İki kişiden biri kredi kullanmışsa… Üreterek değil, borçlanarak harcamışsa…
2020’de 20 milyon kişi bireysel kredi kullanmış…
Bu yıl mı?
Sayı, 42 milyonu aşmış…
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Yani:
İki kişiden biri, üreterek/tasarrufuyla değil, borçlanarak harcamış…
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Kullanılan kredi tutarı mı?
Yani üretmeden harcanan tutar, TL bazında rekor kırmış…
Ve…
Tüketici kredileri toplamı ilk 3 ayda, 2.2 trilyon lirayı aşmış…
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Verilerde olumlu taraf mı?
Yılın ilk 3 ayında ihtiyaç kredilerinin hacmi (enflasyondan arındırıldığında) reel olarak daraldı…
Tüketici kredilerinin hacmindeki büyüme yüzde 7.5 ile enflasyonun altında kaldı…
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Tüketici aldığı krediyi ne yaptı?
1.6 trilyon liralık kısmını eğitimden gıdaya, kiradan ulaştırmaya ihtiyaçları için kullandı…
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Yatırıma mı?
600 milyar lira ayırdı…
Bu rakamın yaklaşık yüzde 10’u ile taşıt, yüzde 90’ı ile konut aldı…
VELHASIL
Tüketmek için de “borçlanma ihtiyacı” ara vermeden artıyor…
Yani…
Ürettiğimiz ve üreterek yapmamız gereken tasarruf, “harcamalarımıza” yetmiyor…
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Denge için…
Çok araştırmaya, çok bilmeye gerek yok; eğitimden hukuka yapılması gerekenleri birçok gelişmiş ülke örneği, kalem kalem anlatıyor…
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Gerekenleri yapmayınca…
Örneğin:
Bankacılık sektörünün toplam kredi stoku, ocak-mart döneminde 1.7 trilyon liralık artışla 17.6 trilyon lirayı aşabiliyor…