Hisse senedi ve kripto yatırımcısı ‘içeride’ kaldı!
BIST 100 Endeksi tarihi zirvesinin yüzde 13 altında bulunurken çok sayıda hisse zirvesinden yüzde 50 aşağıdan işlem görüyor. ‘Çok düştü’ diye hisse alanlar bugün çok daha düşük fiyatlarla karşı karşıya. Benzer durum kriptolarda da var. Bitcoin ile yükselemeyen çok sayıda alt coin tarihi diplerine yakın. Tek umut: Bir gün başlayacak ralli!
Hisse senedi ve kripto para gibi dalgalanmaların sık yaşandığı piyasalarda yatırımcılar mutsuz. İçeride yüksek enflasyon ortamında birikimini korumak isteyip hisse senedi alanlar ile düşük sermaye ile yüksek getiri hayali kuranların kader birliği yapmış gibi. BIST 100 Endeksi geçen yıl yüzde 31.60’lık performansı ile yıllık yüzde 44.38 olarak açıklanan enflasyonun altında bir getiri sağladı. 2023 yılında da benzer bir tablo var. 2023 yılında enflasyon yıllık yüzde 64.77 olurken BIST 100 Endeksi’ndeki artış yüzde 35.60 olarak gerçekleşti. Yani endeks son 2 yıldır enflasyonu yenmeyi başaramadı.
Endeks-enflasyon karşılaştırmasında tablo böyleyken hisse bazında durum çok daha kötü. BIST 100 Endeksi, geçen yıl temmuz ayında gördüğü tarihi zirvesinin her ne kadar yüzde 13 altında olsa da birçok hisse tarihi zirvesinin yüzde 50 altında. Bu da hisselerin tarihi zirvelerini görebilmesi için iki katı prim yapması gerektiği anlamına geliyor. Hesaplamaya dolar bazlı performans ya da mevduat ve para piyasası fonlarında kaçırılan fırsat maliyetleri katıldığı kayıplar daha da büyüyor. Yüksek enflasyonist ortamda uygulanan düşük faiz politikası döneminde borsadan çıkan yabancı yatırımcı, ‘rasyonel’ ekonomi politikalarına geri dönen yeni ekonomi yönetimiyle bir miktar giriş yapmıştı.
‘Çok düştü’ diye aldılar daha da düştü
Ancak bu dönemde gelen yabancılar, geçen yıl geri gitti. Dolayısıyla borsanın kaderi yerli yatırımcıların eline kaldı. Yüksek faizler nedeniyle kredili işlemlerin azalması, yeni para girişinin olmaması, sabit getirili enstrümanlardaki reel getiri imkanı borsanın dar bantta bir aşağı bir yukarı ‘testere’ moduna geçmesine neden oldu.
Özellikle sınırlı sayıda yoğunlaşan işlemlerle endeks üzerinde yön belirlenmesi, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda iki kurum üzerinden açılan yüksek miktardaki düşüş olacağı yönünde (short) pozisyonlar hisse senetleri üzerinde baskı yaratıyor. ‘Hisse çok düştü, bu seviyeden daha düşmez’ düşüncesiyle alım yapanlar ve fiyat daha da geri çekilince ekleme yapanlar bugün daha düşük fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Birikiminin tamamını ya da büyük bölümünü hisse senedine yatıranlar zararına satış yapmamak için mecburen ‘bekle’ moduna geçti.
Kripto yatırımcısının da kaderi aynı
Hisse senetlerinde yaşananların benzeri kripto paralarda da yaşanıyor. Bitcoin’e dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) regülatörlerden izin çıkması kripto para piyasasında heyecan yaratmıştı. Bitcoin, 16 bin dolar seviyelerinden 60 bin dolar seviyelerine gelmişti. Ardından kripto paralarla ilgili pozitif mesajlar veren Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması Bitcoin’i 100 bin doların üzerine taşıdı.
Kripto paraların amiral gemisinde yaşanan bu ralli diğer kripto paralara yansımadı. Bitcoin tarihi zirvelerine çıktığı süreçte küçük çaplı yukarı hareketlerde alt coinlere girenlerin büyük bölümü zararda. Geçmiş yıllarda yaşanan boğa rallilerinde hareket önce Bitcoin’de oluyor, ardından alt coinlere yansıyordu. İşte bu beklentiyle alt coinlere yatırım yapanlar hala bekliyor. Öyleki Bitcoin tarihi zirvesine çıkarken buna ayak uyduramayan birçok alt coin Bitcoin düşerken daha da geriledi. Sonuç itibarıyla yüksek olacak beklentisiyle kripto para alanlar aynı hisse senedindeki gibi yükseliş olacak umuduyla ‘içeride’ kaldı.