Her 2 girişimden biri sosyal medya ile büyüyor
Türk şirketlerinin, bilişim teknolojilerini kullanımı yıldan yıla artıyor. TÜİK tarafından açıklanan Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının 2025 yılı sonuçlarına göre Türkiye’de web sitesine sahip girişimlerin oranı yüzde 56,5’ya ulaştı, yüzde 55,2’si Facebook, Instagram, X gibi sosyal medya uygulamalarını kullanıyor.
E-satış yapan girişimlerin oranı yüzde 13,6 olurken, bu oran 250 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük işletmelerde yüzde 25,6’ya ulaştı. İş zekâsı yazılımı kullanan girişimlerin oranı ise 2025 itibarıyla yüzde 6,5 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan araştırmaya göre girişimlerin yüzde 93,6’sı 2025 yılında internete erişimde sabit hat bağlantısı kullandı. Abone oldukları en yüksek bağlantı hızları incelendiğinde; 2025 yılında girişimlerin yüzde 54,8’inin 100 Mbit/s’den düşük hızda, yüzde 36,6’sının 100-999 Mbit/s aralığında ve yüzde 8,6’sının 1 Gbit/s ve üzeri hızda internet kullandığı belirlendi.
Yüzde 56,5’inin web sitesi var
Kendi web sitesine sahip olan girişimlerin 2024 yılında yüzde 51,8 olan oranı, 2025 yılında yüzde 56,5’e yükseldi. 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,5’i, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 73,1’i ve 10- 49 çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 52,4’ünün web sitesi sahibi olduğu görüldü.
Facebook, Instagram, X, Snapchat, YouTube, LinkedIn, TikTok gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin 2021’de yüzde 34,6 olan oranı 2025 yılında yüzde 55,2’ye yükseldi.
E-satış yapanların oranı yüzde 13,6
İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile e-satış gerçekleştiren işletmelerin oranı 2024 yılında yüzde 13,6 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre bu oran, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,9, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 15,1 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 26,5.
En fazla e-satış yapma oranının yüzde 38,6 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Girişimlerin yüzde 12,4’ü de 2024 yılında web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış gerçekleştirdi. Bu yolla mal veya hizmet satışı yapanların oranının 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 11,9, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 13,3, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 21,3 olduğu belirlendi.
Web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin yüzde 51,6’sı kendi web siteleri ya da mobil uygulamalarını kullanırken yüzde 80,4’ü farklı girişimlerin de satış yapabildiği çevrimiçi mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamalarını kullandı. Web satış yapan girişimlerin yüzde 81,8’i fiziksel mal sattı. Yazılım veya diğer dijital içeriklerin indirilmesi ya da çevrimiçi sunulması gibi satış yapanların oranı yüzde 24,1, konaklama, seyahat, bakım veya onarım hizmetleri gibi dijital hizmetlerin web satış oranı ise yüzde 27,1.
Yurt dışına web satışı yapanlar arttı
Web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden 2024 yılında mal veya hizmet satan girişimlerin yüzde 27,8’i yurt dışına satış yaptı. Bu oran, 2023 yılında yüzde 26 düzeyinde bulunuyordu.
Web üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla satış konusunda girişimlerin en fazla karşılaştığı zorluğun yüzde 45,8’le yurt dışına satılan ürünlerin teslim veya iade edilmesinin yüksek maliyeti olduğu belirlendi.
“Dijital dönüşüm”e ivme gerekiyor
Türk firmalarının bilişim teknolojileri kullanımı giderek artmakla birlikte kullanım düzeyi, uluslararası karşılaştırmalarda özellikle OECD ve AB ortalamalarının altında. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için belirginleşiyor ve bu da dijital dönüşümdeki gecikmeyi yansıtıyor. Türk firmaları, temel bilişim teknolojilerinde rekabetçi olsa da ileri teknolojilerde AB ve OECD’nin gerisinde kalarak verimlilik ve inovasyon kaybı yaşıyor.
KOBİ’lerin finansman ve eğitim eksikliği bunda önemli rol oynuyor. Bilişim teknolojisi kullanımındaki artışın hızlanmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Dijital Dönüşüm Teşvikleri” önemli destek sağlıyor, ancak AB fonlarına erişimin de artması gerekiyor.
|Borsa
|10.372,04
|-0,10 %
|Dolar
|41,3597
|0,08 %
|Euro
|48,5779
|-0,05 %
|Euro/Dolar
|1,1733
|-0,01 %
|Altın (GR)
|4.843,70
|0,32 %
|Altın (ONS)
|3.643,73
|0,28 %
|Brent
|66,6200
|0,80 %