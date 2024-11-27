“Hammaddeyi ithal eder, işler satarız!”dan, “Hammaddeyi işlemeye başladılar, ne yapacağız?”a…

ABD’nin seçilmiş başkanı Trump…

Meksika, Kanada ve Çin›den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygula­yacağını açıkladı…

***

Sadece Trump mı?

Tüm dünyada korumacılık artıyor/arta­cak…

Küresel tedarik zincirleri altüst oluyor/ olacak…

Teknoloji eksiği nedeniyle, hammaddeyi işlemeden satmak zorunda kalan ülkelerde dahi dönüşüm başladı/başlayacak…

***

Sonuçta:

Hammaddeye zor ulaşılacak…

“Hammadde ithal edip, işleyip sata­rım” anlayışı ‘tarih’ olacak…

***

Hammaddesini ithal edip, işleyip ihraç ettiğimiz birçok üründe sorun kapıda…

Örnek mi?

Un, makarna…

AB’de dahi başlayan kota uygulamaları nedeniyle “yüksek kapasiteli yatırımlara sahip” iki sektörümüz de zorda…

VELHASIL

Yıllardır anlattığımızı, deneyimli bi­rinin ağzından tekrarlayalım…

***

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde…

Şöyle diyor:

“Jeopolitik ortam, daha az elverişli hale geldi…

Dünyanın dört bir yanında, serbest ticarete yönelik tehditler artıyor…”

***

Ekliyor:

“Daha az elverişli bir küresel ekonomi, iç pazarımızı tamamla­mamızı sağlayabilir…

Daha sert dış rekabet, bizi yeni tek­nolojiler geliştirmeye teşvik edebi­lir…

Daha değişken jeopolitik, ken­di kendine yeterli hale gelmemizi sağlayabilir…”

***

“Zorluklar” bizim de anlamamıza/ değişmemize/güçlenmemize “vesile” olur mu?