Borsa İstanbul, 26 Haziran’dan bu yana yüzde 19.5 yükseldi. Endeks 18 Temmuz 2024’te gördüğü TL bazlı zirvesinin sadece yüzde 3.6 altında. Ancak BIST 100’deki hisselerin yüzde 37’si endekse ayak uyduramadı. Son 1 yılda enflasyonun üzerinde getiri sunan hisselerin oranı ise sadece yüzde 23.

Borsa son haftalarda hız­lı bir yükseliş trendi içe­rişinde. Endeks 26 Hazi­ran’dan bu yana yüzde 20’ye ya­kın değer kazandı. Yaşanan bu sert yükseliş hareketi sonrasın­da endeks Türk Lirası bazında 18 Temmuz 2024 tarihinde gördüğü 11 bin 252 puandaki tarihi zirvesine iyice yaklaştı. Jeopolitik, siyasi, ekonomik ve küresel gelişmeler nedeniyle son yıllarda ağır hasar alan borsa yatırımcısı, yaşanan son yükseliş sonrasında umutlandı.

Evet en­deks 1 yıl önceki tarihi zirvesin­den sadece yüzde 3.6 aşağıda ol­sa da çok sayıda hisse 1 yıl önce­ki seviyesinden oldukça uzakta. Hesaba bir de enflasyon ve sabit getirili enstrümanlarda elde edi­len 1 yıllık getiriler katıldığında durum pek de iç açıcı değil. En­deks ve hisselerin son 1 yıllık per­formanslarına daha derinleme­sine bakalım…

Endeksin TL bazlı tarihi zirve­sini görmesi için yüzde 3.7 daha yükselmesi gerekiyor. Peki hisse­ler borsada 1 yıl önce görülen ta­rihi zirve zamanındaki seviyele­rine göre ne durumda? BIST 100 Endeksi içerisindeki 100 şirketin 63’ü son 1 yılda endeksin üzerin­de getiri sağlarken geriye kalan 37 hisse endekse ayak uydurama­dı.

Borsa geneline bakarsak son 1 yılda işlem gören 537 hissenin 341 tanesi endeksin üzerinde bir performansa imza atarken 196’sı endeksin altında bir performans sergilemiş. Bu noktada şunu ha­tırlatmakta yarar var; söz konusu hesaplama endeksin tarihi zirve­sini gördüğü tarihe göre yapıldı. Yani hisselere tek tek bakılıp, his­selerin kendi tarihi zirvelerine göre bir sıralama yapılsa durum çok farklı.

Enflasyonu yenenlerin oranı sadece %23

Son 1 yıllık hisse performans­larını enflasyonla karşılaştırır­sak tablo biraz daha kötüleşiyor. Son açıklanan temmuz ayı enf­lasyon verilerine göre yıllık enf­lasyon yüzde 33.52 seviyesinde. Merkez Bankası’nın Piyasa Ka­tılımcıları Anketi’ne göre, ağus­tos ayı enflasyon beklentisi yüz­de 1.63 seviyesinde. Yani ağustos ayında enflasyon beklentilere paralel gelirse yıllık enflasyon yüzde 32.42 olacak. Biz karşı­laştırmamızı daha ayın başın­da olduğumuz için temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre ya­palım…

BIST 100 Endeksi’nde­ki 100 şirketten sadece 23 tanesi son 1 yılda yatırımcısına enflas­yonun üzerinde bir getiri sağla­mayı başarmış. Geriye kalan 77 hisseye yatırım yapanların bi­rikimleri son 1 yılda enflasyon karşısında erimiş. Borsa gene­linde de durum pek farklı değil. 537 hisse arasında enflasyonun üzerinde getiri sağlayan şirket sayısı 161. Başka bir ifadeyle iş­lem gören tüm hisselerin yüzde 30’u enflasyondan fazla bir geti­ri sunmuş.