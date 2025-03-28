“Her an herşey olabilir” algısının yatırım/üretim/ ihracata etkisi…

2023 yılı Ocak ayı…

Frankkfurt’ta düzenlenen Heimtextil Fuarı…

Ev tekstili tasarımı okuyan, 20 civarında, Bangladeşli “meslek lisesi” öğrencisi de fuar alanındaydı…

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Türkiye’den geldiğimizi öğrenince;

Biri, “2026 yılında Gaziantep’e, ‘halı fu­arına’ gelmeyi planlıyoruz.” diye, heye­canla söze başladı…

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Bangladeşli bir lise öğrencisinin, o

cümlesi:

“Çocuklar 3-4 yıl sonrasını planlayabi­liyor…” diye, kendimizi sorgulatmıştı…

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Planlama önemli…

Planlamanın uygulaması çok daha

önemli…

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Beklentiler, algı ve güven ise uygulamalar­dan (uygulamalardaki adalet nedeniyle) da önemli…

Mal ve hizmetlerdeki fiyatlama davranış­larının, planlama ve uygulamalardan ziyade beklentilerle şekillendiği “yaşadığımız” sü­reç, “net bir şekilde” doğruladı bu tespiti…

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Döviz ihtiyacımızı borçlanmadan karşıla­yabilmemiz için:

Önce dünya standartlarında, rekabet edebilir ve verimlilik/ölçek artırarak (ken­dine yeterlilikten daha fazla) üretmemiz;

Fazlayı ihraç edebilmemiz;

Hem enflasyonu, hem risk primini, hem borçlanma ihtiyacını ve hem de faizleri sa­dece bu yolla düşürebileceğimizi bilmemiz gerekiyor…

VELHASIL

“Her an herşey olabilir” şeklindeki “ge­nele yayılan algı” ve “yarattığı olumsuz beklentiler” ise:

Bırakın kişisel planlamayı, bilimsel planları/programları dahi boşa çıkar­maya yetiyor…

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Örneğin…

Dün açıklanan veri:

İhracatın ithalatı karşılama oranının “uygulanan programlara rağmen” 2024 Şubat ayında yüzde 75.7 iken, 2025 Şubat ayında yüzde 72.8’e gerilediğini gösteri­yor…

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 41.9 milyar dolarlık ihracata karşılık 57.3 mil­yar dolarlık ithalat gerçekleştirmemiz ise açığı, döviz ve borçlanma ihtiyacımızı ar­tırdığımızı anlatıyor…

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Yıllardır tekrarlananı, tekrarlayalım:

Normalleşmeye ve eğitimden adalete rasyonel/gerçekçi politikalara ihtiyaç du­yuluyor…