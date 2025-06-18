Hürmüz Boğazı korkusu
Aslında bu hafta Belçika’nın simgesi “Manneken Pis”e 5 yıldızlı Galatasaray forması giydirilecek olmasını yazacaktım. Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneği’nin (BGTD) girişimiyle önümüzdeki Salı günü gerçekleşecek olan Brüksel’in “Büyük Meydanı”nda 1619 tarihinde yapılan bronz heykel “Manneken Pis”in bin 100 kıyafetinden biri de GS forması olması son derece önemli.
Ama Ortadoğu yangın yeri Avrupa diken üstünde...
İsrail’in İran’a saldırması sonrası Avrupa Birliği’ni “Hürmüz Boğazı” korkusu sardı. Petrol güzergahı üzerindeki dünyanın en kritik geçişi olarak nitelendirilen 54 km’lik “Hürmüz Boğazı’nın kapatılma olasılığı bile AB’yi endişelendirdi. Birçok ülke güvenlik kabinesini topladı. AB liderleri arasında telefon diplomasisi yaşandı.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Serdar İsmail Kowsari’nin “Hürmüz Boğazı’nın kapatılma seçeneğini değerlendirdiklerini ve İran’ın kararlılıkla en iyi kararı vereceğini” açıklaması bir anda AB’yi alarma geçirdi.
Dünyanın stratejik açıdan en hayati geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından gerçekleştirilecek bir abluka AB’yi korkutuyor. Uzmanlar bu durumu “Avrupa için bir felaket” olarak nitelendiriyor. Enerji piyasası için hayati öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda endişeler yeniden gündeme geldi.
Dünya petrolünün yaklaşık üçte biri ve doğal gazın önemli bir kısmı Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor olması en büyük korku. AB’nin Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden aldığı petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) yaklaşık beşte biri 20’si Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) “dünyanın en kritik petrol geçiş noktası” olarak tanımladığı Hürmüz Boğazı’nın kapanması petrol fiyatları doğrudan yükselmesi özellikle Orta Doğu yakıtına bağımlı olan AB ülkelerinde enerji sıkıntısına yol açacak. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla birlikte petrolde varil fiyatının 100 doların üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakıyor. IEA verilerine göre, 2023 yılında günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü Hürmüz Boğazı’ndan geçti. Yani dünya genelindeki toplam petrol ticaretinin yüzde 30’unun geçtiği geçit Hürmüz Boğazı.
IEA raporunda, “Hürmüz Boğazı’nda uzun sürecek bir kriz yalnızca Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Irak ve Katar gibi kilit üreticilerden gelen sevkiyatı aksatmakla kalmaz, aynı zamanda dünyanın yedek üretim kapasitesinin çoğunu da erişilemez hale getirir” uyarısına yer veriliyor. IEA, “Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol hacminin büyüklüğü ve alternatif yolların azlığı, kısa süreli kesintilerin bile küresel piyasa üzerinde ciddi sonuçlar doğurmasına neden olur” görüşü de dile getiriliyor.
100 doların üzerine çıkar
Petrol fiyatlarındaki ani bir artış enflasyonu ve enerji maliyetlerini de arttıracak. AB özellikle borsa, imalat, ulaşım ve tarım sektörlerinin kırılgan hale getireceğine dikkat çekiyorlar.
Bu hafta ham petrol fiyatlarının yüzde 13 yükselmesinin ardından, Wall Street’ten Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’nın uzun süreli kapanmasının, petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. ING Emtia Stratejileri Başkanı Warren Patterson, son gelişmelerin ardından jeopolitik risk priminin ciddi şekilde fiyatlandığını belirtiyor. Patterson, “Küresel deniz yoluyla taşınan petrolün neredeyse üçte biri bu boğazdan geçiyor. Böyle bir kesintinin fiyatları 120 dolara kadar çıkarabileceğini” ileri sürdü.
İsrail-İran savaşında diplomatik dengenin kırılgan ve risklerin yüksek olduğu Ortadoğu’da yapılacak hata, bölgesel çatışmayı küresel bir enerji krizine dönüştürülmesinden korkuluyor.
AB’yi, “ABD, Avrupa ülke donanmaları ve Körfez ülkelerini kapsayan askeri çatışmaları tetikleyerek daha geniş çaplı bir bölgesel ve küresel savaş riskini doğurabilir” endişesi sardı. AB üyesi birçok ülke güvenlik kabinelerini topladı. Durumu değerlendirmek için Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri üçlü telefon görüşmesi yaptı.
ABD, Türkiye, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi güçlü ülkelerin de yer aldığı NATO müttefiki 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günleri Hollanda’nın Lahey kentinde toplanacak. NATO müttefiklerinin liderleri “küresel savaş riski”ni de masaya yatırılması bekleniyor.