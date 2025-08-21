  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Emrah LAFÇI
  4. Hedefle tahminle kafalar karıştı

Hedefle tahminle kafalar karıştı

Emrah LAFÇI
Emrah LAFÇI Ekonominin Doğası emrah.lafci@dunya.com

Geçen hafta perşembe Merkez Banka­sı’nın enflasyon raporu sunumuna katıldım. Organizasyon ve iletişim konu­sunda oldukça yol kat edilmiş. Önceki top­lantılarda sunum kısmı sakin geçtikten sonra soru-cevap kısmında hararetli ge­lişmeler olabiliyordu.

Bu toplantıda olma­dı neyse ki. Başkan ve başkan yardımcıla­rının bir arada sorulara yanıt vermesi bana göre olumlu bir gelişme ama başkan yar­dımcılarının kullandıkları üslup zaman zaman Başkan’ın cevaplarının da toplan­tının da önüne geçebiliyordu. Bu durum da aşılmış gibi. Başkan’dan ve raporun içeri­ğinden kimse rol çalmadı bu sefer.

Sunumun içinde en fazla dikkat edilen konu biliyorsunuz ki yılsonuna ilişkin tah­minlerdeki revizyonlar. Maalesef Merkez Bankamız son yıllarda bu konuda çok kötü sınavlar verdi. Her çeyrek tahminler yu­karı doğru revize edildi. Yıl başındaki tah­minlerle yıl sonu gerçekleşen enflasyon arasında 40-50 puan gibi inanılmaz dere­cede yüksek farklar oluştu. Bunu salt Mer­kez Bankası’na bağlayamayız. Siyasetin ve diğer kurumların ekonomi üzerindeki et­kileri, seçim dönemlerindeki politikalar, faiz sebep enflasyon sonuç politikalarımız bizi bu aşamaya getirdi.

Bu durum sadece o dönemki enflasyonla mücadeleyi zor­laştırmakla kalmadı aynı zamanda Mer­kez Bankası’nın kredibilitesini çok fazla aşındırdı. Şu anda da enflasyonla mücade­le sürecinin bu kadar maliyetli olmasının en büyük nedenlerinden biri bu kredibilite kaybı. Ekonominin farklı grupları bir türlü Merkez Bankası’nın söylediklerine inan­mıyor ve beklentilerini o yönde şekillen­dirmiyor.

Bunu hem fiyatlama davranış­larında hem de yatırım kararlarında görü­yoruz. Merkez Bankası tam iki senedir TL reel olarak değerlenecek, dolarda enflas­yonun üstünde bir artış beklemeyin deme­sine, bunu resmi metinlere koyup uygula­masına rağmen hala Türkiye’de milyon­larca insan ikna olmuş değil. Hatta o kadar ikna olmamış durumdalar ki önemli mik­tarda servet bu kadar yüksek faize rağmen döviz ve dövize bağlı kıymetlerde park et­miş duruyor.

Yüzde 5 hedef absürtlüğü

Bu güvensizlik ortamında manasını kay­beden unsurlardan biri de enflasyon hede­fiydi. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası’nın nihai enflasyon hedefi %5. Bu hedefe ulaşa­madığında her yıl hükümete bir mektup ya­zıyor ve başarısızlığının nedenlerini ortaya koyuyor.

Gerçekleşen enflasyonun %65’ler seviyesinde olan yıllarda hedefin hala %5’te kalması ve bunun hesabının veril­meye çalışılması gülünç oluyordu. Bu enf­lasyon raporuyla Merkez Bankası yeni bir uygulamaya geçti. Ara hedefler belirledi. Bu hedefler 2025 için %24, 2026 için %16 ve 2027 için %9 olarak belirlendi.

2026 ve 2027 için doğal olarak tahminler de hedef­lerle uyumluyken, 2025 için tahmin aralı­ğı %25-%29’ken hedefin %24 olması kafa karıştırdı. Ben de sunumu izlerken Başkan bu konudan ilk bahsettiğinde bir Türkçemi sorguladım. Yanlış mı anlıyorum diye dü­şündüm ama soru-cevap sırasında sorulan bir soru üzerine Başkan’ın verdiği cevapla konu netleşti. Bu toplantıdan önce Merkez Bankası’nın 2025 enflasyon tahmini %19’la %29 arasındaydı ve orta nokta da %24’tü. Yılsonuna yaklaştıkça tahmin aralığının daralmasını zaten bekliyorduk, nitekim öy­le de oldu.

Ara hedef sistemine geçildiğinde Merkez Bankası her ne kadar enflasyonun yılsonunda %24’ün üstünde geleceğini bil­se de hedefi değiştirmeyerek bir iyi niyet gösterisinde bulunmuş oldu. Bu hedefi tut­turamayacağız ve bunun da hesabını ver­meye hazırız demiş oldu. Bunun doğrusu hedef belirleme işinin yıl başında yapılma­sıdır. Böyle olsaydı tahminle hedef aynı ola­caktı. Yıl içinde gerçekleşmelere göre tah­min değişecek ama hedef aynı kalacaktı ve kafa karışıklığına yer olmayacaktı.

Şöyle düşünebilirsiniz. 90 kilosunuz ve yılın son günü yeni yıl için kendinize ki­lo verme konusunda bir hedef belirliyor­sunuz. Yıl sonunda 80 kilo olma hedefi­niz var. Kasım ayına geldiğinizde hala 87 kiloysanız size yıl sonu tahmini kaç kilo olursun derlerse muhtemelen 85-87 arası bir yerde diye cevap verirsiniz. Ama yıl ba­şında koyduğunuz hedefin 80 olduğu ger­çeği değişmez. Şimdi size düşen neden 80 kilo olamadığınızı araştırmaktır. Merkez Bankası da bundan sonra bunu yapacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Borsamız en çok hangi değişkenden etkileniyor? 14 Ağustos 2025
Bir çıkış planımız var mı? 07 Ağustos 2025
Schrödinger'in işsizlik oranı 31 Temmuz 2025
Yatırımda zamanın ruhu 24 Temmuz 2025
Stopaj ve yapılandırma üstünden sisteme ince ayar 17 Temmuz 2025
Türkiye’nin dolarizasyonla imtihanı 10 Temmuz 2025
Bu neyin kutlamasıdır böyle? 03 Temmuz 2025
Belirsizlik-güven- Bitcoin-ChatGPT-TCMB 26 Haziran 2025
Sorun finansman maliyeti değil brüt kar 19 Haziran 2025
Enflasyon aşağı reel faiz yukarı 12 Haziran 2025