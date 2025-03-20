Güven tam, beklentiler olumluysa…
‘Güven’ ve ‘olumlu beklentiler’ yatırımların temelini oluşturuyor…
***
Dolayısıyla üretim, istihdam, ihracat, teknoloji, kalite, rekabet, verimlilik gibi ihtiyaç duyduğumuz olguların artışında başrolü oynuyor…
Dolayısıyla döviz ihtiyacından cari açığa, yüksek faizlerden alım gücüne tüm hastalıkların ilacına ‘hammadde olma’ vazifesi görüyor…
***
Örneğin…
Yıl 1998…
Asya krizi…
Makine sektörünün duayenleri Arslan Sanır ve Cenap Eke ile röportaj yapmıştım.
“İhracatta bu yıl 1 milyar doları aşarız” demiş ve eklemişlerdi:
“10 yılda, 10 milyar doları aşarız.”
***
Yıl 2008…
ABD’de mortgage krizi…
Tekrarladığımız sohbete Sanır ve Eke’nin yanı sıra MİB Başkanı Fatih Bakan, Hidromek YKB Hasan B. Bozkurt ve MİB’den Nail Türker de katılmıştı…
“İhracatta 10 milyar doları aştık” demiş ve eklemişlerdi:
“İhracatı zorlaştıran düşük kur politikasına ve ABD’deki krize rağmen, ihracatımızı her yıl yüzde 10 artırır ve 10 yılda 30 milyar doları aşarız.”
***
Dünya kaostayken dahi ekosistemimize (eğitim, hukuk, yatırım isteği…) güveniyorlardı… (Bozkurt, Eke ve Sanır’ı rahmetle anıyorum)
***
Makine üreticilerimizin insanüstü çabası ile 2023’de ihracatımız 28 milyar doları aştı, 30 milyar dolara yaklaştı…
VELHASIL
Makine sektörünün duayenlerinin hesabıyla, bugün, makine ihracatında 60 milyar doları aşmalıydık…
***
Ki bugün, Hindistan, Asya, Afrika başta olmak üzere, tüm dünyada trilyonlarca dolarlık altyapı ihalelerinin başladığını/başlayacağını biliyoruz…
Makine üreticilerimizin 10 yıl önceye göre çok daha rekabetçi olduğunu da biliyoruz…
***
Ama…
Bir yıldır, makine ihracatında gerilemeye şahit oluyoruz…
Galiba, yatırımcı, güven artıracak ve beklentileri olumluya çevirecek kararlar/politikalar bekliyor; bunu makine üretimi ve ihracatından da anlayabiliyoruz…