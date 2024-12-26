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Hükümet Verimliliği Bakanı: “Merkez Bankası’nda çalışan sayısı fazla; yani savurganlık var…”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

“Faiz” ve/veya “Asgari Ücret”in, rasyo­nel veya rasyonel olmayan politikala­rın “sonucu” olduğunu biliyoruz…

Buna rağmen, nedenlere değil, sonuçlara odaklanıyoruz…

Ve…

Bu nedenle, bu kaosu, her yıl yaşıyoruz…

***

Örneğin:

Önemli olan “düşük faiz” mi?

Önemli olan:

Reel faizin, eğitimden adalete her para­metrenin katkısı ile oluşan bir yatırım eko­sisteminde; yatırımı destekler vadede, oran­da ve nitelikte olmasıdır…

Faiz’in yüzde 3’e düşürüldüğü bir ortamda, enflasyon yüzde 1 ise ve/veya yatırım ekosis­temi inşa edilmemişse, yüzde 3’lük bir faiz oranı, “reel sektörün kullanamayacağı kadar yüksektir”…

Aynı şekilde:

Önemli olan “yüksek ücret” değil; “alım gücü yüksek” ücrettir…

***

Kamu harcamalarının onda birinin (artı olarak) eğitim/konut/demiryolu toplu taşı­macılığı alanlarına yönlendirilmesinin dahi:

Yaklaşık 2 yılda, vatandaşın/çalışanın eği­tim/konaklama ve ulaşım maliyetlerini yarı yarıya azaltabileceği hesaplanıyor…

(Böyle bir yapının, üretimde verimliliğe ve kalkınma hızına katkısı farklı bir yazı konusu)

VELHASIL

 Örneğin:

ABD’nin Hükümet Verimliliği Baka­nı Elon Musk:

6.5 trilyon dolarlık hükümet harca­masını çok bulmuş ve bu sorunu dil­lendirmişti…

Nedenlerini araştıracağını da dile getirmişti…

***

Musk, önceki gün, nedenlerden biri­ne dikkat çekti:

“Merkez Bankası’nda çalışan sayısı fazla; yani savurganlık var.” dedi…

***

1 ay gibi kısa bir zamanda…

Kamu harcamalarındaki savurganlı­ğın hesabını da yapmış Musk:

“1.5 sene sonunda, hükümet, daha fazla yatırım yapacak ama o yatırımlar için bugün harcadığından 2 trilyon do­lar daha az harcayacak.”

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