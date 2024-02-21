Haz damarı çatladı

TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre eğitim mutluluk getirmiyor. Hiç okul bitirmeyenler yüzde 53,7 mutluluk oranına sahipken üniversite mezunlarının oranı yüzde 51,2 düzeyinde.

Emrine amade gezegenin kaynaklarını hunharca tüketen insan türü milyonlarca haz deneyip, “Ferrari’sini satmasına” rağmen hala mutsuz, hala doymadı. Beslenme şeklimizi azıcık değiştirsek gezegeni kurtarabiliriz. “Tek Dünya araştırmasına” göre; hayvansal kaynaklı proteinlerin yüzde 30’unun yerine bitkilerden, mikroorganizmalardan ve hücre kültürlerden elde edilen alternatif proteinler koysak hayvan kaynaklı proteinlerin yüzde 50’sini ikame edebilir, kalan arazileri de yaban hayata bırakabiliriz.

Bilim insanlarına göre insan türünün son 100 yılda gezegene verdiği zarar, meteor çarpması sonucu dinazorların neslinin tükendiği zamandan bile fazla. İnsan, kendisi küçük etkisi büyük. Süper insanı yaratmak için cengâverler kesenin ağzını açtı. Elon Musk Neuralink, Jeff Bezos ve Bill Gates Synchron ile dünyanın en gelişmiş bilgisayarı” beynimizin kilidini açmak istiyor.

İçerisi düğün dernek, kolay gelsin. Riverside Üniversitesi Profesörü Charles Cai’nin icat ettiği CELF biyorafineri teknolojisi; bitki hücre duvarlarının ana bileşeni olan “ligninin” daha iyi kullanılmasını sağlıyor, ormancılık ve tarım operasyonlarından kalan atık maddelerden ve kavak ağacı gibi odunlardan biyoyakıt elde ediyor. Bu sayede mısır/ şeker kamışı/ soya gibi tarım ürünlerinin ekildiği alanlar boşa çıkıyor.

Üstelik yöntem oldukça çevre dostu, umut vadediyor. Medarı İftiharımız Refik Anadol Karadeniz bölgesi ve dünyanın farklı 16 yağmur ormanından 70 milyon ses kaydı ve imgeyi yapay zekâ kullanarak sanat eserine dönüştürdü. Ekoloji doktoru Connor Wood Cornell biyoakustik merkezi ile Sierra Nevada dağlarında milyarlarca ses, koku, rengi kaydetti. Yapay zekâ ile tüm verileri ormanın geleceği için anlamlı istihbarata dönüştürdü.

CIA’i bile kıskandıracak bu gözetleme operasyonu ile zamanın tüm sesleri kayıt altına alındı. Orman kakofonisinden akustik bir geleceğe. TUSAF’ın 18. Uluslararası Kongre’sinde konuşan Başkan Haluk Tezcan “Türkiye’de hala 20 milyon ton un üretecek atıl kapasite var. Dünyanın kalanını da doyurabiliriz.”

En büyük pazarlarımızdan Irak’ta değirmencilik yatırımları yapılıyor,” diyerek zirvede kalmanın zorluğunu dikkat çekti. Ziraat mühendisi çiftçi Faysal Sun’a göre “taban fiyatlar düşük tutulup destekler yüksek verilse çiftçi ürününü ister özele ister devlete verir. TMO’nun da fazla depolamadan kaynaklı kira, lojistik, sigorta maliyetleri düşer.

Cevize standart geliyor

Ceviz Üreticileri Derneği Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Türk Standartları Enstitüsü ile yapılan çalışma ile cevizler büyüklük ve yıllarına göre tanzim edilip tanımlanacak.

Amaç; yerli cevizi, “ne idiği belirsiz” cinsi, yılı, büyüklüğü belli olmayan ithal cevizlerden korumak, haksız rekabeti önlemek ve tüketicileri korumak. Zira yerli ve kaliteli ceviz fiyatına çoğu zaman üçüncü sınıf/ kaç yıllık olduğu belli olmayan kötü cevizleri tüketiyoruz.

Ferrari fiyatına Murat 131… Tarımsal Üretimin Planlanması ile ilgili düzenlemeye göre eğimi yüzde 6’nın altında olan arazilerde meyve bahçesi kurulamayacak. Ergüder’e göre; yüzde 12’nin üzerindeki bahçelerde bakım, sulama, hasat çok zor, maliyetler artıyor. Gerek iklim değişikliği gerekse maliyetler yüzünden ceviz köşeye sıkışıyor. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre çocuklara büyüyünce ne olacaksın sorusuna verilen cevaplar; “sporcu, müzisyen, fenomen.”

Bilim dört koldan gezegeni kurtarmak için uğraşırken biz faniler hala zevkusefada. Ezcümle; cem-i cümlemiz “mutluluk hakkı” ile yaşam hakkını dövüştürüp duruyoruz. Rakamlarla müstesna vicdan ayaklanmaları evrenin yaralarını sarmaktan çok ırakta. Haz damarı çatlamış, haz koleksiyoncuları arafta.