Hisselerin yüzde 37'si endekse ayak uyduramadı
Borsa İstanbul, 26 Haziran’dan bu yana yüzde 19.5 yükseldi. Endeks 18 Temmuz 2024’te gördüğü TL bazlı zirvesinin sadece yüzde 3.6 altında. Ancak BIST 100’deki hisselerin yüzde 37’si endekse ayak uyduramadı. Son 1 yılda enflasyonun üzerinde getiri sunan hisselerin oranı ise sadece yüzde 23.
Borsa son haftalarda hızlı bir yükseliş trendi içerişinde. Endeks 26 Haziran’dan bu yana yüzde 20’ye yakın değer kazandı. Yaşanan bu sert yükseliş hareketi sonrasında endeks Türk Lirası bazında 18 Temmuz 2024 tarihinde gördüğü 11 bin 252 puandaki tarihi zirvesine iyice yaklaştı. Jeopolitik, siyasi, ekonomik ve küresel gelişmeler nedeniyle son yıllarda ağır hasar alan borsa yatırımcısı, yaşanan son yükseliş sonrasında umutlandı.
Evet endeks 1 yıl önceki tarihi zirvesinden sadece yüzde 3.6 aşağıda olsa da çok sayıda hisse 1 yıl önceki seviyesinden oldukça uzakta. Hesaba bir de enflasyon ve sabit getirili enstrümanlarda elde edilen 1 yıllık getiriler katıldığında durum pek de iç açıcı değil. Endeks ve hisselerin son 1 yıllık performanslarına daha derinlemesine bakalım…
Endeksin TL bazlı tarihi zirvesini görmesi için yüzde 3.7 daha yükselmesi gerekiyor. Peki hisseler borsada 1 yıl önce görülen tarihi zirve zamanındaki seviyelerine göre ne durumda? BIST 100 Endeksi içerisindeki 100 şirketin 63’ü son 1 yılda endeksin üzerinde getiri sağlarken geriye kalan 37 hisse endekse ayak uyduramadı.
Borsa geneline bakarsak son 1 yılda işlem gören 537 hissenin 341 tanesi endeksin üzerinde bir performansa imza atarken 196’sı endeksin altında bir performans sergilemiş. Bu noktada şunu hatırlatmakta yarar var; söz konusu hesaplama endeksin tarihi zirvesini gördüğü tarihe göre yapıldı. Yani hisselere tek tek bakılıp, hisselerin kendi tarihi zirvelerine göre bir sıralama yapılsa durum çok farklı.
Enflasyonu yenenlerin oranı sadece %23
Son 1 yıllık hisse performanslarını enflasyonla karşılaştırırsak tablo biraz daha kötüleşiyor. Son açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 33.52 seviyesinde. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde 1.63 seviyesinde. Yani ağustos ayında enflasyon beklentilere paralel gelirse yıllık enflasyon yüzde 32.42 olacak. Biz karşılaştırmamızı daha ayın başında olduğumuz için temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre yapalım…
BIST 100 Endeksi’ndeki 100 şirketten sadece 23 tanesi son 1 yılda yatırımcısına enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamayı başarmış. Geriye kalan 77 hisseye yatırım yapanların birikimleri son 1 yılda enflasyon karşısında erimiş. Borsa genelinde de durum pek farklı değil. 537 hisse arasında enflasyonun üzerinde getiri sağlayan şirket sayısı 161. Başka bir ifadeyle işlem gören tüm hisselerin yüzde 30’u enflasyondan fazla bir getiri sunmuş.