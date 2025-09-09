Halay, horon, horadaki “eşsiz” birlikteliği; neden kooperatifleşmede gösteremiyoruz?

Geçtiğimiz hafta, Toplam Faktör Verimlili­ği’ni anlatmıştım…

Dün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yıl­maz, birkaç kez tekrarladı:

“Üretimde ‘toplam faktör verimliliği’ne odaklanmalıyız/odaklanacağız…”

***

Örneğin kooperatifçilik…

Yani:

Girdi/pazarlama/taşıma maliyetlerini düşü­rüp, yatırımlarda optimal ölçeği sağlayıp, top­lam faktör verimliliğini yükseltecek yapılar…

***

Ama… Beceremiyoruz kooperatifçiliği…Cazi­besini de artıramıyoruz…

***

Geleneğimizde de var oysa…

Halayı/horonu/barı/horayı, “el ele,/kol kola, sırt sırta vererek”, “birbirine tutunarak” büyüt­mek olan bir toplumuz… Neden, tarımda/sana­yide “kooperatifler” büyütemiyoruz ve kalkın­mayı sağlayamıyoruz…

***

Üstelik…

Almanya’da REWE;

Japonya’da Nippon;

ABD’de Farm gibi milyar dolarlık “binlerce şirketin”, “kooperatifçilik”/”birliktelik” saye­sinde bu seviyeye geldiğini biliyoruz/görüyo­ruz…

***

Hollanda’dq da, Çin’de de kalkınma/refah, binlerce kooperatifle sağlandı:

Neyi/nasıl/ne kadar/ hangi maliyetle üretti­ğini, nasıl pazarladığını, kazancını her yıl şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklayan;

Kar payı dağıtmak zorunda olan…

VELHASIL

Kamuda çalışmak için sıra beklemek;

Furyalara kaptırıp, krediyle kafe, estetik merkezi, krem/şampuan/kozmetik mağazası açmak; Kısacası kolaycılığı seçmek yerine…

Birleşerek üretmeyi/büyümeyi seçen kadın­larla tanıştım dün Mardin’de…

***

“Başarısız birliktelik” enflasyonunun da ta­van yaptığı bir ülkede hem şaşırttı, hem de umut verdi… (neler yaptıklarını, ayrıntıları ya­rın anlatacağım)

***

Finansman desteğini de, farklı bir model uy­gulayan, (diğer bankaların da örnek alması gere­ken) Halkbank’ta bulmuşlar… Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan anlattı: “Kadın girişim­cileri ve kooperatiflerini özellikle takip ediyo­ruz. 2021’den bu yana254 binin üzerinde kadı­na ulaştık ve 103 milyar liralık kredi desteği sağ­ladık… (Bunun da ayrıntılarını anlatacağım)