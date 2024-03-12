Hızlı hızlı yavaşlıyor

Bu hafta birkaç konuya eğinmek istiyorum. İlk bahsetmek istediğim, geçen hafta ABD’de açıklanan istihdam verisinin detayında yatan birçok konudan benim dikkatimi çekenlerden birisi; ulaştırma/taşımacılık işlerindeki istihdam değişimi.

Öncelikle neden bu kaleme önem verdiğimi ifade edeyim… Bu kalemin içinde seyahatten tutun da yapılan internet alışverişlerinin alıcının adresine ulaştırılmasına kadar birçok hizmet var.

Bu cepte dursun. 2.madde ise açıklanan ekonomik verilerin ve daha önce yüksek önem atfettiğim DHL, UPS gibi şirketlerin bilanço döneminde yapılan sunumların – ki bunlar gerçek anlamda sürüm yaratan ekonomik aktivitenin hızını verir – aslında biraz gecikmeli geliyor olması.

3.husus ise hep dedikleri gibi “şeytan detayda saklıdır”. Bu nedenle geçen hafta açıklanan veride ulaştırma ve taşımacılık sektöründeki istihdam dağılımını inceledim ve gördüğüm resim ABD ekonomisi için köşenin öbür yanında bekleyen şeyin çok da parlak bir büyüme olmadığı oldu.

Şöyle ki; bu sektördeki işten ayırmalar 2020’nin sonundan bu yana en yüksek seviyesine “sıçrama” yaparak gelmiş durumda. Yani aslında diğer birçok şeyin yanında harcamalar ve istihdamda yavaşlama hızlı bir şekilde kendisini göstermeye başlıyor. Henüz işten ayırmalar aylık 14K seviyesinde ve çok yüksek sayılmaz. Sonuçta 2001’de 100K’ya, 2020’de 65K civarına çıkmış bir veriden bahsediyoruz ama burada değişimler çok hızlı olabiliyor. Kırmızı bir başka bayrak artık havada!

Volatilite dedikleri

Biliyorsunuz, volatilite dedikleri oynaklık ve aslında opsiyonlardan hesaplanan bir değer. Bir hisse gibi kendisini katlayarak büyümeye devam etmez veya düşüşte olduğunda da belli seviyelerin altına bir türlü düşmez, daha çok bir osilatör gibi denebilir. Değişik bir şey işte.

Trade etmesi de son derece zordur. Buna rağmen volatiliteyi shortlayan, yani açığa satan ve bunu fonun stratejisi olarak benimseyen fonlar var ABD’de. Hatta öyle ki, geçen sene ABD’de hisse opsiyonlarında geçen işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı. Tabi bunda önemli bir pay aynı gün vadeli opsiyonların işleme açılması ama bu konu şimdilik bahsetmek istediğim içeriğin dışında. Dönelim tekrar ETF’lere.

Portföylerinde hisse senedi taşıyan bu fonlar ekstra getiri elde etmek ve kısmen de volatiliteyi satmak için hem ellerindeki hisselere karşılık alım opsiyonu satarlar, hem de yatırım stratejilerinin risk ölçütleri içinde kalacak şekilde satım opsiyonu satarlar. Doğrusu bu, benim de senelerdir hisse senetlerinde ve vadeli kontratlarda uyguladığım bir portföy yapısıdır.

Tabi ki artıları ve eksileri ile gelir ama ihtimalleri düşük tutmak fon yöneticisinin elindedir. Morning Star’ın verisine göre bu tür yatırım stratejisi ile çalışan fonların 2019 sonu itibarı ile portföy büyüklükleri yaklaşık $7 milyar civarındayken 2023 sonunda bu fonların büyüklükleri $75 milyar’a ulaşmış ve bunun neredeyse %83’ü ETF’lerin pozisyonları.

Gerisi de bildiğiniz emeklilik fonları, yapılanmış ürün satan bankaların, vs’nin elinde. Normal portföy getirilerinin üzerine gelen bu opsiyon primleri toplam getiriyi çok daha tatlı bir hale getiriyor olabilir ama short volatility taktiği bence giderek daha riskli hale geliyor.

Nitekim geçen hafta kapanışında Nvidia’nın sert düşüşü, bu haftanın açılışında Nikkei’deki devam eden sert satışlar derken sanki oynaklık bir patlama gösterecek gibi duruyor. Eh, yukarıda verdiğim büyüklükler de bu trade’in aslında kalabalıklaştığını göstermiyor mu? Ne demişler? Nerde çokluk, orda zorluk! Böyle miydi bu laf ? Tabi ki altından bahsediyorum. Hep söylerdim, altında eller tetikte, almak için bekliyor herkes derdim hatırlarsanız.

2070’teki çok kez denenen ve öncesinde birkaç kez gün içinde ihlal edilen ama sonrasında altında kapatılan, en sonunda da günlük kapanışla kırılan direncin ardından sosyal medyada da paylaştığım yaklaşık $200’lık bir atım ile yükselen altın aslında geçen hafta hareketini tamamladı. Ancak bugün açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu altın için yine belirleyici olabilir.

O yüzden bu aşamada teknikten önce haber akışı gelecek. Diğer yandan bu güçlü ralliye rağmen altın/gümüş oranının hareketi desteklemesi ve ETF’lere gerçekçi bir para girişi olmaması rallinin de kalıcılığını sorgulatıyor. İşte şimdi tam da yukarıda bahsettiğim üzere opsiyonlarla ana pozisyonu korumaya almanın zamanı!