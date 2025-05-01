Her toplantıda faiz inse 11 aylık getiri yüzde 36.6 olur

İstanbul Büyükşe­hir Belediye Baş­kanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve bera­berindeki çok sayı­daki kişi hakkında başlatılan soruştur­ma piyasaları dalga­landırdı. Hisse sene­di piyasasında sert düşüşler olurken artan döviz talebini karşılamak için Merkez Ban­kası döviz rezervlerinin önem­li bir bölümünü kullandı.

Mer­kez Bankası sadece döviz satı­şı yapmadı. Önce takvim dışı toplantıda gecelik faizleri ar­tırdı ardından Para Politika­sı Kurulu (PPK) toplantısın­da politika faizi olan 1 haftalık repo oranlarını 350 baz puan yükseltti. Politika faizinin yüz­de 46’ya çıkmasıyla Türk Li­rası mevduatta faizler de yük­seldi. Merkez Bankası’nın bir sonraki PPK toplantısı 19 Ha­ziran’da.

Beklentilerde hızlı bozulma

Bir tarafta ABD Başkanı Do­nald Trump’ın dünyayı karış­tıran açıklamaları diğer ta­rafta içeride bir türlü istenen düşüşü yapamayan enflasyon rakamları… Yeni yıla girer­ken Merkez Bankası faiz in­dirimlerine başlamış ve yılın geri kalanında indirimlerin devam etmesi bekleniyordu.

Yeni yıla girilirken enflasyo­nun 2025 yılsonunda ortala­ma yüzde 27.07, politika faizi­nin ise (1 haftalık repo) yüzde 30.88 seviyesinde olması bek­leniyordu. Kurumların yılsonu enflasyon tahminleri ise yüz­de 27-30 civarındaydı. Genel beklenti Merkez Bankası’nın 8 PPK toplantısının tamamın­da 250 baz puan indirime gide­ceği yönündeydi. Ancak mart ayında yaşananlar ve Mer­kez’in faiz artırımları sonra­sında beklentiler değişti.

Bek­lentilerdeki bozulma Merkez Bankası’nın Nisan ayı Beklen­ti Anketi sonuçlarına da yansı­dı. Bir önceki anket dönemin­de yüzde 28.04 olan cari yılso­nu enflasyon beklentisi yüzde 29.98’e çıktı. Ancak son Bek­lenti Anketi, 7 Nisan’da yani 17 Nisan’daki PPK toplantısı ön­cesinde açıklandı. Dolayısıy­la piyasa katılımcılarının hem faiz hem de enflasyon beklen­tilerindeki yukarı yönlü reviz­yonları bir sonraki ankete yan­sıyacaktır.

63 günlük getiri %7.2

Geldiğimiz noktada şöyle bir beyin jimnastiği yapalım… Yı­lın geri kalanında içeride ve dı­şarıda tansiyonun düştüğü ve Merkez Bankası’nın tüm PPK toplantılarında 250 baz pu­an indirime gittiğini düşüne­lim. TL Mevduat faizlerinin de politika faizinin 300 baz puan üzerinde oluştuğunu varsaya­lım. Elinde 100 bin TL’si olan ve her PPK toplantısında ye­ni faiz oranıyla anapara ve fa­iz getirisini yeni oranla mev­duat yapan birinin 11 aylık ka­zancı yüzde 36.62 olacak.

Son PPK kararının açıklandığı 17 Nisan’da 100 bin TL’sini yüzde 49 ile TL mevduata yatıran bi­ri bir sonraki PPK toplantı ta­rihi olan 19 Haziran’a kadar 7 bin 189 TL faiz geliri elde ede­cek. Bu getiriyi anaparaya ek­leyip TL mevduata yatırmaya devam ettiği ve mevduat faiz­lerinin 250 baz puan geriledi­ği varsayımına göre 19 Hazi­ran’da yapılan mevduatın 35 günlük getirisi 4 bin 62 TL ola­cak. Bu strateji 12 Mart 2026 tarihindeki PPK toplantısına kadar devam ettirilirse 100 bin TL’nin 11 aylık net getirisi 36 bin 623 TL olacak.