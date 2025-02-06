Hisse senedi ve kripto yatırımcısı ‘içeride’ kaldı!

BIST 100 Endeksi tarihi zirvesinin yüzde 13 altında bulunurken çok sayıda hisse zirvesinden yüzde 50 aşağıdan işlem görüyor. ‘Çok düştü’ diye hisse alanlar bugün çok daha düşük fiyatlarla karşı karşıya. Benzer durum kriptolarda da var. Bitcoin ile yükselemeyen çok sayıda alt coin tarihi diplerine yakın. Tek umut: Bir gün başlayacak ralli!

Hisse senedi ve krip­to para gibi dalgalan­maların sık yaşan­dığı piyasalarda yatırımcılar mutsuz. İçeride yüksek enf­lasyon ortamında birikimini korumak isteyip hisse senedi alanlar ile düşük sermaye ile yüksek getiri hayali kuranla­rın kader birliği yapmış gibi. BIST 100 Endeksi geçen yıl yüzde 31.60’lık performansı ile yıllık yüzde 44.38 olarak açıklanan enflasyonun altın­da bir getiri sağladı. 2023 yı­lında da benzer bir tablo var. 2023 yılında enflasyon yıllık yüzde 64.77 olurken BIST 100 Endeksi’ndeki artış yüzde 35.60 olarak gerçekleşti. Yani endeks son 2 yıldır enflasyo­nu yenmeyi başaramadı.

Endeks-enflasyon karşı­laştırmasında tablo böyley­ken hisse bazında durum çok daha kötü. BIST 100 Endeksi, geçen yıl temmuz ayında gör­düğü tarihi zirvesinin her ne kadar yüzde 13 altında olsa da birçok hisse tarihi zirvesinin yüzde 50 altında. Bu da hisse­lerin tarihi zirvelerini göre­bilmesi için iki katı prim yap­ması gerektiği anlamına geli­yor. Hesaplamaya dolar bazlı performans ya da mevduat ve para piyasası fonlarında ka­çırılan fırsat maliyetleri ka­tıldığı kayıplar daha da büyü­yor. Yüksek enflasyonist or­tamda uygulanan düşük faiz politikası döneminde borsa­dan çıkan yabancı yatırımcı, ‘rasyonel’ ekonomi politika­larına geri dönen yeni ekono­mi yönetimiyle bir miktar gi­riş yapmıştı.

‘Çok düştü’ diye aldılar daha da düştü

Ancak bu dönemde gelen yabancılar, geçen yıl geri git­ti. Dolayısıyla borsanın ka­deri yerli yatırımcıların eli­ne kaldı. Yüksek faizler ne­deniyle kredili işlemlerin azalması, yeni para girişinin olmaması, sabit getirili ens­trümanlardaki reel getiri im­kanı borsanın dar bantta bir aşağı bir yukarı ‘testere’ mo­duna geçmesine neden oldu.

Özellikle sınırlı sayıda yo­ğunlaşan işlemlerle endeks üzerinde yön belirlenmesi, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda iki kurum üze­rinden açılan yüksek mik­tardaki düşüş olacağı yönün­de (short) pozisyonlar hisse senetleri üzerinde baskı ya­ratıyor. ‘Hisse çok düştü, bu seviyeden daha düşmez’ dü­şüncesiyle alım yapanlar ve fiyat daha da geri çekilince ekleme yapanlar bugün daha düşük fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Birikiminin tamamını ya da büyük bölümünü hisse senedine yatıranlar zararına satış yapmamak için mecbu­ren ‘bekle’ moduna geçti.

Kripto yatırımcısının da kaderi aynı

Hisse senetlerinde yaşa­nanların benzeri kripto pa­ralarda da yaşanıyor. Bit­coin’e dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) regülatör­lerden izin çıkması kripto para piyasasında heyecan yaratmıştı. Bitcoin, 16 bin dolar seviyelerinden 60 bin dolar seviyelerine gelmişti. Ardından kripto paralarla ilgili pozitif mesajlar veren Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması Bit­coin’i 100 bin doların üzeri­ne taşıdı.

Kripto paraların amiral gemisinde yaşanan bu ralli diğer kripto parala­ra yansımadı. Bitcoin tarihi zirvelerine çıktığı süreçte küçük çaplı yukarı hareket­lerde alt coinlere girenle­rin büyük bölümü zararda. Geçmiş yıllarda yaşanan bo­ğa rallilerinde hareket önce Bitcoin’de oluyor, ardından alt coinlere yansıyordu. İş­te bu beklentiyle alt coinlere yatırım yapanlar hala bekli­yor. Öyleki Bitcoin tarihi zir­vesine çıkarken buna ayak uyduramayan birçok alt co­in Bitcoin düşerken daha da geriledi. Sonuç itibarıyla yüksek olacak beklentisiyle kripto para alanlar aynı hisse senedindeki gibi yükseliş olacak umuduyla ‘içeride’ kaldı.