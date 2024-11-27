  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. “Hammaddeyi ithal eder, işler satarız!”dan, “Hammaddeyi işlemeye başladılar, ne yapacağız?”a…

“Hammaddeyi ithal eder, işler satarız!”dan, “Hammaddeyi işlemeye başladılar, ne yapacağız?”a…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

ABD’nin seçilmiş başkanı Trump…

Meksika, Kanada ve Çin›den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygula­yacağını açıkladı…

***

Sadece Trump mı?

Tüm dünyada korumacılık artıyor/arta­cak…

Küresel tedarik zincirleri altüst oluyor/ olacak…

Teknoloji eksiği nedeniyle, hammaddeyi işlemeden satmak zorunda kalan ülkelerde dahi dönüşüm başladı/başlayacak…

***

Sonuçta:

Hammaddeye zor ulaşılacak…

“Hammadde ithal edip, işleyip sata­rım” anlayışı ‘tarih’ olacak…

***

Hammaddesini ithal edip, işleyip ihraç ettiğimiz birçok üründe sorun kapıda…

Örnek mi?

Un, makarna…

AB’de dahi başlayan kota uygulamaları nedeniyle “yüksek kapasiteli yatırımlara sahip” iki sektörümüz de zorda…

 VELHASIL

 Yıllardır anlattığımızı, deneyimli bi­rinin ağzından tekrarlayalım…

***

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde…

Şöyle diyor:

“Jeopolitik ortam, daha az elverişli hale geldi…

Dünyanın dört bir yanında, serbest ticarete yönelik tehditler artıyor…”

***

Ekliyor:

Daha az elverişli bir küresel ekonomi, iç pazarımızı tamamla­mamızı sağlayabilir…

Daha sert dış rekabet, bizi yeni tek­nolojiler geliştirmeye teşvik edebi­lir…

Daha değişken jeopolitik, ken­di kendine yeterli hale gelmemizi sağlayabilir…

***

“Zorluklar” bizim de anlamamıza/ değişmemize/güçlenmemize “vesile” olur mu?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Altın ihracatının “yüzde 45” düşmesi ne anlatıyor? 26 Kasım 2024
Dövizde yüzde 40’lık kazancı gören; Koyun, makine, buğday yatırımı yapar mı? 25 Kasım 2024
Asgari ücret 22 Kasım 2024
Toprak/su kısıtlı; Navlun pahalı… Ne yapmalı? 21 Kasım 2024
550 bin “teknik eleman” işsizse… 20 Kasım 2024
“Ölçmemeyi” değil “biçmemeyi” sorun gördükçe… (2) 19 Kasım 2024
“Ölçmemeyi” değil “biçmemeyi” sorun gördükçe… 18 Kasım 2024
İş aramaktan uzaklaşan, nereye yakınlaşır? 15 Kasım 2024
Öğretmen… 14 Kasım 2024
“Arz talep dengesi” de, “dengesizliği” de planlanabilir… 13 Kasım 2024