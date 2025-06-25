“İhtiyaca göre, en iyisini üreteceğim”, “Haksız rekabet yaratmayacağım” diyebilene kredi…

Yatırım Taahhüt­lü Avans Kredisi (YTAK)…

Miktarının 500 mil­yar liraya çıkarıldığı gün…

Bu miktarın, finans­man sıkıntısı yaşayan ve yeni/yenileme yatırım­larını erteleyen (-ama bu krediden faydala­namayan) iş dünyasını harekete geçireceğine dikkat çekmiştim…

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Hem haberde, hem de köşe yazımda:

Sermaye birikimi sağ­layan;

İstihdamın yanı sıra; istihdam edilenlerin ye­teneğini/tecrübesini ar­tıran;

Üretim ve ihracatla büyümenin; yani kalkınmanın temeli sayılan;

Artan maliyetler ve eldeki öz kaynaklarla bu maliyetleri karşılaya­mamaya başlayan;

Büyük riskler alarak kazandıkları dış pazar­ları, kaybetme tehlike­siyle karşı karşıya kalan (vb)…

Yani ekonomiyi sırt­layan:

Makine, tekstil, tarım gibi onlarca geleneksel sektörün, bu krediden mahrum bırakılmaması gerekliliğinin de altını çizmiştim…

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Dün…

Ankara Sanayi Oda­sı Başkanı Seyit Ardıç genişçe değindi…

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Ardıç:

“YTAK kredisi geçen hafta 300 milyar liradan 500 milyar liraya çıka­rıldı.

Firmalarımızın yatı­rımlarına önemli bir iv­me sağlayacaktır… Orta yüksek ve yüksek tek­nolojili üretim yapan firmalarımız için sağla­nan bu tür desteklerin geleneksel sektörleri­mizi de kapsayacak şe­kilde çeşitlendirilmesi, üretimin devamlılığı ve rekabetçilik açısından çok değerli olacaktır.”

VELHASIL

YTAK kredilerinde…

İş dünyasının talep ettiği diğer 2 konuyu da belirteyim…

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Yatırım taahhütlü avans kredisinin anapa­ra geri ödemesiz döne­minin, kredi kullanım tarihinden itibaren en fazla iki yıl olması…

İşdünyası, yatırımcı­nın gelişme süreci ol­ması nedeniyle, 2 yılın 3-4 yıla çıkarılmasını talep ediyor…

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Ayrıca…

İş dünyası, firmaların başvurularının değer­lendirilmesi sonucun­da Bakanlık tarafından yatırımın teknoloji ve stratejik değerine iliş­kin verilen Teknoloji/ Strateji Puanı (TSP) uy­gulamasında da, siyase­tin etkin olmayacağı ye­ni bir düzenleme bekli­yor…

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Aslında:

“Dünya ihtiyacına gö­re, en iyisini üretece­ğim…”, “Haksız rekabet yaratıp, mevcut yatırım­cıyı batırmayacağım…”, “Ekonomiye şu şu kat­kıları sunacağım.” Sözü veren her yatırımcı, her krediye kolayca ulaşa­bilmeli…