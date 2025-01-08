Biraz düşü­nünce hepi­miz hatırlarız, 11 Eylül 2001 tarihinde nere­de olduğumuzu. Uçakların gök­delenlere bir ok gibi saplanması­nı nerede izledi­ğimiz, hepimizin hafızalarına kazındı adeta…

Aslında ‘11 Eylül 2001’ bü­tün dünya için bir dönüm noktası oldu. New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin “ikiz kulelerine saldırı” dün­yayı değiştirdi. Usame Bin Laden’in Taliban teröristle­rinin kaçırdığı yolcu uçakları hayatlarımızı altüst etti. İkiz kuleleri dünyanın her yerin­de metropollere yapılan sal­dırılar ve kriz bölgelerinden kaçan göçmenler, yeni hayat­larımızda güvenlik sorunu en önemli gündemimiz oldu.

Güvenli ve konforlu bir alanda yaşayan Batı ve Avru­pa ülkelerinin günümüzdeki en büyük sorunu güvenlik.

Polonya devraldı

Tam da bu nedenle Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı devralan Polonya ‘Güvenlik, Avrupa!’ sloganını seçti önü­müzdeki altı ay için. AB’nin en yakın savaş alanı olan Uk­rayna’nın komşu ülkesi Po­lonya’nın dönem başkanlığı, Avrupa güvenliği ve savunma­sının güçlendirilmesi konu­sunda geniş bir bakış açısına sahip olacak.

Polonya; dönem başkanlı­ğının resmi programına göre, Polonya’nın “Avrupa güven­liğini dış, iç, bilgi, ekonomi, enerji, gıda ve sağlık olmak üzere tüm boyutlarıyla güç­lendirecek faaliyetlere odak­lanacağı”nı duyurdu.

‘Güvenlik, Avrupa!’ sloga­nı altında Polonya, tarihinde ikinci kez altı aylık bir dönem için AB Konseyi başkanlığını Macaristan’dan devraldı yıl­başında. AB Dönem Başkanlı­ğı’nı yürüten ülke, AB Konse­yi’nin çalışmalarını yönetmek ve diğer 27 AB üye ülkesinin kurumlarıyla müzakereler­de tüm üye ülkeleri temsil et­mekle görevlendirilir.

Polonya, AB dönem başkan­lığı süresince 300’den fazla resmi toplantıya, 22 gayrı res­mi AB bakanları toplantısına ve yaklaşık 200 kültürel et­kinliğe ev sahipliği yapmayı planlıyor. Polonya’nın AB Ba­kanı Adam Szlapka, düzenle­diği basın toplantısında “Bi­zim için Avrupa’nın dilimizi konuşması ve neyin en önem­li olduğunu fark etmesi de önemli. Bugün hiçbir şey, or­tak güvenliğimiz için sorum­luluk almaktan daha önemli değildir” diye konuştu.

Dönem başkanlığı “-1” ile başladı

AB’nin bir önceki dönem başkanı Macaristan Başba­kanı Viktor Orban, Ukray­na-Rusya Savaşı sırasında AB’nin Rusya’ya yönelik yap­tırımlarını defalarca engelle­mek ve savaşı sona erdirmek için tartışmalı ‘barış misyo­nu’nu öne çıkarmak için dö­nem başkanlığını kullanmak­la itham edildi.

Macaristan Başbakanı Or­ban’a kıyasla daha AB yanlı­sı olan Donald Tusk, Polon­ya’nın dönem başkanlığını devralmasının ardından yap­tığı açıklamada, “Önümüzde­ki yıllarda olacakların tüm so­rumluluğunu üstlendik” dedi.

Polonya Başbakanı Tusk li­derliğinde geçtiğimiz ay kuru­lan yeni koalisyon hükümeti ile Macaristan ilişkileri geril­miş vaziyette. Ukrayna müt­tefiki olan Polonya, Rusya ile ilişkileri nedeniyle Macaris­tan’ı eleştirirken, Macaristan da Polonya’yı ‘Macar düşma­nı’ olmakla suçluyor.

Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgale başlama­sı nedeniyle giderek bozulan Polonya-Macaristan ilişki­lerini geren son olay ise Ma­caristan’ın Polonyalı bir mil­letvekili olan Marcin Ro­manowski’ye siyasi sığınma hakkı tanıması oldu. Polonya, geçtiğimiz hafta cuma günü düzenlenen AB Dönem Baş­kanlığı açılış törenine Maca­ristan Büyükelçisi Istvan Ij­gyarto’yu davet etmedi. AB Konsey Başkanı olarak 2014- 2019 yılları arasında görev yapmış olan Polonya Başba­kanı Donald Tusk’un AB üye­si bir ülkeyi davet etmemesi herkesi şaşırttı.

Suriye-Ukrayna denklemi

AB’de dönem başkanlı­ğı, Rusya yanlısı Macaris­tan’dan Ukrayna yanlısı Po­lonya’ya geçti. Suriye’de iç sa­vaşın resmi olarak başladığı 15 Mart 2011’nin üzerinden 13 yıl, 9 ay, 3 hafta sonra ‘son bulduğu’ ifade ediliyor. Çar­lık dönemlerinden beri ‘sı­cak denizlere inme hayali’ni kuran Rusya’nın Suriye’de­ki ‘sessizliği’ herkesi şaşırttı. Rusya Devlet Başkanı Vlade­mir Putin, Başer Esad’ın en büyük destekçisiydi oysa son 15 yıldır.

Suriye’de ‘Esad rejiminin son bulması’na sessiz kalan Rusya’nın Ukrayna’da elde edeceği ‘kazanımlar’, yeni AB dönem başkanlığıyla birlikte yeni yılın en büyük soru işare­ti olarak ortada duruyor…