Hedefsiz/plansız olmaz… Sadece “hedefle” olur mu?
2025 yılı bütçesine göre:
14.6 trilyon lira gider olacak...
Vergi gelirleri ise yüzde 52 artışla 12.6 trilyon liraya çıkacak…
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2024 yılı bütçe gerçekleşmeleri:
Gider yüzde 63.6 artışla 10.8 trilyon liraya ulaştı…
Gelirler ise yüzde 66.5 artışla 8.7 trilyon liraya çıktı…
Sonuçta bütçe açığı, önceki yıla göre, yüzde 53 artarak 2.1 trilyon liraya yükseldi…
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Gelirler artmazsa veya hedeflenenden/beklenenden az olursa:
Bütçe açığı 2025 yılında yeni rekorunu kıracak….
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Gelirler artar mı?
Gelir vergisi için 2024 yılında 1 trilyon 188 milyar lira tahsilat öngörülmüştü…
Ama, tahsilat, hem de “11 ayda”, 1 trilyon 344 milyar lirayı ulaşarak rekor kırdı…
Ve…
Sanırım bu ivme dikkate alınarak:
2025 yılı için 2 trilyon 151 milyar liralık tahsilat hedefi kondu…
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Sadece gelir vergisi tahsilatında değil, diğer vergi tahsilatlarında da “yüksek artış” hedefi benimsendi…
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Örneğin: Kurumlar vergisi hedefi…
2024 yılında, belirlenen hedefin yüzde 70’i gerçekleştirilebilmişken…
2025 yılı için yüzde 52 artışla 2 trilyon 146 milyar lira olarak belirlendi…
VELHASIL
Enflasyon hedefi yüzde 21;
Enflasyon ile mücadele nedeniyle gerçekleşecek daralma;
Tüketimde, dolayısıyla üretimdeki baskılanma hedefi/gerçekleşmeleri varken…
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KDV tahsilatının, geçtiğimiz yıla göre yüzde 72.7;
ÖTV tahsilatının yüzde 52;
Kurumlar vergisi tahsilatının yüzde 52 oranda artacağını düşünmek, gerçekçi geliyor mu?