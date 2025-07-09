Hazine'nin nakit açığında tarihi zirve

Hazine’nin nakit bazda gelir-gider dengesi haziranda 455,1 milyar lira ile aylık bazda tarihindeki en yüksek açığı verdi. Ocak-haziran döneminde verilen nakit açığının 1,2 trilyonu net borçlanma, kalan kısmı ise büyük oranda kasa kullanımı ile finanse edildi.

Devletin gelir ve harca­malarının en büyük bölümünü oluşturan Hazine nakit dengesi, hazi­randa 455,1 milyar lira ile ay­lık bazda tarihindeki en yük­sek açığı verdi. Hazine’nin ilk altı aydaki nakit açığı 1,3 tril­yon liraya ulaştı.

Merkezi yönetim bütçesi­nin en büyük bölümünü oluş­turan genel bütçenin nakit bazda gelir ve giderlerine iliş­kin tablo “Hazine nakit denge­si” olarak ifade ediliyor. Dev­letin gelir ve harcamalarının büyük bölümü genel bütçeye dahil idareler eliyle gerçekleş­tiriliyor. Genel bütçeli kuru­luşları ile özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir ve giderleri­nin toplamı, “merkezi yöne­tim” bütçesini oluşturuyor. Bu nedenle Hazine nakit den­gesindeki tablo, kamuoyunda “bütçe” denince ilk akla gelen merkezi yönetim bütçesinin seyrini büyük oranda yansıtı­yor. İlk altı aydaki Hazine na­kit dengesi tablosu, bu neden­le, 16 Temmuz’da açıklanacak merkezi yönetim bütçesi için öncü gösterge niteliğinde.

Şu ana kadarki en yüksek aylık açık

Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı’nın açıkladığı verilere gö­re haziranda Hazine’nin nakit bazda gelirleri geçen yılın ay­nı ayına göre yüzde 54,5 artışla 856,6 milyar liraya, harcama­ları yüzde 33,2 artışla 1 trilyon 312,5 milyar liraya ulaştı. Böy­lece Hazine nakit dengesi 455,1 milyar lira ile tarihindeki en yüksek aylık nakit açığını ver­di. Bundan önceki en yüksek aylık nakit açığı 430,7 milyar lira ile geçen yılın aynı ayında verilmişti. Nakit açığı geçen yı­lın haziran ayındakinin yüzde 5,7 üzerinde gerçekleşti.

Haziranda verilen yüksek nakit açığında yüklü faiz öde­meleri etkili oldu. Hazine’nin hazirandaki nakit harcamala­rının 1 trilyon 62,5 milyarını geçen yılın aynı ayına göre yüz­de 19,5 artan faiz dışı harcama­lar oluştururken, faiz ödemele­ri yüzde 159,3’lük rekor artışla 250 milyar liraya ulaştı.

İlk yarıdaki açık 1,3 trilyon lira

Haziran ayında verilen yük­sek tutardaki açığın etkisiy­le ilk altı aydaki kümülatif açık da rekor düzeye ulaştı. Ocak-haziran dönemi itiba­rıyla Hazine’nin nakit bazda gelirleri geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 44,7 artışla 5 trilyon 651,4 milyar, harcama­ları yüzde 41,7 artışla 6 trilyon 957,7 milyar liraya ulaştı ve ilk altı ayda 1 trilyon 293,2 milyar liralık nakit açığı verildi. İlk yarıdaki nakit açığı geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 28,9 büyüdü. Daha yılın ilk ya­rısında bu düzeye ulaşan açık, 2024 dışındaki tüm yılların yıllık tutarlarının üzerinde gerçekleşti. Hazine’nin pan­demi yılı 2020’de 181,9 milya­ra yükselen 2021’de 142,2 mil­yar, 2022’de 169,4 milyar lira olan nakit açığı 2023’te 625,8 milyar liraya, 2024’te 2,1 tril­yon lira ile tarihindeki en yük­sek yıllık düzeye ulaşmıştı.

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen toplam giderlerin 5 trilyon 920,8 milyarını ge­çen yıla göre yüzde 35,1 artan faiz dışı harcamalar, 1 trilyon 36,8 milyar lirasını ise yüzde 95,8 oranında artış gösteren faiz ödemeleri oluşturdu. İlk altı aylık dönemlere göre Ha­zine’nin faiz dışı nakit açığı ise yüzde 43,3 küçülerek 269,4 milyar lira oldu.

Bu arada haziran sonu itiba­rıyla son on iki ayda (Temmuz 2024 – Haziran 2025) verilen nakit açığı ise 2 trilyon 382,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Altı ayın 3’ünde hiç dış borç kullanılmadı

Aynı dönemde Hazine’nin dış borçlanmasındaki artış ise düşük kaldı. Yılın ilk altı ayı boyunca vadesi gelen dış borç geri ödemelerini Hazine, mart, nisan ve haziran aylarında, başka deyişle altı ayın üçünde hiç dış borç kullanmadı. Hazine, altı ayda yaptığı 288,9 milyar liralık dış borç geri ödemesine karşılık aynı dönemde ocak, şubat ve mayıs aylarında olmak üzere toplam 170 milyar lira dolayında yeni borçlanmaya gitti, böylece ilk yarıda net bazda 118,9 milyar lira ile net ödeyici oldu. Bu gelişmelerle altı aylık dönemde toplam 572 milyar liralık iç ve dış borç geri ödemesi gerçekleştirip, toplamda 1 trilyon 774,8 milyar liralık yeni borçlanmaya giden Hazine’nin toplam net borçlanması 1 trilyon 202,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine, ilk altı aydaki nakit açığının en büyük bölümünü toplam net borçlanma ile finanse ederken, yaklaşık 9 milyar liralık devirli-garantili borç geri dönüşü ve TMSF'den 3,8 milyar liralık aktarımı da açığın finansmanında kullanırken, kalan finansman için 77,5 milyar lira tutarında kasa-banka kullanımı yoluna gitti.

Hazine’den rekor iç borçlanma

Hazine, ilk yarıdaki nakit gelir ve harcamalarında ortaya çıkan büyük açığın finansmanı için rekor düzeyde borçlanmaya gitti. Ancak dış borç kullanımı düşük kaldı, açık büyük oranda iç borçlanma yoluyla finanse edildi. Ocak-haziran döneminde vadesi gelen iç borçları dolayısıyla toplam 283,1 milyar liralık bir geri ödeme gerçekleştiren Hazine, bu dönemde devlet iç borçlanma senedi ihraçları ile toplam 1 trilyon 604,9 milyar lira tutarında yeni iç borçlanmaya gitti. Böylece Hazine’nin ilk altı aydaki net iç borçlanması 1 trilyon 321,8 milyar lira oldu. İlk yarıda geçen yılın eş dönemine göre yüzde 47,5 daha az iç borç geri ödemesi gerçekleştiren Hazine, yüzde 45,4 oranında daha fazla borçlandı. Buna bağlı olarak Hazine’nin net iç borçlanması geçen yılın ilk yarısındakinin yüzde 134 üzerinde gerçekleşti.