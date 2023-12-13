İklim değişimi ve hakikatten kopuş (1)

Dünyada kuralları koyanlar hep zenginler ve güçlüler olmuş, fakir ve zayıflar ise bunlara uymak durumunda kalmışlardır.

Küresel ısınma, iklim değişimi, karbon ayak izi, net sıfır karbon ve daha birçok terminoloji ve COP’lar, sera gazı emisyonunun %75’inden sorumlu olan zenginler ve güçlüler tarafından ortaya atılmıştır. Ülkenin tüm zenginliklerini çalan ve sonra bir parça kuru ekmek verdiği için senden şükran duymanı bekleyen sömürgeciler örneğinde olduğu gibi…

“Taraflar Konferansı”

“Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” (UNFCCC) bağlamında 30 Kasım'da Dubai, Expo City'de düzenlenen iklim değişikliği konferansı COP’un 28. Oturumu, sona ermesine rağmen hala tartışılıyor. Toplantıya iki yüze yakın ülkeden devlet başkanları ve konu ile ilgili sektör temsilcileri katıldı.

“Taraflar Konferansı” anlamına gelen COP, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl düzenlenen bir iklim değişimi konferansı ve aynı zamanda 197 ülkenin imza verdiği birincil karar organı. Küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan COP, 28 yıldır iklim değişikliği konusunda araştırmalar yapıyor ve politikalar geliştiriyor.

2015’te Paris’te yapılan COP21’de, küresel ısınmanın Sanayi Devrimi öncesine gören fazla 2°C ile sınırlandırılması ve mümkün olduğunca 1,5°C’de kalması için ülkelerin ulusal katkı beyanlarını vermeleri ve 2050’ye kadar da sera gazı emisyonlarında net karbon sıfırı yakalamaları kararı alınmıştı. Bu ise karbon emisyonunda %43’lük bir azalma demekti.

COP28 Başkanı eleştirilerin odağında

COP28’e en büyük eleştiri: İklim değişimi gibi önemli bir konuda, dünya çapında bir organizasyon yapılıyor ve başkanlığı bir petrol şirketinin başkanına veriliyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber'in COP28 başkanlığına atanması, Birleşik Arap Emirlikleri’ni eleştirilerin hedefine oturttu. Ev sahipliği yapan BAE de dünyanın en büyük fosil yakıt üreticilerinden.

İlginç olan ise Al Jaber’in aynı zamanda yenilenebilir enerji şirketi Masdar’ın da başkanı olması. COP28 Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber'in yaptığı bazı açıklamaların, iklim değişiminin inkarına vardığını söyleyenler oldu.

Al Jaber, küresel ısınmayı sınırlamak için petrol ve doğal gazın aşamalı olarak kaldırılması gerekçesinin arkasında hiçbir bilimin olmadığına ve fosil yakıtların bu şekilde kaldırılmasının dünyayı taş devrine geri götüreceğine dair açıklamaları ile çok eleştiri aldı. Al Jaber, hem bir petrol şirketinin hem de bir iklim zirvesinin başkanı…

Neredeyse tüm dünyanın temsil edildiği böyle önemli bir toplantı için skandal değil mi? İkinci eleştiri: COP28’e, önceki konferanslara göre fosil yakıt sektörü lobicilerinden rekor sayıda katılımın olması. Sizce fosil yakıtların kullanımının azaltılması için mi oradalar?