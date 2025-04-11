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Gümrük tarifeleri ne zaman eserse

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

Giriş biraz şarkı sözü gibi oldu far­kındayım ancak ABD Başkanı Trump'ın söylemleri ile şekillenen bir dünyada yaşıyoruz ve açıkladığı tarife­leri Çin hariç ülkeler için 90 gün erte­lemesi ile gerçekten inanılmaz reaksi­yonlara şahit olduk.

Dolayısıyla henüz başkanlık döneminin üçüncü ayında olan ama gelişmeleri takip eden insan­lara üç yıl gibi gelen bir sürecin içinde­yiz. Kendisine misilleme yapmayan ül­kelere getirilen bu erteleme daha ziya­de Çin'i izole etmek ve yakın bölgedeki ülkeleri kendi tarafına çekmek amaç­lı olabilir. Çin'den gelen açıklamalar ise önemli ölçüde dik bir duruşa işaret ediyor.

Çin normalde alışık olduğu gibi ABD'ye gerçekleştiremeyeceği satışla­rı fiyatları kırarak başta Avrupa olmak üzere dünyanın kalanına mı yönlen­dirir kestirmek zor. Ancak ekonomiyi ayakta tutmak adına hatırı sayılır bir teşvik paketini devreye alması öngörül­mekte. Başta demir cevheri olmak üze­re sanayide kullanılan baz metallerde bu beklentiye paralel olarak hareketle­rin yaşandığını görüyoruz.

3 faiz indirimi beklentisi makul

ABD'de enflasyon verisi ise büyük öl­çüde iyimser piyasa beklentilerinin da­hi altında gelerek Fed'in elini faiz indi­rimleri noktasında iyice rahatlattı. Ha­ziran ayında faizleri indirmeye devam etmesi beklenen Fed ile piyasanın Fed tarafında bekledikleri arasında büyük bir fark oluştuğunu söylemek müm­kün.

En son geçtiğimiz hafta konuşan Fed başkanı Powell'ın da işaret etti­ği gibi gümrük tarifelerinin enflasyon üzerinde kalıcı etkilerinin bilinmezli­ğini koruduğu bir ortamda iki indirim ana senaryo. Ancak piyasada yaşanan türbülans yatırım bankalarının reses­yon senaryolarını güncellemesine ne­den olarak faiz indirim beklentilerinin sayısının 5'e çıkmasına neden olmuş durumda.

Piyasa ile Fed arasında böyle bir uyuşmazlık yaşandığı zaman genel­de bir uzlaşmaya gidildiğini ama bunun Fed'e daha yakın bir noktada gerçekleş­tiğini sıklıkla deneyimledik, dolayısıyla Fed tarafından haziran ayında başlaya­cak şekilde yılın kalan kısmında üç adet faiz indirim beklentisinin bu aşamada makul olduğunu düşünüyorum.

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