.

Borsada temkinli iyimserlik havası

Jeopolitik gelişmelerde son günlerde öne çıkan Suri­ye-İsrail ilişkileri yine önemi­ni koruyacak. Özellikle borsa cephesinde son günlerde yu­karı gitme istediği dikkat çe­kiyor. Olumsuz haber akışın­da 10 bin puanın altına inmek istemeyen borsada, faiz indi­riminin boyutu sert fiyat ha­reketlerine neden olabileceği düşünülüyor. Teknik açıdan endeksin 10 bin 400 puanının üzerinde 10 bin 700 puandaki direncini test edebileceği gö­rüşü hakim. Piyasa beklenti­sinin üzerinde bir faiz indiri­mi kararı gelmesi halinde bu seviyenin aşılabileceği söyle­niyor. Aksi durumda yani in­dirimin beklentilere paralel 250 baz puanla sınırlı kalması halinde piyasalarda ‘temkinli iyimserlik’ modunun süreceği ifade ediliyor.