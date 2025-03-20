Güven tam, beklentiler olumluysa…

‘Güven’ ve ‘olumlu bek­lentiler’ yatırımla­rın temelini oluştu­ruyor…

***

Dolayısıyla üre­tim, istihdam, ihra­cat, teknoloji, kalite, rekabet, verimlilik gibi ihtiyaç duydu­ğumuz olguların ar­tışında başrolü oynuyor…

Dolayısıyla döviz ihtiyacın­dan cari açığa, yüksek faizler­den alım gücüne tüm hastalık­ların ilacına ‘hammadde olma’ vazifesi görüyor…

***

Örneğin…

Yıl 1998…

Asya krizi…

Makine sektörünün duayen­leri Arslan Sanır ve Cenap Eke ile röportaj yapmıştım.

“İhracatta bu yıl 1 milyar do­ları aşarız” demiş ve eklemiş­lerdi:

“10 yılda, 10 milyar doları aşarız.”

***

Yıl 2008…

ABD’de mortgage krizi…

Tekrarladığımız sohbete Sa­nır ve Eke’nin yanı sıra MİB Başkanı Fatih Bakan, Hidro­mek YKB Hasan B. Bozkurt ve MİB’den Nail Türker de katıl­mıştı…

“İhracatta 10 milyar doları aştık” demiş ve eklemişlerdi:

“İhracatı zorlaştıran düşük kur politikasına ve ABD’deki krize rağmen, ihracatımızı her yıl yüzde 10 artırır ve 10 yılda 30 milyar doları aşarız.”

***

Dünya kaostayken dahi eko­sistemimize (eğitim, hukuk, yatırım isteği…) güveniyorlar­dı… (Bozkurt, Eke ve Sanır’ı rahmetle anıyorum)

***

Makine üreticilerimizin in­sanüstü çabası ile 2023’de ih­racatımız 28 milyar doları aştı, 30 milyar dolara yaklaştı…

VELHASIL

Makine sektörünün duayen­lerinin hesabıyla, bugün, maki­ne ihracatında 60 milyar doları aşmalıydık…

***

Ki bugün, Hindistan, Asya, Afrika başta olmak üzere, tüm dünyada trilyonlarca dolarlık altyapı ihalelerinin başladığı­nı/başlayacağını biliyoruz…

Makine üreticilerimizin 10 yıl önceye göre çok daha reka­betçi olduğunu da biliyoruz…

***

Ama…

Bir yıldır, makine ihracatın­da gerilemeye şahit oluyoruz…

Galiba, yatırımcı, güven artı­racak ve beklentileri olumluya çevirecek kararlar/politikalar bekliyor; bunu makine üretimi ve ihracatından da anlayabili­yoruz…