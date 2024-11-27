Güvercin zamanı geldi mi?

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta faiz kararını açıkladı. Beklentiler dâhi­linde yüzde 50 olan politika faizinde deği­şikliğe gitmedi ama yayınladığı PPK tuta­naklarında kullandığı iletişim dili güver­cin algılandı ve Aralık ayında TCMB’nin faiz indirimine gideceği beklentileri hem konuşulmaya hem de fiyatlanmaya başla­dı. Buraya gelmeden önce biraz eski veriye bakmak iyi olabilir.

Zamanlaması yanlış politikalar enflas­yon görünümünü daha da bozdu…

Türkiye ekonomisinde enflasyon rakam­ları pandemi öncesinde çift haneyi yeni görmeye başlamıştı. Pandemi döneminde neredeyse tüm MB’lerce faiz indirimine gi­dilmişti. Ancak biz indirimlerinin sonlan­dırılması konusunda zamanlama hataları yapmıştık. Sonraki hikâyeyi beraberce ya­şadık.

Enflasyon kırklar, elliler hatta yet­mişler ve seksenlere kadar tırmanış gös­termişti. Faiz kararı ile ilgili MB’nin en son Mart ayında yaptığı 50 baz puanlık artışla faizi yüzde 50’ye çıkardığı ve sekiz aydır pas geçtiğini konuşsak da, aslında Türki­ye’de politika faizinin enflasyon ile müca­dele kapsamında yüzde 8.50’ler seviyesin­den yüzde 50’lere kadar arttığı da unutul­mamalıdır.

TCMB verileri incelendiğinde, en son faiz indiriminin 2023 Şubat döne­minde yapıldığını – ki bazı MB’ler faiz ar­tışlarına başlamıştı - ve 2023 Haziran iti­barıyla da politika değişikliğine gidile­rek faiz artışlarına başlandığı görülebilir. 2024 yılına enflasyonda yıllık yüzde 64’ler ve aylık yüzde 6,7 ile başlamıştık. Bu yılın açıklanan son üç verisi Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için sırasıyla yıllık bazda yak­laşık yüzde 51, yüzde 49 ve yüzde 48 ile ay­lık bazda 2.47, 2.97 ve 2.88 olarak duyurul­muştu.

TCMB reel faizde marjı daraltacak şe­kilde faiz indirimine gidecektir.

Ekim ayı PPK toplantı notu enflasyon riskinin altını çizmiş ve gerektiği sürece sıkı para politikasının devamına işaret et­mişti. Bir sonraki Kasım ayı notunda ise enflasyondaki gerilemenin altı çizilerek, MB daha pozitif bir mesaj vermis oldu. As­lında Ekim ayı verisi kendi içerisinde çok sınırlı bir düşüşe işaret etti. Yani enflas­yonda kesin geriye gidiyoruz yorumu için biraz erken. Fakat MB’nin yüzde 44’lük yıl sonu enflasyon beklentisini sınırlı bir sap­ma ile tutturabileceği hesabı ile reel faiz­de 6 puanlık makasın yüksek olduğunu dü­şündüğünü ve buna dayanarak faiz indiri­mine gideceğini yorumlayabiliriz. Esasen artık her kesim için finansa erişim nere­deyse durma noktasına geldi. Düşük fa­iz ortamı orta ve uzun vadeli projeksiyon­ların yeniden hayal edilebilmesi için de önemli bir fırsat yaratacaktır.

2025 yılında enflasyonist etkiler ye­niden gündeme gelebilir…

Ancak enflasyon sorununun hem biz­de hem de küreselde bir unsur olmaya de­vam etme olasılığı göz ardı edilemez. Örne­ğin, Ocak ayında koltuğuna kavuşacak olan Trump politikalarının olası enflasyonist etkilerini henüz sınırlı tahmin edebiliyo­ruz. Öte yandan tırmanan jeopolitik risk­lerin enerji ve gıda fiyatlarına yansımaları­nın 2025’de risk yaratabileceği de ayrı bir not. Tüm bunlar kapsamında TCMB Aralık ayında yılı kapatmadan pozitif bir mesaj ile yeni yıla geçiş yapmak istese de, 2025 yılında faiz indirimlerinde eli bu kadar ra­hat olmayabilir.

Sektörel enflasyon beklentilerinde ki sapmanın yönetimi de dezenflasyon politi­kasının bir parçası.

Öte yandan MB’nin bir görevi de beklen­ti yönetimi. Şu anda 12 ay sonrası için enf­lasyon beklentisi piyasalarda yüzde 27.4, reel sektörde yüzde 49.50 ve hanehalkında ise yüzde 67.2 olarak açıklandı. Bu beklenti farklılıkları arasındaki uçurumun MB’nin dezenflasyon politkalarının da henüz yolu olduğunu gösteriyor.

Kasım verisini görmeden Aralık ayın­da indirim olur demeyelim…

Tüm bu gelişmelere parallel son bir kaç gündür konuştuğumuz Aralık ayı faiz in­dirimi yorumlarına katılmakla beraber, 3 Aralık’ta açıklanacak olan Kasım ayı enf­lasyon verisinin yılın son faiz kararına esas teşkil edeceğini düşünüyorum. MB, 26 Aralık günü açıklayacağı kararda, hem Kasım enflasyon verisini almış olacak hem de yaklaşık olarak Aralık ayı enflasyon gö­rünümü hakkında da bilgi sahibi olacak. Bakalım, göreceğiz.