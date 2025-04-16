İki kişiden biri kredi kullanmışsa… Üreterek değil, borçlanarak harcamışsa…

2020’de 20 mil­yon kişi birey­sel kredi kullan­mış…

Bu yıl mı?

Sayı, 42 milyo­nu aşmış…

* * *

Yani:

İki kişiden bi­ri, üreterek/ta­sarrufuyla değil, borçlana­rak harcamış…

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Kullanılan kredi tutarı mı?

Yani üretmeden harcanan tutar, TL bazında rekor kır­mış…

Ve…

Tüketici kredileri toplamı ilk 3 ayda, 2.2 trilyon lirayı aş­mış…

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Verilerde olumlu taraf mı?

Yılın ilk 3 ayında ihtiyaç kredilerinin hacmi (enflas­yondan arındırıldığında) reel olarak daraldı…

Tüketici kredilerinin hac­mindeki büyüme yüzde 7.5 ile enflasyonun altında kaldı…

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Tüketici aldığı krediyi ne yaptı?

1.6 trilyon liralık kısmını eği­timden gıdaya, kiradan ulaştır­maya ihtiyaçları için kullandı…

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Yatırıma mı?

600 milyar lira ayırdı…

Bu rakamın yaklaşık yüzde 10’u ile taşıt, yüzde 90’ı ile ko­nut aldı…

VELHASIL

Tüketmek için de “borçlanma ihtiyacı” ara vermeden artıyor…

Yani…

Ürettiğimiz ve üreterek yap­mamız gereken tasarruf, “har­camalarımıza” yetmiyor…

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Denge için…

Çok araştırmaya, çok bilme­ye gerek yok; eğitimden huku­ka yapılması gerekenleri birçok gelişmiş ülke örneği, kalem ka­lem anlatıyor…

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Gerekenleri yapmayınca…

Örneğin:

Bankacılık sektörünün top­lam kredi stoku, ocak-mart dö­neminde 1.7 trilyon liralık artış­la 17.6 trilyon lirayı aşabiliyor…