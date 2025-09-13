Her 2 girişimden biri sosyal medya ile büyüyor

Türk şirketlerinin, bilişim teknolojilerini kullanımı yıldan yıla artıyor. TÜİK tarafından açıklanan Girişim­lerde Bilişim Teknolojileri Kul­lanım Araştırmasının 2025 yılı sonuçlarına göre Türkiye’de web sitesine sahip girişimlerin oranı yüzde 56,5’ya ulaştı, yüzde 55,2’si Facebook, Instagram, X gibi sos­yal medya uygulamalarını kul­lanıyor.

E-satış yapan girişimle­rin oranı yüzde 13,6 olurken, bu oran 250 ve üzerinde çalışanı bu­lunan büyük işletmelerde yüzde 25,6’ya ulaştı. İş zekâsı yazılımı kullanan girişimlerin oranı ise 2025 itibarıyla yüzde 6,5 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan araştırmaya göre girişimlerin yüzde 93,6’sı 2025 yılında in­ternete erişimde sabit hat bağ­lantısı kullandı. Abone olduk­ları en yüksek bağlantı hızları incelendiğinde; 2025 yılında gi­rişimlerin yüzde 54,8’inin 100 Mbit/s’den düşük hızda, yüzde 36,6’sının 100-999 Mbit/s aralı­ğında ve yüzde 8,6’sının 1 Gbit/s ve üzeri hızda internet kullandı­ğı belirlendi.

Yüzde 56,5’inin web sitesi var

Kendi web sitesine sahip olan girişimlerin 2024 yılında yüzde 51,8 olan oranı, 2025 yılında yüz­de 56,5’e yükseldi. 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüz­de 92,5’i, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 73,1’i ve 10- 49 çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 52,4’ünün web sitesi sahi­bi olduğu görüldü.

Facebook, Instagram, X, Snap­chat, YouTube, LinkedIn, Tik­Tok gibi sosyal medya uygula­malarını kullanan 10 ve üzeri ça­lışanı olan girişimlerin 2021’de yüzde 34,6 olan oranı 2025 yılın­da yüzde 55,2’ye yükseldi.

E-satış yapanların oranı yüzde 13,6

İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile e-satış gerçekleşti­ren işletmelerin oranı 2024 yı­lında yüzde 13,6 oldu. Çalışan sa­yısı büyüklük grubuna göre bu oran, 10-49 çalışanı olan giri­şimlerde yüzde 12,9, 50-249 çalı­şanı olanlarda yüzde 15,1 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimler­de ise yüzde 26,5.

En fazla e-sa­tış yapma oranının yüzde 38,6 ile konaklama ve yiyecek hizme­ti faaliyetlerini yürüten girişim­lerde olduğu görüldü. Girişimle­rin yüzde 12,4’ü de 2024 yılında web sitesi ya da mobil uygulama­lar üzerinden web satış gerçek­leştirdi. Bu yolla mal veya hizmet satışı yapanların oranının 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 11,9, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 13,3, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 21,3 olduğu belirlendi.

Web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerin­den mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin yüzde 51,6’sı ken­di web siteleri ya da mobil uy­gulamalarını kullanırken yüzde 80,4’ü farklı girişimlerin de satış yapabildiği çevrimiçi mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygu­lamalarını kullandı. Web satış yapan girişimlerin yüzde 81,8’i fiziksel mal sattı. Yazılım veya diğer dijital içeriklerin indiril­mesi ya da çevrimiçi sunulması gibi satış yapanların oranı yüzde 24,1, konaklama, seyahat, bakım veya onarım hizmetleri gibi di­jital hizmetlerin web satış oranı ise yüzde 27,1.

Yurt dışına web satışı yapanlar arttı

Web sitesi ya da mobil uygu­lamalar üzerinden 2024 yılında mal veya hizmet satan girişimle­rin yüzde 27,8’i yurt dışına satış yaptı. Bu oran, 2023 yılında yüz­de 26 düzeyinde bulunuyordu.

Web üzerinden veya mobil uy­gulamalar aracılığıyla satış ko­nusunda girişimlerin en faz­la karşılaştığı zorluğun yüzde 45,8’le yurt dışına satılan ürün­lerin teslim veya iade edilmesi­nin yüksek maliyeti olduğu be­lirlendi.

“Dijital dönüşüm”e ivme gerekiyor

Türk firmalarının bilişim tek­nolojileri kullanımı giderek artmakla birlikte kullanım düzeyi, uluslararası karşılaş­tırmalarda özellikle OECD ve AB ortalamalarının altında. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için be­lirginleşiyor ve bu da dijital dönüşümdeki gecikmeyi yan­sıtıyor. Türk firmaları, temel bilişim teknolojilerinde reka­betçi olsa da ileri teknolojiler­de AB ve OECD’nin gerisinde kalarak verimlilik ve inovas­yon kaybı yaşıyor.

KOBİ’lerin finansman ve eğitim eksikliği bunda önemli rol oynuyor. Bi­lişim teknolojisi kullanımın­daki artışın hızlanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlı­ğı’nın “Dijital Dönüşüm Teş­vikleri” önemli destek sağlı­yor, ancak AB fonlarına erişi­min de artması gerekiyor.