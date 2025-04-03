İdari tatillerin vergi beyannamelerine ve vergi ödemelerine etkisi

Değerli okurlar bu hafta Ramazan Bayramını geride bırakmış olduk, dostlukla, sevgiyle, birlik ve beraberlik içinde, yüzlerden gülümsemenin eksik olmadığı şeker tadında bayramlar di­liyorum.

Bayram tatilinin Mart sonu­na denk gelmesi, bayram sonrasındaki 3 gün için de kamu çalışanlarının ida­ri izin kapsamına alındığının açıklan­masının ardından vergi beyannamele­ri verme ve vergi ödemeleri sürelerinin uzayıp uzamayacağı merak edilir oldu. İdari izin; kamu kurumlarında çalışan memurlar ve sözleşmeli personelin, yıl­lık izin hakkından düşülmeksizin ida­ri bir kararla izinli sayıldığı, resmi tatil niteliği taşımayan bir izindir.

İdari izin ilan edilen günlerde de kamu hizmeti verilmeye devam eder ve bu hizmeti ve­recek kadar sınırlı sayıda personel gö­revlendirilir. İdari izinler özel sektör ça­lışanlarını bağlamamakta sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan perso­neli bağlamaktadır. Bu kapsamda idari izinli sayılan günlerde vergi beyanna­melerinin verilme sürelerinin ve vadesi gelen vergilerin ödeme sürelerine etki­lerini ele almaya çalışalım.

Gelir vergisi beyannamesi 7 Nisan’da verilecek

Ramazan Bayramı tatilinin be­yanname verme süresinin son gü­nüne denk gelmesi nedeniyle gelir vergisi beyanname verme ve ödeme süresi uzadı. Normal şartlar altında ge­lir vergisi beyanname verme süresinin son günü 31 Mart tı. Ancak Vergi Usul Kanunu’nun 18’inci maddesinde vergi kanunlarındaki süreler belirtilmiş olup, söz konusu maddeye göre kanunla belir­lenen sürenin son günü resmi tatile rast­larsa, bu süre tatili takibeden ilk iş gü­nünün tatil saatinde biter.

Dolayısıyla yıllık gelir vergisi beyanname verme sü­resinin son günü olan 31 Mart günü Ra­mazan Bayramı tatilinin ikinci gününe rastladığından dolayı beyanname ver­me ve ödeme süresi bayram tatilini takip eden ilk iş günü olan 2 Nisan Çarşamba gününe uzamış oldu. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı kendisine gelen talepler doğ­rultusunda vergi usul kanununun ver­diği yetkiye istinaden 27.03.2025 tari­hinde yayımlamış olduğu Sirküler ile, 2 Nisan Çarşamba günü sona erecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 7 Ni­san Pazartesi gününe kadar uzattı.

İdari izinde vergi daireleri açık olacak

İdari izin/idari tatil, resmi tatil nite­liği taşımadığından dolayı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca ver­gi kanunlarınca belirlenen beyanname verme, vergi ödeme, dava açma gibi sü­reler uzamaz. İdari izinlerde/tatillerde vergi daireleri açık olur ve sınırlı sayıda personel ile kamu hizmeti verilmeye de­vam edilir. Vergi Dairesince daha önce­den süresi belirlenen ve idari izine denk gelen işlemlerde her hangi bir uzama olmaz. Örneğin Uzlaşma günü verilmiş olan mükelleflerin uzlaşma tarihlerinin idari izinli güne denk gelmiş olması ha­linde uzlaşma tarihi uzamaz.

Dava açma süreleri uzamaz

İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesine göre Danıştay ve İdare Mah­kemelerinde 60 gün, Vergi Mahkeme­lerinde dava açma süresi 30 gündür. Bu kapsamda dava açma süresinin son günü­nün 29 Mart Cumartesi, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ya da 1 Nisan Salı gününe rastlaması halinde dava açma süresi 2 Ni­san Çarşamba gününe uzamış oldu. Ancak 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe, ve 4 Nisan Cuma günü kamu çalışanları için idari izin ilan edilmiş olması ve dava açma süresinin son gününün bu günlere denk gelmesi halinde dava açma süresi uzamaz. İstinaf ve temyiz başvuru tarihleri de bu tarihlere denk gelirse uzamaz.