Hedefsiz/plansız olmaz… Sadece “hedefle” olur mu?

2025 yılı bütçesine göre:

14.6 trilyon lira gider olacak...

Vergi gelirleri ise yüzde 52 artışla 12.6 trilyon liraya çıkacak…

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2024 yılı bütçe gerçekleşmeleri:

Gider yüzde 63.6 artışla 10.8 trilyon lira­ya ulaştı…

Gelirler ise yüzde 66.5 artışla 8.7 trilyon liraya çıktı…

Sonuçta bütçe açığı, önceki yıla göre, yüzde 53 artarak 2.1 trilyon liraya yükseldi…

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Gelirler artmazsa veya hedeflenen­den/beklenenden az olursa:

Bütçe açığı 2025 yılında yeni rekorunu kıracak….

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Gelirler artar mı?

Gelir vergisi için 2024 yılında 1 trilyon 188 milyar lira tahsilat öngörülmüştü…

Ama, tahsilat, hem de “11 ayda”, 1 tril­yon 344 milyar lirayı ulaşarak rekor kırdı…

Ve…

Sanırım bu ivme dikkate alınarak:

2025 yılı için 2 trilyon 151 milyar liralık tahsilat hedefi kondu…

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Sadece gelir vergisi tahsilatında değil, diğer vergi tahsilatlarında da “yüksek ar­tış” hedefi benimsendi…

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Örneğin: Kurumlar vergisi hedefi…

2024 yılında, belirlenen hedefin yüzde 70’i gerçekleştirilebilmişken…

2025 yılı için yüzde 52 artışla 2 trilyon 146 milyar lira olarak belirlendi…

VELHASIL

Enflasyon hedefi yüzde 21;

Enflasyon ile mücadele nedeniyle gerçekleşecek daralma;

Tüketimde, dolayısıyla üretimde­ki baskılanma hedefi/gerçekleşmele­ri varken…

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KDV tahsilatının, geçtiğimiz yıla göre yüzde 72.7;

ÖTV tahsilatının yüzde 52;

Kurumlar vergisi tahsilatının yüz­de 52 oranda artacağını düşünmek, gerçekçi geliyor mu?