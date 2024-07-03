“Iğdır Zengezur’un lojistik merkezi olabilir”
Çin Büyükelçisi Liu Shaobin, Zengezur Koridorunun açılmasıyla Iğdır’ı bekleyen fırsatlara dikkat çekti. Iğdır’ı ziyaret eden Büyükelçi Shaobin, Zengezur Koridoru kapsamında Iğdır’da yapılacak yatırım ve altyapı çalışmalarına yönelik incelemelerde bulundu.
Çin Iğdır için makro hayaller kurarken Iğdır kendi yağıyla kavrulup birkaç güzel adamın çaba ve motivasyonuyla ticarete ve hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye Orta Koridor’u içte ve dışta o kadar çok konuştu ki projenin gazı kaçıyor. Övgüleri kucaklayıp ev ödevlerini unutmak üzere.
Çin Büyükelçisi onca işi gücü arasında dört gününü ayırıp Orta Koridor’un Iğdır ayağına yönelik altyapı çalışmalarını planlarken Türkiye ekranlarda kardeş ülke marketing’i yapıp altyapı hazırlıklarını unutuyor. Zengezur’un açılmasıyla; dünya nüfusunun yüzde 2,2’sini, küresel GSYİH’nın yüzde 1,6’sını ticaretin de yüzde 2,4’ünü gerçekleştiren Türk dünyasına, Çin’e, Hindistan’a modern İpek yoluna ne satacağız? Koridoru Anadolu’ya bağlayacak demiryolu altyapımız/Asya ülkelerinin damak tadına uygun tarımsal ürünlerimiz/lojistik planımız/gıda endüstrimiz hazır mı?
Küçük illerin büyük hayalleri
2023 yılında Türk Cumhuriyetlerine yapılan 10 milyar doların üzerindeki ihracatımızın çoğu büyük illerden. Asya’nın yanı başındaki Iğdır gibi bereketli kentler, hevesli iş dünyası yatırım iklimine dâhil olamıyor. Küçük illeri yeni ticarete kim ortak edecek, kaderini kim değiştirecek?
Mikro klima Iğdır’dan makro hedefler
Türkiye’nin önemli mikro klima illerinden Iğdır’ın makro hedefleri var. Ağrı dağının sularıyla beslenen Ağrı’nın ovalarında ne ekersen büyüyor. Iğdır kayısısı dillere destan, çevredeki illeri beslerken az da olsa ihracat yapılıyor. Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe, “lisanslı depo yapımının devam ettiğini söylerken, Iğdır kayısısının şehre katabileceklerinin sınırlı olduğunu, yaş sebze meyve açısından iç pazara uzak, dış pazarlardaki güçlü rakiplerinden bahsediyor. Erişilebilir su ile soya, pamuk gibi sulu tarıma uygun katma değeri yüksek ürünler ekilebilir derken, doğalgazı, suyu, tuzu, mikro klimasıyla Iğdır’da örtü altı tarımın gerekliliğine dikkat çekiyor.
Zengezur ticaretine talibiz
Kumtepe; “Ermenistan ve Özbekistan’da kayısı rekoltesi yükseldiğinde Iğdır kayısısı değer kaybediyor. Söz konusu ülkeler ile Rusya arasında gümrük birliği sayesinde ihracatta yüzde 18 KDV öderken Türkiye kardeş ülkelere yüksek vergilerle ihracat yapıyor, rekabetçi olunamıyor. Şangay’dan İstanbul’a deniz yoluyla 58, Orta Koridor ile 28 günde ulaşılıyor. Iğdır spor süper lige yükseldi, yollar açılıyor, sıcak su bulundu. Zengezur ticaretine talibiz” diyor.
Milletvekili Cantürk Alagöz, bölgeye yaptığı tarım yatırımlarıyla şehrin umudu olmuş. Tarım İl Müdürü Ahmet Tıngış meyve bahçeleri, modern sera yatırımları için çalışırken, Serhat Kalkınma Ajansı da Ticaret Borsası gibi kentin STK’larıyla birlikte Iğdır’ın potansiyelini değere dönüştürerek Iğdır’a keyifli bir gelecek yaratmaya çalışıyor.
Devrim birlik olmada
Mersin Ticaret Borsası ve Güvenilir Ürün Platformu işbirliği ile yapılan Ürün Konseyleri Buluşması’nda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Konseyler sahadaki elimiz ayağımız. Ürün konseyleriyle yakın çalışıyoruz. Bakanlık aldığı her kararı sektörle konuşuyor” diyerek katılımcılığa dikkat çekerken son yıllarda sektörün tüm paydaşlarıyla olan sağlıklı iletişimi de gözler önüne seriyor.
Programda 9 Ulusal Ürün Konseyi ilk defa bir araya geldi. Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, “9 ürün konseyini fahri danışman olarak görün, bizden akıl/fikir alın. Biz sizden ekmek istemiyoruz aş istemiyoruz. Ortak amacımız verimli sürdürülebilir tarım” diye konuşarak üretimde planlı döneme ilişkin paydaşların desteğini ortaya koydu. Özdemir gibi tarımın gerçek paydaşları bölgelerine hamilik yaparken güçlü duruşlarıyla dışarda güven inşa edip Türk tarımının gelecek risklerini de akıl ve iradeleriyle bertaraf ediyorlar.
Bakan Yumaklı’nın “devrim niteliğinde işler yapıyoruz” derken sadece reformlardan bahsetmediği kesin. Asıl devrim, tarımın tüm paydaşlarını önyargılardan uzak aynı hedefte buluşturabilmiş olması. İnsanlık en son bir araya geldiğinde kıskanılası dünya medeniyetini yaratmıştı. Velhasıl; gezegenin ölümcül sorunları var, iş dünyasının motivasyon kaleleri/kasları güncelleniyor. Türkiye’nin makro hedefleri için, tarafların işbirliğini/küçük illerin /küçük insanların potansiyelini disipline etmeye mihmandarlar, hamiler gerekiyor. Gerisi en kolayı.