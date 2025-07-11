Hazır giyimde sürdürülebilirlik için analiz ve inovasyon

Gezegenin sınırlı kaynakları tükenir­ken, üreticinin çalışmak zorunda ol­duğu yeni bir dersi var: Ürün yaşam dön­güsü yönetimi ve sürdürülebilir tasarım. Hızlıca çözüm üretmesi gereken sektörle­rin başında ise tekstil geliyor. Sürdürüle­bilirlik uygulamalarını teşvik etmek ama­cıyla, İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Türk Eko­nomi Bankası (TEB) finansman desteğiy­le oldukça kapsamlı bir kılavuz hazırlattı.

“Hazır Giyimde Sürdürülebilirlik Kıla­vuzu” sürdürülebilirlik yönetiminde ön­celikle Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) sü­recinin önemine değiniyor. Analiz, ürünün hammaddeden üretime, kullanım sürecin­den atık yönetimine kadar tüm aşamala­rındaki çevresel etkilerini değerlendiri­yor. Enerji tüketimi, su kullanımı, sera ga­zı emisyonları ve atık üretimi faktörlerini inceliyor. Bu veriler ise, tasarımcıların ve üreticilerin çevresel etkiyi en aza indiren sürdürülebilir ürünler oluşturmasına yar­dımcı oluyor. Analiz; çevresel etkiyi anla­mak, sürdürülebilir malzeme seçmek, üre­tim süreçlerini optimize etmek, kullanım ömrünü uzatmak, geri dönüşüm ve geri kullanım yöntemleri oluşturmak için yol gösteriyor. Analizin sağladığı veriler, doğ­ru stratejinin ve sürdürülebilir tasarım için yapılabilecek değişikliklerin belirle­mesini sağlıyor.

Döngüsel moda için inovasyon şart

Üretimde yenilikçi bakış ile yeni çö­zümler üreten öncü iyi uygulamalara ih­tiyaç var. Moda endüstrisinde iyi örnek­lerden biri, döngüsel moda için kumaş atıklarını inovatif süreçlerle giysi askısı­na dönüştüren Koton. Polyamid bazlı ma­yo kumaşlarının kesim atıklarını özel bir üretim süreciyle giysi askısına dönüştü­rerek atık miktarını azaltıyor. Kaynakla­rın daha verimli kullanılması ve karbon ayak izinin azaltılması yönünde önemli bir adım atılmasını sağlıyor.

Kumaşların kesim atıkları ile yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda yaklaşık 1 ton atık kumaş, plastik granül haline dö­nüştürüldü. Granüller askı üretim süre­cinde kullanılarak 15 bin adetten fazla as­kı elde edildi. 2024 Kasım ayında 87 Koton mağazasında “suya saygı” koleksiyonunda kullanılmaya başlandı.

Döngüsel ekonomi vizyonuyla yapılan bu inovatif projeyi Koton Yönetim Ku­rulu Üyesi Gülden Yılmaz şöyle anlatı­yor: “Proje çevresel etkilerimizi azaltır­ken aynı zamanda Koton’un sürdürüle­bilir moda anlayışının üretimden vitrine kadar tüm süreçlere entegre edilmesi an­lamına geliyor. Bu yeni nesil askılar mev­cut askılarla eşdeğer. Ömürlerini tamam­ladıklarında yeniden geri dönüşüme alı­nabiliyorlar. Böylece mayo üretiminden kalan yaklaşık 1 ton fire kumaşın çevreye atılmasını engellemiş olduk.”

Dönüşüm için sürdürülebilir yaşam kültürü oluşmasının, bakış ve davranış değişiminin şart olduğunu sık sık tekrar ediyorum. Koton 2020 yılında “Yaşama Saygı” manifestosu yayınlayarak bunun için çalışacağını açıklamıştı. Yılmaz ko­nuya yaklaşımları için şunları söylüyor: “Amacımız hem moda sektöründe hem de toplumda farkındalık artırmak, tedarik­çilerimizi ve müşterilerimizi bu dönüşü­me ortak etmek. En önemlisi de mümkün olan her noktada sürdürülebilir aksiyon­lar almayı bir davranış olarak benimse­mek. Müşterilerimize ve iş ortaklarımı­za, sürdürülebilirliğin somut bir üründe yaşamımızın bir parçasına dönüşebildi­ğini gösteriyoruz.”

Döngüsel ekonomide buna benzer iyi uygulama örnekleri, bize yenilikçi bakış­la nelerin mümkün olabileceğini gösteri­yor. “İşte döngüsel gelecek” için çalışan öncü kurumlar, Ekim ayında Sürdürülebi­lir Yaşam Festivali’nde gençler ve üniver­sitelerle buluşarak döngüsellik için ilham veriyorlar.