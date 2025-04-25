Gündeme dönebildik mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda meydana gelen deprem silsilesi bizlere yeniden enflasyon ya da kur kaynaklı sorunlardan daha büyükleri ile yüzleşmemiz gerektiğini hatırlattı.

Ülke nüfusunun beşte birinin yaşadı­ğı İstanbul’da deprem gerçeğine karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız ve ne pahası­na olursa olsun kentsel dönüşüme öncelik vermeliyiz.

Can güvenliği ikinci plana atılamaz.

Faiz indirimlerinin gelmesi zor gözüküyor

Monden hayatımızdaki kısırdöngülere geri gelecek olursak, faizlerin yükselmesi ile beraber kredi kanalı üzerindeki baskı­lar artmış durumda.

Kapasite kullanım oranını da aşağı çeken bir üretim düşüşü yaşanması muhtemel. İçeride devam eden siyasi gerginliklere da­ir yeni bir haber akışı oluşmadıkça global taraftaki iyileşmelerin de etkisinin sınırlı kaldığına şahit oluyoruz.

Tatil olduğumuz dönemde ABD Başka­nı Trump’ın hrm Çin’e uygulanacak tari­felerde hem de haftanın açılışında günde­mi meşgul eden Fed Başkanı Powell’a dair söylemlerinde geri adım atması risk iştahı­na olumlu yansıdı.

ABD endeksleri yükseliş kaydederken, gelişen piyasalar da buna büyük ölçüde iş­tirak etti. Ancak aynı olumlu görünümün bize sirayet etmediğini görmekteyiz. CDS kredi temerrüt risk primi hafif de olsa yu­karı gelirken, döviz sepeti bazında yaşanan yükselişin ilerideki dönemde enflasyon üzerinde de negatif etkilerini takip edece­ğiz. Dolayısıyla önümüzdeki toplantılar­da PPK toplantılarında faiz indirimlerinin ivedilikle gelmesi zor gözükmekte.

Altında belirleyici Merkez Bankaları

Özellikle Türk yatırımcısının her zaman sevdiği ve portföyünde yer verdiği altın ko­nusuna gelecek olursak, Trump’ın attığı uzlaşmacı adımlarla beraber görülen tari­hi zirveden %5 gibi anlamlı bir geri çekil­me yaşadık.

Özellikle Çin ve Hindistan tarafından ge­len talep gösteriyor ki, zaman zaman ülke­mizin de dahil olduğu, altını rezervlerini çeşitlendirme aracı olarak değerlendiren merkez bankaları grubu, burada belirleyi­ci konumda.

Diğer yandan İran ile ABD arasındaki gö­rüşmeler ve Ukrayna ile Rusya arasında olası ateşkese dair beklentiler de altın fi­yatlarındaki jeopolitik risk köpüğünü kıs­men geri alabilir. Dolayısıyla yaşananları ana yükseliş trendi içinde düzeltme olarak değerlendirmek daha makul.