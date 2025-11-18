Her ay 3.2 milyar dolar “dış borç arttıran” özel sektör (üretici) varsa…

Özel sektör…

2000 yılında, yurtdışından aldığı borç­ların (yabancının üretip, tasarruf ettiği para) toplamı 30 milyar doları aşmış…

* * *

Yükselen dış borç nedeniyle:

Tasarruf, verimlilik, eğitim reformu, özel sektör desteklemelerine öncelik verdiğimiz; 2001-2005 yıllarını kapsayan 8’inci Beş Yıllık Kalkınma Planı, “ithal ikamecilik” başlığı öne çıkarılarak hazırlanmış…

* * *

Aynı kalemdeki borç:

2005 yılında, yani 5 yılda, yaklaşık iki kat artarak 64 milyar dolara ulaşmış…

* * *

Yükselen dış borç nedeniyle:

2007-2013 yıllarını kapsayan, 9’uncu Beş Yıllık Kalkınma Planı “yapısal reform­lar hızlandırılacak” başlığı öne çıkarılarak hazırlanmış…

* * *

Özel sektörün dış borçlanması:

Sonraki 5 yılda da katlamaya devam etmiş ve 2010 yılında 135 milyar doları yakalamış…

Bir sonraki 5 yılda da artış sürmüş ve 2015 yılında 210 milyar doları aşmış…

* * *

Tüm bu veriler, akla şu matematiği getiri­yor: Ticarette o dönem yaşanan canlılık, üre­timle değil, borçlanmayla sağlanmış…

Bugünkü sıkıntıların temeli de, o borçlan­malarla atılmış…

* * *

Sonraki programları, stratejik planları ve eğitim/hukuk/tarım reformlarından oluşan içeriklerini hepimiz ezbere biliyoruz…

VELHASIL

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka­sı (TCMB) açıkladı:

Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 206 milyar doları aştı…

* * *

Kısacası:

Özel sektör, ya üretemedi, ya ürettiğini satamadı…

Veya ürettiği talep görmedi veya ürettiği­ni zararına sattı…

Ve açığını da yine, borçlanmayla kapattı, kapatmaya çalıştı…

* * *

Sonuçta:

Özel sektörün dış borç tutarı önceki “3 ay­lık” döneme göre 9.7 milyar dolar arttı…

Yani mevcut borcunun üstüne, her ay 3.2 milyar dolar daha borçlandı…