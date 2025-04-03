İdari tatillerin vergi beyannamelerine ve vergi ödemelerine etkisi
Değerli okurlar bu hafta Ramazan Bayramını geride bırakmış olduk, dostlukla, sevgiyle, birlik ve beraberlik içinde, yüzlerden gülümsemenin eksik olmadığı şeker tadında bayramlar diliyorum.
Bayram tatilinin Mart sonuna denk gelmesi, bayram sonrasındaki 3 gün için de kamu çalışanlarının idari izin kapsamına alındığının açıklanmasının ardından vergi beyannameleri verme ve vergi ödemeleri sürelerinin uzayıp uzamayacağı merak edilir oldu. İdari izin; kamu kurumlarında çalışan memurlar ve sözleşmeli personelin, yıllık izin hakkından düşülmeksizin idari bir kararla izinli sayıldığı, resmi tatil niteliği taşımayan bir izindir.
İdari izin ilan edilen günlerde de kamu hizmeti verilmeye devam eder ve bu hizmeti verecek kadar sınırlı sayıda personel görevlendirilir. İdari izinler özel sektör çalışanlarını bağlamamakta sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli bağlamaktadır. Bu kapsamda idari izinli sayılan günlerde vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin ve vadesi gelen vergilerin ödeme sürelerine etkilerini ele almaya çalışalım.
Gelir vergisi beyannamesi 7 Nisan’da verilecek
Ramazan Bayramı tatilinin beyanname verme süresinin son gününe denk gelmesi nedeniyle gelir vergisi beyanname verme ve ödeme süresi uzadı. Normal şartlar altında gelir vergisi beyanname verme süresinin son günü 31 Mart tı. Ancak Vergi Usul Kanunu’nun 18’inci maddesinde vergi kanunlarındaki süreler belirtilmiş olup, söz konusu maddeye göre kanunla belirlenen sürenin son günü resmi tatile rastlarsa, bu süre tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter.
Dolayısıyla yıllık gelir vergisi beyanname verme süresinin son günü olan 31 Mart günü Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününe rastladığından dolayı beyanname verme ve ödeme süresi bayram tatilini takip eden ilk iş günü olan 2 Nisan Çarşamba gününe uzamış oldu. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı kendisine gelen talepler doğrultusunda vergi usul kanununun verdiği yetkiye istinaden 27.03.2025 tarihinde yayımlamış olduğu Sirküler ile, 2 Nisan Çarşamba günü sona erecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 7 Nisan Pazartesi gününe kadar uzattı.
İdari izinde vergi daireleri açık olacak
İdari izin/idari tatil, resmi tatil niteliği taşımadığından dolayı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca vergi kanunlarınca belirlenen beyanname verme, vergi ödeme, dava açma gibi süreler uzamaz. İdari izinlerde/tatillerde vergi daireleri açık olur ve sınırlı sayıda personel ile kamu hizmeti verilmeye devam edilir. Vergi Dairesince daha önceden süresi belirlenen ve idari izine denk gelen işlemlerde her hangi bir uzama olmaz. Örneğin Uzlaşma günü verilmiş olan mükelleflerin uzlaşma tarihlerinin idari izinli güne denk gelmiş olması halinde uzlaşma tarihi uzamaz.
Dava açma süreleri uzamaz
İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesine göre Danıştay ve İdare Mahkemelerinde 60 gün, Vergi Mahkemelerinde dava açma süresi 30 gündür. Bu kapsamda dava açma süresinin son gününün 29 Mart Cumartesi, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ya da 1 Nisan Salı gününe rastlaması halinde dava açma süresi 2 Nisan Çarşamba gününe uzamış oldu. Ancak 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe, ve 4 Nisan Cuma günü kamu çalışanları için idari izin ilan edilmiş olması ve dava açma süresinin son gününün bu günlere denk gelmesi halinde dava açma süresi uzamaz. İstinaf ve temyiz başvuru tarihleri de bu tarihlere denk gelirse uzamaz.