İki ayda emekli aylıkları ve sabit aylıklar yüzde 7.41 eridi!
Ülkemizde maalesef açlık ve yoksulluk rakamları artarken sabit ücretler, emekli aylıkları alım gücü değerini yitirmeye devam ediyor.
1/1/2025’de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024’ün ikinci altı aylık enflasyonu %15,75 oranında enflasyon farkı verildi. Memur ve memur emeklilerine ise %11.54 oranında enflasyon farkı verildi.
Asgari ücrete 2025 yılı için %30 oranında artış yapıldı. Asgari ücretin üzerinde olan diğer ücretlere de ortalama %30’lar civarında artış yapıldı.
Ocak ayında TÜİK %5.03 oranında, şubat ayında ise %2.27 oranında enflasyon açıkladı. Bu durumda 2025 yılının ilk iki ayında %7.41 oranında enflasyon gerçekleşmiş oldu. Enflasyon fiyatlar ortalama seviyesinde yaşanan artış yani hayat pahalılığı devam ediyor.
Emekliler 2024 yılının enflasyon farkını Ocak 2025’de almaya başladı ancak 2025 yılını için alım gücünü koruyacak bir emekli aylığı sistemi olmadığından enflasyondan kaynaklı zararını geriden alabiliyor. 2025 yılını için yaşanan enflasyondan dolayı ilk altı aylık enflasyon farkını 2025 Temmuz ayında alabilecek.
2024 yılının ikinci altı aylık enflasyon farkını alan emeklileri iki ayda aldıkları farkın bir kısmını geri verdi.
Memura ve memur emeklisine altı ay geçerli olacak %11.54 oranında artış yapıldı. İki ayda %7.41’i eridi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15.75 oranında artış yapıldı. İki ayda bu artışın %7.41’i eridi.
-En düşük emekli aylığı hazine desteği ile 12.500TL’den 1.969 TL artış ile 14.469 TL çıkartıldı. İki ayda alım gücü değeri 1.072 TL azaldı. Alım gücü değeri 13.396 TL’ye geriledi.
-2024’de 17.280 TL emekli aylığı olan bir emeklinin %15.75 enflasyon farkı sonrasında 1 Ocak 2025’de emekli aylığı 2.722 TL artış ile 20.000TL’ye çıktı. İki ayda %7.41’i 1.482TL’si eridi. İki ayda alım gücü değeri 18.518 TL’ye geriledi.
-1.1.2025’de %30 arış ile 22.104 TL’ye çıkan Asgari Ücret iki ayda 1.638 TL değer kaybetti, alım gücü değeri 20.466 TL’ye düştü.
Ancak sabit ücretlerin alım gücü değeri düşerken yaşam maliyeti artmaya devam ediyor.
TÜKR-İŞ Şubat ayı verilerine göre,
-Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamaları sınırı olan ‘’Açlık Sınırı’’ 23.324 TL oldu.
Asgari ücret ve ortalama emekli aylıkları sadece gıda harcaması olarak tanımlanan açlık sınırının altında kalıyor.
Bu verilere göre artık yoksulluk değil açlık başlı başına bir sorun haline gelecek.
-Yoksulluk sırına baktığımızda yani tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelirin 75.973 TL olması gerekiyor.
Hükümet çay kaşığı ile verdiğini kepçe ile geri alıyor. Tüm bu veriler göz önüne alındığında sabit gelirlileri 2025 yılında büyük bir geçim sıkıntısının beklediğini söyleyebiliriz.