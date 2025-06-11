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Her alanda, “sürüyü ağıla kadar gütme” kültürüne ihtiyaç duyuyoruz…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Dün anlatmaya çalıştım…

Bakımsızlık nedeniyle:

Verilen suyu, hedefe, “yarı yarıya kayıp­la” ulaştıran, “açık sistem” su kanallarımız var…

Verilen suyu, yolda tamamen kuru­tan/kaybeden “açık sistem” su kanalları­mız da var…

***

Yani;

“Kanal yaptım” demek yetmiyor…

***

Bakım yaptığımız kanallar mı?

Sağlıklı taşınan (kaybolmadan hedefe ulaşan) su miktarının5-6 kat arttığını gös­teren örnekler var…

***

Suyu kaybetmeden ulaştırınca, israf biti­yor mu?

Maalesef;

Daha büyük israf başlıyor…

***

Tutabildiğimiz/koruyabildiğimiz ‘te­miz su’yun yüzde 70’e yakınını tarıma ayırıyoruz…

Bu yüzde 70’in ciddi bir bölümünü ile­tim/dağıtımda kaybederken;

Kalanı da verimli kullanamıyoruz…

***

Ve maalesef, suyu verimli kullanmamak, sadece su tasarrufunu etkilemiyor…

Vahşi sulama sayesinde, tarımsal ürün­lerde de verimlilik düşüyor…

***

Ayrıca…

Çok değerli topraklar, yine vahşi sulama nedeniyle, tuzlanma ve erozyona maruz kalıyor, niteliğini yitiriyor ve kullanılamaz hale geliyor…

***

Ayrıca…

Hem iletimde, hem dağıtımda, hem de arazilerdeki (insanoğlunun basit bir eği­timle/yatırımla önleyebileceği)bu su kayıpları, “sulu tarımla, çok daha verimli olabilecek”veya “hayat bulacak” alanlara, su ulaştırmamızı engelliyor…

***

Bu nedenlerle, sadece su değil, her alan­da “sürüyü ağıla kadar gütme” kültürünü edinmemiz gerekiyor…

VELHASIL

Dün, sermaye sıkıntısının daha da art­tığı bu dönemde, Dünya Bankası’nın sula­ma modernizasyonunda kullanım şartıy­la vereceği 757 milyon euroluk kredinin önemine değinmiştim…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kredi ile ilgili:

“OVP ile uyumlu olarak, sulama alanın­daki kamu altyapı yatırımlarına önem veri­lerek, tarım alanındaki potansiyel destek­lenecek, bu yolla gıda fiyatlarında istikrar sağlanacak.” şeklindeki düşüncesine ve iyi niyetine de dikkat çekmiştim…

***

Mevcut durumun etraflıca analizi şöyle söylüyor:

Kullanılacak kredinin bir bölümünün, bu alanda verilecek eğitime (çiftçiden siya­setçiye, öğrenciden emekliye) ayrılması gerekiyor…

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