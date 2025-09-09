Halay, horon, horadaki “eşsiz” birlikteliği; neden kooperatifleşmede gösteremiyoruz?
Geçtiğimiz hafta, Toplam Faktör Verimliliği’ni anlatmıştım…
Dün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, birkaç kez tekrarladı:
“Üretimde ‘toplam faktör verimliliği’ne odaklanmalıyız/odaklanacağız…”
***
Örneğin kooperatifçilik…
Yani:
Girdi/pazarlama/taşıma maliyetlerini düşürüp, yatırımlarda optimal ölçeği sağlayıp, toplam faktör verimliliğini yükseltecek yapılar…
***
Ama… Beceremiyoruz kooperatifçiliği…Cazibesini de artıramıyoruz…
***
Geleneğimizde de var oysa…
Halayı/horonu/barı/horayı, “el ele,/kol kola, sırt sırta vererek”, “birbirine tutunarak” büyütmek olan bir toplumuz… Neden, tarımda/sanayide “kooperatifler” büyütemiyoruz ve kalkınmayı sağlayamıyoruz…
***
Üstelik…
Almanya’da REWE;
Japonya’da Nippon;
ABD’de Farm gibi milyar dolarlık “binlerce şirketin”, “kooperatifçilik”/”birliktelik” sayesinde bu seviyeye geldiğini biliyoruz/görüyoruz…
***
Hollanda’dq da, Çin’de de kalkınma/refah, binlerce kooperatifle sağlandı:
Neyi/nasıl/ne kadar/ hangi maliyetle ürettiğini, nasıl pazarladığını, kazancını her yıl şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklayan;
Kar payı dağıtmak zorunda olan…
VELHASIL
Kamuda çalışmak için sıra beklemek;
Furyalara kaptırıp, krediyle kafe, estetik merkezi, krem/şampuan/kozmetik mağazası açmak; Kısacası kolaycılığı seçmek yerine…
Birleşerek üretmeyi/büyümeyi seçen kadınlarla tanıştım dün Mardin’de…
***
“Başarısız birliktelik” enflasyonunun da tavan yaptığı bir ülkede hem şaşırttı, hem de umut verdi… (neler yaptıklarını, ayrıntıları yarın anlatacağım)
***
Finansman desteğini de, farklı bir model uygulayan, (diğer bankaların da örnek alması gereken) Halkbank’ta bulmuşlar… Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan anlattı: “Kadın girişimcileri ve kooperatiflerini özellikle takip ediyoruz. 2021’den bu yana254 binin üzerinde kadına ulaştık ve 103 milyar liralık kredi desteği sağladık… (Bunun da ayrıntılarını anlatacağım)
|Borsa
|10.449,36
|-2,61 %
|Dolar
|41,2767
|0,07 %
|Euro
|48,5985
|0,08 %
|Euro/Dolar
|1,1763
|0,00 %
|Altın (GR)
|4.822,95
|0,00 %
|Altın (ONS)
|3.629,88
|-0,18 %
|Brent
|66,0600
|0,93 %