  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Şevket SAYILGAN / Ekonomist
  4. Günlerden Merkez Bankası, beklenti 2025 ilk çeyrek faiz indirimi

Günlerden Merkez Bankası, beklenti 2025 ilk çeyrek faiz indirimi

Şevket SAYILGAN / Ekonomist
Şevket SAYILGAN / Ekonomist [email protected]

Piyasa ekonomi­leri finansal ola­rak imkansız üçlü olarak da ifade edi­len (impossible tri­nity) dengesi üze­rinde çalışması ön­görülür. Kısaca faiz, kur ve kambiyo sis­teminden sadece bi­ri kontrol edilebilir. Diğerleri serbest ya­ni piyasa dengesine bırakılma­lıdır.

Bu yapı günümüzde Dün­ya’daki çoğunluk ülkeler tara­fından uygulanmaktadır. Buna göre de ağırlıklı olarak ülkeler ve Türkiye’de faizi kontrol eden diğerlerini serbest bıraktığı bir yapıdır. (Uygulama bugün ül­kemizde farklı olsa da yani kur da kontrollü bir yapıda…) Tüm bu süreçler merkez bankaları tarafından yönetilmektedir ya da merkez bankalarının görev, yetki ve sorumluluğundadır.

Ayrıca ekonomi yönetimleri­nin iki temel politikası vardır. Bunlar para politikası ve maliye politikasıdır. Kısaca ayrımı be­lirlemek adına para politikası­nın temel aracı faiz, maliye po­litikasının temel aracı vergidir. Para politikası hızlı sonuç ve­ren ama kalıcılığı maliye poli­tikası ile eş güdüm içinde yöne­tildiğinde ortaya çıkan bir yapı­da olmasıdır. Maliye politikası ise uzun dönemde etki gösteren ve yapısal dönüşüm gerektiren özellikler taşıdığından özellikle gelişmekte olan ekonomilerde kısmen pasif hale getirilmiştir.

Kısaca günümüz ekonomik yapıları faizin kontrol edil­diği ve bu kontrolün merkez bankaları tarafından yapıl­dığı bir özellik taşımaktadır.

Türkiye ekonomisinin de 2024 yılsonu gelirken ve 2025 beklentileri oluşturulurken te­mel bilinmez veya değişken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB)ne zaman faiz düşüreceğidir. Çünkü faiz düşürme zamanlaması birçok parametreyi olumlu ve olumsuz etkilemeye sahip bir etki alanı­na sahiptir. Piyasalar 21 Kasım toplantısı için bir düşüş bek­lentisi taşımazken, aralık ayı için düşürme beklentisi dikka­te alınacak bir ağırlıktadır.

An­cak merkez bankacılığının zor olan yönü ise piyasaların yara­tacağı baskı ve lobiciliğe karşı esas amacın enflasyonu kalıcı düşürme olduğu bir yapıda bu konuda daha inandırıcı verile­rin ortaya çıkması ile yapılma­sıdır. Bu dönemde 2025 ilk çey­reği olarak görülmektedir. An­cak birçok kez de belirttiğim gibi sadece para politikası ve fa­iz aracı ile kalıcı enflasyon dü­şüşü sağlanamayacağı gibi eko­nomi kurumlarının bağımsız­lığı ve politik ilişkilerden uzak kalabilmesi ile yapısal reform­lar uygulanması bizi nihai so­nuca götürecektir.

Piyasalar ve TCMB arasındaki ilişki ve beklentiler

TCMB, para politikası karar­larıyla finansal piyasaların işle­yişinde kritik bir rol oynar. TC­MB’nin uyguladığı politikalar, piyasaların yönünü belirler

TCMB’nin görev ve amaçları

TCMB’nin temel amacı fi­yat istikrarını sağlamak, yani enflasyonu kontrol altında tut­maktır. Ayrıca finansal istik­rar, döviz piyasalarının düzen­lenmesi ve ekonomik büyüme­yi destekleme gibi yan görevleri de vardır. Bu amaçlar doğrul­tusunda TCMB, politika faiz oranlarını belirler, piyasalara likidite sağlar ve döviz rezerv­lerini yönetir.

Piyasalar ve TCMB’nin karar mekanizması

Piyasa aktörleri, TCMB’nin kararlarını yakından takip eder. TCMB’nin faiz oranlarını artırması, genellikle enflasyo­nu düşürme amacı taşır ve pi­yasalarda yerli para birimine olan güveni artırabilir. Ancak yüksek faiz oranları, ekonomik büyümeyi yavaşlatma riskini taşır. Buna karşılık, faiz oran­larının düşürülmesi kısa vade­de ekonomik büyümeyi teşvik edebilir ancak bu durum, enf­lasyonist baskıları artırabilir ve yerli para biriminin değer kaybetmesine neden olabilir.

Son dönemdeki eğilimler ve piyasa tepkileri

Son yıllarda Türkiye’deki ekonomik koşullar ve küresel gelişmeler, TCMB’nin politika­larını daha fazla baskı altına al­mıştır.

Faiz Politikaları: Özellikle enflasyonun yüksek seyretti­ği dönemlerde, TCMB’nin faiz kararları piyasalar tarafından kritik bir şekilde değerlendi­rilmiştir. Örneğin, faiz indirim kararları TL’nin değer kaybına neden olurken, yüksek faiz po­litikaları yatırımcı güvenini ar­tırsa da büyüme üzerinde baskı yaratmıştır.

Döviz Kurları: Döviz piya­saları, TCMB’nin politikalarına anında tepki verir. Özellikle re­zerv kullanımı ve faiz kararları, döviz talebi üzerinde belirleyi­ci olur.

Enflasyon ve Beklentiler: Enflasyonun kontrol altına alı­namaması, piyasalarda risk al­gısını yükseltir. Bu nedenle TC­MB’nin enflasyonla mücadele politikaları, yatırımcıların bek­lentilerini şekillendiren temel unsurlardan biridir.

Piyasa Beklentileri ve Gelecek Öngörüleri

Piyasalar, TCMB’nin bağım­sızlığı ve öngörülebilirliği ko­nusundaki gelişmelere büyük önem verir. Aşağıdaki başlıklar, yatırımcıların ve piyasa aktör­lerinin gelecekteki beklentile­rini belirlemede öne çıkar:

1- Bağımsızlık: TCMB’nin siyasi etkilerden ne ölçü­de bağımsız olduğu, piyasalar­daki güvenin belirleyici unsur­larından biridir. Bağımsızlık algısı, özellikle yabancı yatı­rımcılar için kritik bir rol oy­nar.

2-Enflasyonla Mücade­le: Enflasyon oranlarının düşürülmesi ve fiyat istikrarı­nın sağlanması, piyasa beklen­tilerinin olumlu yönde şekil­lenmesi için önemlidir.

3-Döviz Kuru Yönetimi: Döviz rezervlerinin güç­lendirilmesi ve kur istikrarını sağlayacak politikalar, TCM­B’nin başarısı açısından yakın­dan izlenmektedir.

4-Küresel Gelişmeler: Küresel faiz oranları, emtia fiyatları ve jeopolitik riskler, TCMB’nin kararlarını ve piyasa beklentilerini şekil­lendiren dış faktörler arasın­da yer alır. TCMB ile piyasalar arasındaki ilişki, Türkiye eko­nomisinin yönünü belirleme­de kritik bir öneme sahiptir. Bu ilişki, yatırımcıların güve­nini, döviz kurlarını, enflas­yonu ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiler. TCMB’nin şeffaf, öngörülebilir ve tutarlı politikalar izlemesi, hem yer­li hem de yabancı yatırımcılar için olumlu bir piyasa ortamı yaratabilir. Gelecekte TCM­B’nin atacağı adımlar, Türkiye ekonomisinin istikrarı ve sür­dürülebilir büyümesi açısın­dan belirleyici olacaktır.

Son Söz: “Bir insanın dav­ranışı, sözlerinde daha yüksek sesle konuşur.” Dale Carnegie

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sanayi üretimi ve işsizlik rakamları ne söylüyor? 13 Kasım 2024
Enflasyon ile mücadelede yeni heyecanlara ihtiyaç var 06 Kasım 2024
Türkiye’de işletmelerin finansal yönetimi nasıl olmalıdır? Tavsiyeler… 30 Ekim 2024
Toplumsal uzlaşı, gelir dağılımı adaletidir 23 Ekim 2024
Vergi politik, vergi toplama şekli ideolojiktir 16 Ekim 2024
Bütçesiz (plansız) aksiyonlar, geçici başarılar, amaç sürdürülebilirlik 09 Ekim 2024
Ekonomide senaryolar 02 Ekim 2024
Finansal okuryazarlık üzerine sohbet 25 Eylül 2024
Ne senle ne de sensiz, merkez bankaları ve faiz politikası 18 Eylül 2024
Dünya ve Türkiye ekonomisinde riskler 11 Eylül 2024