Her şey Bodrum mandalini için!
Bodrum’un, kendine özgü aroması ve kokusuyla dünyada tek olan yeşil mandalininin ekonomik değerinin artırılması ve gastronomideki kullanımının yaygınlaşması amacıyla Pernod Ricard Türkiye tarafından “Bodrum Yeşili” adıyla yürütülen proje kapsamında hasat yapıldı.
Bodrum’daki mandalin bahçelerinde bir zamanlar 10 binlerce kilo üretilen, ancak zaman içinde ilçedeki yapılaşmaya yenik düşen Bodrum’a özgü yeşil mandalinin yaşaması ve mandalin üreticisinin desteklenmesi için Pernod Ricard Türkiye tarafından başlatılan “Bodrum Yeşili” projesi kapsamında ikinci kez hasat etkinliği düzenlendi.
Türkiye’nin coğrafi işaretli ve nesli tükenme tehdidi altındaki ürünü Bodrum mandalinini koruma ve yaşatma hedefiyle Pernod Ricard Türkiye tarafından yürütülen “Bodrum Yeşili” sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan hasat etkinliği, Bodrum’da mandalin ağaçları arasındaki Trattoria İl Mandarino’da gerçekleştirdi.
Etkinliğe yerel mandalin üreticileri, sivil toplum temsilcileri ve Bodrum Mandalini’ne gönül verenler katıldı.
Bir dilim Bodrum zamanı
Bodrum’un coğrafi işaretli ürünü olan Bodrum mandalininin kullanım alanlarını artırmak, ekonomik değerini yükseltmek, bahçelerin korunması yoluyla yerel tarımı ve ekonomik döngüyü sürdürülebilir şekilde desteklemek amacıyla yürütülen kampanyanın kültürel boyutunu zenginleştirmek amacıyla Bodrum’da yaşayan sanatçılar da projeye katkı sundu.
Farkındalığı artırmak amacıyla yürütülen “Bir Dilim Bodrum Zamanı” kampanyasına özel olarak hazırlanan özgün tanıtım kitapçığı basıldı. İpek Çankaya'nın eş-yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı kitapçıkta, Doğu Çankaya'nın Bodrum mandalini için yarattığı orijinal çizimler yer aldı. Etkinlikte ayrıca ressam ve heykeltıraş Hanefi Yeter’in Bodrum Mandalini’yle tasarladığı küpler de sergilendi.
Pernod Ricard Türkiye Hukuk, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Zümrüt Kedik etkinlikte yaptığı konuşmada, Bodrum Yeşili projesi için yerel üreticiden güç alarak yola çıktıklarını belirterek, “Pernod Ricard Türkiye olarak, sürdürülebilir bir gelecek vizyonumuzla kültürel mirasımızı ve coğrafi işaretli değerlerimizi korumaya öncelik veriyoruz. Ülkemizin topraklarında yetişen bu eşsiz coğrafi işaretli ürünün yok olmaması için hep birlikte hareket etmeliyiz” dedi.
Kedik, “Bu anlayışla bu sene projemiz kapsamında yeni bir adım daha atarak ‘Bir Dilim Bodrum Zamanı’ dedik. Bu kampanyamızla Pernod Ricard Türkiye olarak, başta Bodrum’daki yerel işletmeler olmak üzere, Türkiye genelindeki yiyecek-içecek sektöründe yer alan tüm işletmeleri, iş ortaklarımızı, ilgili diğer sektör temsilcilerini ve paydaşlarını kendi faaliyet alanlarında Bodrum Mandalini’ne yer vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.
Pernod Ricard Türkiye, Bodrum Yeşili projesi kapsamında; Bodrum mandalininin gastronomideki kullanım alanlarını tanıtmak üzere düzenlediği, yerel işletmeler, STK’lar, basın mensupları, fikir önderleri ve sanatçılara yönelik bilgilendirme workshop’larını Bodrum’da sürdürecek.