Her şey Bodrum mandalini için!

Bodrum’un, kendine özgü aroması ve kokusuyla dünyada tek olan yeşil mandalininin ekonomik değerinin artırılması ve gastronomideki kullanımının yaygınlaşması amacıyla Pernod Ricard Türkiye tarafından “Bodrum Yeşili” adıyla yürütülen proje kapsamında hasat yapıldı.

Bodrum’daki mandalin bah­çelerinde bir zamanlar 10 binlerce kilo üretilen, ancak za­man içinde ilçedeki yapılaşmaya yenik düşen Bodrum’a özgü ye­şil mandalinin yaşaması ve man­dalin üreticisinin desteklenmesi için Pernod Ricard Türkiye tara­fından başlatılan “Bodrum Yeşi­li” projesi kapsamında ikinci kez hasat etkinliği düzenlendi.

Türkiye’nin coğrafi işaretli ve nesli tü­kenme tehdidi al­tındaki ürünü Bod­rum mandalinini koruma ve yaşatma hedefiyle Pernod Ricard Türkiye tarafından yürütülen “Bodrum Yeşili” sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan hasat etkin­liği, Bodrum’da mandalin ağaçla­rı arasındaki Trattoria İl Manda­rino’da gerçekleştirdi.

Etkinliğe yerel mandalin üreti­cileri, sivil toplum temsilcileri ve Bodrum Mandalini’ne gönül ve­renler katıldı.

Bir dilim Bodrum zamanı

Bodrum’un coğrafi işaret­li ürünü olan Bodrum mandali­ninin kullanım alanlarını artır­mak, ekonomik değerini yük­seltmek, bahçelerin korunması yoluyla yerel tarımı ve ekonomik döngüyü sürdürülebilir şekilde desteklemek amacıyla yürütü­len kampanyanın kültürel boyu­tunu zenginleştirmek amacıyla Bodrum’da yaşayan sanatçılar da projeye katkı sundu.

Farkındalığı artırmak amacıy­la yürütülen “Bir Dilim Bodrum Zamanı” kampanyasına özel ola­rak hazırlanan özgün tanıtım ki­tapçığı basıldı. İpek Çankaya'nın eş-yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı kitapçıkta, Doğu Çanka­ya'nın Bodrum mandalini için yarattığı orijinal çizimler yer al­dı. Etkinlikte ayrıca ressam ve heykeltıraş Hanefi Yeter’in Bod­rum Mandalini’yle tasarladığı küpler de sergilendi.

Pernod Ricard Türkiye Hukuk, Kurumsal İletişim ve Dış İlişki­ler Direktörü Zümrüt Kedik et­kinlikte yaptığı konuşmada, Bodrum Yeşili projesi için yerel üreticiden güç alarak yola çıktık­larını belirterek, “Pernod Ricard Türkiye olarak, sürdürülebilir bir gelecek vizyonumuzla kültü­rel mirasımızı ve coğrafi işaretli değerlerimizi korumaya öncelik veriyoruz. Ülkemizin toprakla­rında yetişen bu eşsiz coğrafi işa­retli ürünün yok olmaması için hep birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Kedik, “Bu anlayışla bu sene projemiz kapsamında yeni bir adım daha atarak ‘Bir Dilim Bod­rum Zamanı’ dedik. Bu kampan­yamızla Pernod Ricard Türkiye olarak, başta Bodrum’daki yerel işletmeler olmak üzere, Türkiye genelindeki yiyecek-içecek sek­töründe yer alan tüm işletmeleri, iş ortaklarımızı, ilgili diğer sek­tör temsilcilerini ve paydaşlarını kendi faaliyet alanlarında Bod­rum Mandalini’ne yer vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Pernod Ricard Türkiye, Bod­rum Yeşili projesi kapsamında; Bodrum mandalininin gastro­nomideki kullanım alanlarını ta­nıtmak üzere düzenlediği, yerel işletmeler, STK’lar, basın men­supları, fikir önderleri ve sanatçı­lara yönelik bilgilendirme works­hop’larını Bodrum’da sürdürecek.