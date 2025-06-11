Her alanda, “sürüyü ağıla kadar gütme” kültürüne ihtiyaç duyuyoruz…
Dün anlatmaya çalıştım…
Bakımsızlık nedeniyle:
Verilen suyu, hedefe, “yarı yarıya kayıpla” ulaştıran, “açık sistem” su kanallarımız var…
Verilen suyu, yolda tamamen kurutan/kaybeden “açık sistem” su kanallarımız da var…
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Yani;
“Kanal yaptım” demek yetmiyor…
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Bakım yaptığımız kanallar mı?
Sağlıklı taşınan (kaybolmadan hedefe ulaşan) su miktarının5-6 kat arttığını gösteren örnekler var…
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Suyu kaybetmeden ulaştırınca, israf bitiyor mu?
Maalesef;
Daha büyük israf başlıyor…
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Tutabildiğimiz/koruyabildiğimiz ‘temiz su’yun yüzde 70’e yakınını tarıma ayırıyoruz…
Bu yüzde 70’in ciddi bir bölümünü iletim/dağıtımda kaybederken;
Kalanı da verimli kullanamıyoruz…
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Ve maalesef, suyu verimli kullanmamak, sadece su tasarrufunu etkilemiyor…
Vahşi sulama sayesinde, tarımsal ürünlerde de verimlilik düşüyor…
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Ayrıca…
Çok değerli topraklar, yine vahşi sulama nedeniyle, tuzlanma ve erozyona maruz kalıyor, niteliğini yitiriyor ve kullanılamaz hale geliyor…
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Ayrıca…
Hem iletimde, hem dağıtımda, hem de arazilerdeki (insanoğlunun basit bir eğitimle/yatırımla önleyebileceği)bu su kayıpları, “sulu tarımla, çok daha verimli olabilecek”veya “hayat bulacak” alanlara, su ulaştırmamızı engelliyor…
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Bu nedenlerle, sadece su değil, her alanda “sürüyü ağıla kadar gütme” kültürünü edinmemiz gerekiyor…
VELHASIL
Dün, sermaye sıkıntısının daha da arttığı bu dönemde, Dünya Bankası’nın sulama modernizasyonunda kullanım şartıyla vereceği 757 milyon euroluk kredinin önemine değinmiştim…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kredi ile ilgili:
“OVP ile uyumlu olarak, sulama alanındaki kamu altyapı yatırımlarına önem verilerek, tarım alanındaki potansiyel desteklenecek, bu yolla gıda fiyatlarında istikrar sağlanacak.” şeklindeki düşüncesine ve iyi niyetine de dikkat çekmiştim…
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Mevcut durumun etraflıca analizi şöyle söylüyor:
Kullanılacak kredinin bir bölümünün, bu alanda verilecek eğitime (çiftçiden siyasetçiye, öğrenciden emekliye) ayrılması gerekiyor…