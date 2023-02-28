İbre yeniden yukarı döndü

Ekonomik verilerin bir kez daha ABD’de enflasyonun yükselmeye başladığına işaret etmesi ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Jerome Powell ve ekibinin vereceği kararları yeniden kritik hale getirdi.

Oysa bundan 1 ay kadar önce ne güzel enflasyonun belinin kırıldığını sanıyorduk hep beraber. Gerçi bu köşeyi okuyanlar öyle olmadığını ve enflasyonun yeniden yükseleceğini biliyorlardı.

Peki ama bu enflasyon hiç mi düşmeyecek? Tabi ki düşecek ama geçen aylarda piyasanın düşündüğü kadar hızlı değil. Dolayısıyla fiyatlamalar da ona göre çalışacak. Yani endekslerdeki ralliler bir süre daha aldatıcı olmaya devam edecek, altın ve gümüş gibi değerli metaller biraz daha baskı altında kalacak. Tahvil faizleri ise belirgin bir şekilde yukarı gidecek, yani parasını şimdiden tahvile koyanlar eğer gerekli esnekliği gösteremezlerse biraz üzüleceklermiş gibi görünüyor.

Bu durumda yukarıda bahsettiğim “biraz, bir süre, belirgin” gibi aslında tanımlı bir büyüklük ifade etmeyen sözlerin ne anlatmak istediğine. Haftasonu oldukça ilginç bir çalışma inceledim. Üniversite hocalarının ve büyük yatırım bankalarının baş ekonomistlerinin bulunduğu bir grup tarafından hazırlanan bu akademik çalışmada bazı simülasyon sonuçlarına yer verilmiş.

Çalışmada ABD ve diğer bazı büyük ekonomilerde 1950’den bu yana 16 farklı döneme yer verilmiş ve sonuçta hepsi bir resesyonla ilişkilenmiş. Buna göre enflasyonu yenmek için Fed’in 2023’ün ikinci yarısı içinde çeşitli senaryolara göre faizi yüzde 5,6; yüzde 6 veya yüzde 6,5 seviyelerine kadar artırması gerekecek. Şu anda Fed faizi (üst bant) yüzde 4,75; piyasadaki fiyatlama ise son verilerden sonra bile Temmuz 2023 itibarı ile sadece yüzde 5,40. En iyi ihtimalle bile önümüzde faiz artışı için birçok fiyatlamayı değiştirecek bir süreç var.

Nitekim piyasada görünen o ki büyük fonlar tahvillerde satış pozisyonlarını son haftalarda artırmış durumdalar. Öyle ki özellikle uzun vadeli tahvillerde piyasanın Covid krizinin hemen sonrasında faizin yeniden yükseleceğine (tahvil fiyatının düşeceğine) emin olduğu için satış pozisyonlarını maksimize ettiği seviyelere çok yaklaşmış durumdayız. Yani demem o ki, beklenti faizin sertçe yükseleceği yönünde oldukça güçlenmiş durumda ve piyasa da bunun için pozisyonlanmış durumda.

Alın size Derin Piyasa… çok önceden pozisyonunu almış! Bu noktada adama sorarlar: “Hey dostum, her şey bu kahrolası Amerikan ekonomisinden mi çıkıyor?” Aslında hiç de öyle değil, enflasyonun ikinci koşusu aslında Avrupa’daki gelişmelerin ilk esaslı koşusuyla denk düşüyor. ABD verilerinin aylar önce gösterdiğine benzer şekilde Euro Bölgesi’nde (EB) manşet enflasyon üç aydır düşerken çekirdek enflasyon henüz geri çekilmiş değil.

Bu hafta Perşembe günü EB’de enflasyon verisi açıklanacak. Düşen enerji fiyatlarıyla birlikte manşet verinin yüzde 8,6’dan yüzde 8,2’ye gerilemesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonun ise yüzde 5,3’te sabit kalması bekleniyor. Gerçekten büyük merak içindeyim, açıklanan veriler nasıl olacak.

Piyasaya bakarsak, oyuncular kararını vermiş bile; faiz swapları piyasasına göre Avrupa Merkez Bankası bu sene faiz düşürmeyecek. Oysa daha iki hafta önce Temmuz 2023’ten sonra faizin düşeceğini düşünüyorlardı. Faizlerden bu hafta bu kadar. Bir de borsa yatırım fonu (ETF) evrenine bakalım.

ABD’de işlem gören Henry Hub doğalgaz fiyatının sene başından geçen hafta içinde görülen dibe kadar yüzde 46’dan fazla düşmesine rağmen emtia ETF’leri arasında en yüksek para girişi olan 1.ve 2.ETF’in sırası ile BOIL ve UNG olması ne kadar da tuhaf değil mi?

Bu arada belirteyim; BOIL doğalgaz fiyatını 2 katı, UNG ise birebir olarak takip eden ETF’lerdir. Daha açık söylemek gerekirse, son 1 haftada, 1 ayda ve sene başından bu yana doğal gazdaki düşüşe rağmen piyasa burada yukarı yönlü büyük bir hareketin geleceğini fark ettiği için gaza yatırım yapıyor.

Temel ısınma hammaddesinin enflasyonla ilgisini düşünmek lazım. Peki bilin bakalım son 1 haftada, 1 ayda en çok para çıkışı olan emtia ETF’i hangi sınıfa ait? Doğru tahmin ettiniz; altın başta olmak üzere her türlü kıymetli maden fonlarından çıkış var. Siz siz olun, altına yatırım yaparken, şimdilerde sabrın bir erdem olduğunu aman unutmayın.