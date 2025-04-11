Gümrük tarifeleri ne zaman eserse
Giriş biraz şarkı sözü gibi oldu farkındayım ancak ABD Başkanı Trump'ın söylemleri ile şekillenen bir dünyada yaşıyoruz ve açıkladığı tarifeleri Çin hariç ülkeler için 90 gün ertelemesi ile gerçekten inanılmaz reaksiyonlara şahit olduk.
Dolayısıyla henüz başkanlık döneminin üçüncü ayında olan ama gelişmeleri takip eden insanlara üç yıl gibi gelen bir sürecin içindeyiz. Kendisine misilleme yapmayan ülkelere getirilen bu erteleme daha ziyade Çin'i izole etmek ve yakın bölgedeki ülkeleri kendi tarafına çekmek amaçlı olabilir. Çin'den gelen açıklamalar ise önemli ölçüde dik bir duruşa işaret ediyor.
Çin normalde alışık olduğu gibi ABD'ye gerçekleştiremeyeceği satışları fiyatları kırarak başta Avrupa olmak üzere dünyanın kalanına mı yönlendirir kestirmek zor. Ancak ekonomiyi ayakta tutmak adına hatırı sayılır bir teşvik paketini devreye alması öngörülmekte. Başta demir cevheri olmak üzere sanayide kullanılan baz metallerde bu beklentiye paralel olarak hareketlerin yaşandığını görüyoruz.
3 faiz indirimi beklentisi makul
ABD'de enflasyon verisi ise büyük ölçüde iyimser piyasa beklentilerinin dahi altında gelerek Fed'in elini faiz indirimleri noktasında iyice rahatlattı. Haziran ayında faizleri indirmeye devam etmesi beklenen Fed ile piyasanın Fed tarafında bekledikleri arasında büyük bir fark oluştuğunu söylemek mümkün.
En son geçtiğimiz hafta konuşan Fed başkanı Powell'ın da işaret ettiği gibi gümrük tarifelerinin enflasyon üzerinde kalıcı etkilerinin bilinmezliğini koruduğu bir ortamda iki indirim ana senaryo. Ancak piyasada yaşanan türbülans yatırım bankalarının resesyon senaryolarını güncellemesine neden olarak faiz indirim beklentilerinin sayısının 5'e çıkmasına neden olmuş durumda.
Piyasa ile Fed arasında böyle bir uyuşmazlık yaşandığı zaman genelde bir uzlaşmaya gidildiğini ama bunun Fed'e daha yakın bir noktada gerçekleştiğini sıklıkla deneyimledik, dolayısıyla Fed tarafından haziran ayında başlayacak şekilde yılın kalan kısmında üç adet faiz indirim beklentisinin bu aşamada makul olduğunu düşünüyorum.