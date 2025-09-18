Hedefler, tahminler sapabilir…Reformlar sapmamalı…

Enflasyon hedefi;

Kur/büyüme tahmini;

Cari işlemlerde, dış ticarette, /bütçede açık hedefleri:

Yıllardır sapıyor…

***

Ama…

Program ve planlardaki hedefler de, tah­minler de sapabilir…

Önemli olan reformların sapmamasıydı…

Çünkü, makro hedeflerin gerçekleşmesi reformlara bağlıydı…

Ama reform planları da yıllardır sarptı…

***

Dün, bir öğretmen okurumun mesajını paylaşmıştım…

Özetle: “Çocuklar artık okula gelmiyor!..

Zaman kaybı olarak görüyor…

Kendiler de, aileleri de, mesleki açıdan okulların birşey vermediğini, vermeye­ceğini biliyor…

Son sınıflar, artık, Mesem gibi yapılara ka­yıt yaptırıyor…

Lise diploması hakkını korumak için de haftanın 1 günü okula geliyor…

Kalan 4-5 günde de çalışıyor…

Hem meslek öğreniyor, hem de para ka­zanıyor…“ demişti…

***

Geleceğimiz olan gençleri, bu duruma dü­şüren eğitim sistemi varken:

Hedeflerimizi büyütebilir miyiz?

Türkiye gibi “gelişmekte olan ülkeler” için ortalama büyüme olarak kabul edilen yüzde 5’i dahi yakalamakta zorlanmamızın nedeni olan bu sistem varken: Kalkınmayı, refahı yakalayabilir miyiz?

VELHASIL

Dünkü yazımın ardından, eğitimci okuru­mun attığı mesaj sayesinde (resmi verilerle kontrol ettim, doğru) öğrendim:

Son 2 yılda;

450 bine yakın “zorunlu eğitim çağın­daki öğrenci”, okulu bırakmış…

Yine son iki yılda; Üniversite başvuruları 1 milyon kişi azalmış…

***

Öğretmenimizin de somut örnekle anlatmaya çalıştığı “neden sonuç ilişkisini”, karar alıcılar da dahil, hepimiz biliyoruz…

***

Oysa okullarımız: Gençlerimizin yete­neklerini, becerilerini, vizyonlarını, hayata bakışlarını, kültürlerini, meraklarını, heye­canlarını geliştirmek, verimliliklerini artır­mak için olmalı…

Reformlar bu nedenle sapmamalı…