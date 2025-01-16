Hisse senedi ve kripto paralar giderek birbirlerine benziyor
Bitcoin’deki yükselişe ayak uyduramayan alt coinlerin performansı, endeksi yakalayamayan yan tahtalara benziyor. Her iki piyasada da yeni para girişinin olmaması, likiditenin büyük coin ya da hisselerde toplanmasına neden oluyor.
Hisse senedi yatırımcısı son iki senedir umduğunu bulamadı. 2023 yılında yıllık enflasyon yüzde 64.77 olurken BIST 100 Endeksi yüzde 35.60 artmıştı. Enflasyonun yıllık yüzde 44.38 olarak gerçekleştiği geçen sene endeks yüzde 31.60 yükseldi. Yani parasının alım gücünü korumak isteyenler son iki sene bunu başaramadı.
Hesaba bir de faiz artırımları sonrasında oyuna dahil olan TL mevduat getirisi dahil edildiğinde durum çok daha kötü. Endeks üzerinden yapılan enflasyon-borsa performans karşılaştırmasına hisse bazında bakıldığında bazı hisselerin hem endeksi hem de enflasyonu yendiği görülüyor. Fakat borsadaki birçok hisse bırakın enflasyonu endeksi yakalayabilmiş değil.
Halka arzlarda ön satış stratejisi
Pandemi sonrasında halka arzlar aracılığıyla çok sayıda yeni yatırımcı borsayla tanışmış ve hisse senedinde yatırımcı sayısı 8.5 milyona çıkmıştı. Son zamanlarda bu sayıda erime olduğu dikkat çekiyor. Bu sayfada daha önce borsadaki halka arzlar ile kripto paralardaki ön satışlara yönelik yatırımcı davranışlarındaki benzerliklere dikkat çekmiştim.
Tekrar hatırlatmak gerekirse, kripto paralarda boğa sezonunun yaşandığı dönemlerde projelerin ön satışlarına yoğun ilgi oluyordu. Bu satışlarda sınırlı sayıda coin/token arz edilirken yatırımcılar çok sayıda hesapla ön satışlara katılıp fazla pay almaya çalışıyordu. Borsada da halka arzlar ‘eşit dağıtım’ uygulaması yatırımcıları benzer bir stratejiye taşıdı.
Halka arz edilen hisselerin işlem görmeye başladıktan sonraki hızlı yükseliş performansı bir anda para kazanmak isteyenlerin dikkati bu alana yöneldi. Ancak ‘eşit dağıtım’ ile kişi başına ‘sınırlı’ sayıda hisse düşmesi, yatırımcıların yakın çevresi adına hesap açarak halka arzlara katılmalarına yol açtı. Böyle olunca da hisse senedi yatırımcı sayısı ciddi oranda yükseldi.
Alt coin ve yan tahta benzerliği
Halka arzlar ile kripto ön satışları arasındaki benzerlik, piyasa dinamiklerinde de karşımıza çıkmaya başladı. Şöyle ki kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin’de yaşanan yükselişler alt coinlere henüz yansımış değil. Onbinlerce coinin işlem gördüğü kripto para piyasasında, Bitcoin’in yükselişine ayak uydurabilenlerin sayısı oldukça az.
Son iki yılda özellikle bankacılık, sigortacılık ve büyük holdinglerin dışında çok sayıda hisse hem enflasyonu hem de endekse yenilmiş durumda. Yani son iki yılın amiral gemilerine yatırım yapmayanlar, borsada umduğunu bulamadı. Yeni para girişinin olmadığı kripto paralarda likidite Bitcoin’de toplanırken borsada da büyük hisselerde toplanıyor. Bu benzerliklerde her iki piyasa arasında yaşanan yatırımcısı transferlerinin etkisi olabilir.
Kripto paralarda düşüşlerin hakim olduğu dönemlerde buradaki bazı yatırımcılar, hisse senetlerine yöneliyor. Tersi durumda ise yani kriptolar hareketlendiğinde hisse senedinden o tarafa bir yöneliş oluyor. Her iki piyasanın bir diğer benzerliği ise rallilerde görülüyor. Fiyatlar ciddi oranda yükseldiği belki de tepe noktalara yaklaşıldığı dönemlerde yatırımcılar ‘treni kaçırmama’ içgüdüsüyle alım yapıyor. Ama bu tür işlemler açısından her iki piyasadaki yatırımcı için sonu hüsran oluyor…