“İhtiyaca göre, en iyisini üreteceğim”, “Haksız rekabet yaratmayacağım” diyebilene kredi…

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK)…

Miktarının 500 milyar liraya çıkarıldığı gün…

Bu miktarın, finansman sıkıntısı yaşayan ve yeni/yenileme yatırımlarını erteleyen (-ama bu krediden faydalanamayan) iş dünyasını harekete geçireceğine dikkat çekmiştim…

Hem haberde, hem de köşe yazımda:

Sermaye birikimi sağlayan;

İstihdamın yanı sıra; istihdam edilenlerin yeteneğini/tecrübesini artıran;

Üretim ve ihracatla büyümenin; yani kalkınmanın temeli sayılan;

Artan maliyetler ve eldeki öz kaynaklarla bu maliyetleri karşılayamamaya başlayan;

Büyük riskler alarak kazandıkları dış pazarları, kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan (vb)…

Yani ekonomiyi sırtlayan:

Makine, tekstil, tarım gibi onlarca geleneksel sektörün, bu krediden mahrum bırakılmaması gerekliliğinin de altını çizmiştim…

Dün…

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç genişçe değindi…

Ardıç:

“YTAK kredisi geçen hafta 300 milyar liradan 500 milyar liraya çıkarıldı.

Firmalarımızın yatırımlarına önemli bir ivme sağlayacaktır… Orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim yapan firmalarımız için sağlanan bu tür desteklerin geleneksel sektörlerimizi de kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi, üretimin devamlılığı ve rekabetçilik açısından çok değerli olacaktır.”

VELHASIL

YTAK kredilerinde…

İş dünyasının talep ettiği diğer 2 konuyu da belirteyim…

Yatırım taahhütlü avans kredisinin anapara geri ödemesiz döneminin, kredi kullanım tarihinden itibaren en fazla iki yıl olması…

İş dünyası, yatırımcının gelişme süreci olması nedeniyle, 2 yılın 3-4 yıla çıkarılmasını talep ediyor…

Ayrıca…

İş dünyası, firmaların başvurularının değerlendirilmesi sonucunda Bakanlık tarafından yatırımın teknoloji ve stratejik değerine ilişkin verilen Teknoloji/ Strateji Puanı (TSP) uygulamasında da, siyasetin etkin olmayacağı yeni bir düzenleme bekliyor…