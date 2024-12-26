Hükümet Verimliliği Bakanı: “Merkez Bankası’nda çalışan sayısı fazla; yani savurganlık var…”
“Faiz” ve/veya “Asgari Ücret”in, rasyonel veya rasyonel olmayan politikaların “sonucu” olduğunu biliyoruz…
Buna rağmen, nedenlere değil, sonuçlara odaklanıyoruz…
Ve…
Bu nedenle, bu kaosu, her yıl yaşıyoruz…
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Örneğin:
Önemli olan “düşük faiz” mi?
Önemli olan:
Reel faizin, eğitimden adalete her parametrenin katkısı ile oluşan bir yatırım ekosisteminde; yatırımı destekler vadede, oranda ve nitelikte olmasıdır…
Faiz’in yüzde 3’e düşürüldüğü bir ortamda, enflasyon yüzde 1 ise ve/veya yatırım ekosistemi inşa edilmemişse, yüzde 3’lük bir faiz oranı, “reel sektörün kullanamayacağı kadar yüksektir”…
Aynı şekilde:
Önemli olan “yüksek ücret” değil; “alım gücü yüksek” ücrettir…
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Kamu harcamalarının onda birinin (artı olarak) eğitim/konut/demiryolu toplu taşımacılığı alanlarına yönlendirilmesinin dahi:
Yaklaşık 2 yılda, vatandaşın/çalışanın eğitim/konaklama ve ulaşım maliyetlerini yarı yarıya azaltabileceği hesaplanıyor…
(Böyle bir yapının, üretimde verimliliğe ve kalkınma hızına katkısı farklı bir yazı konusu)
VELHASIL
Örneğin:
ABD’nin Hükümet Verimliliği Bakanı Elon Musk:
6.5 trilyon dolarlık hükümet harcamasını çok bulmuş ve bu sorunu dillendirmişti…
Nedenlerini araştıracağını da dile getirmişti…
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Musk, önceki gün, nedenlerden birine dikkat çekti:
“Merkez Bankası’nda çalışan sayısı fazla; yani savurganlık var.” dedi…
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1 ay gibi kısa bir zamanda…
Kamu harcamalarındaki savurganlığın hesabını da yapmış Musk:
“1.5 sene sonunda, hükümet, daha fazla yatırım yapacak ama o yatırımlar için bugün harcadığından 2 trilyon dolar daha az harcayacak.”