İklim eylemine acil davet
“İklim Eylemi” Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma amacı arasında çevresel hedeflerin merkezinde yer alıyor. Kurumları ve bireyleri iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmeye davet ediyor. Önlem almazsak gıda ve su sorunu giderek artacak. Bu durum çatışmaları beraberinde getirebilir ve büyük bedeller ödemek zorunda kalabiliriz.
Taşımacılık, enerji, sanayi, tarım ve ormancılık sistemlerini hızlıca dönüştürüp küresel sıcaklık artışında 1,5 derecenin altında kalmalıyız. 2015 yılında Paris anlaşmasını kabul eden ülkeler ilk adımı attı. Birçok şirket ve yatırımcı 2014 New York İklim Zirvesi kararlarına uygun düşük salım yapan teknolojilere yöneliyor.
Dünya Karbon Giderimi Günü
“İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azalmak istiyorsak, bu hedefin acil ve ayrılmaz parçalarından biri olan karbon giderimi konusunda daha çok farkındalık yaratmalıyız” diyen uluslararası bir araştırmacı ve girişimci grubu bir araya geldi. Her kesimden insanın karbon giderimi hakkında konuşması ve küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamanın önemini vurgulayarak 3 Ekim 2024 tarihinde ilk kez gerçekleşen “Karbon Giderim Günü” ile tüm sosyal ağlarında paylaşımlar yaptılar. İletişim kampanyası dünyanın önde gelen erken aşama karbon giderimi hızlandırıcılarından olan Airminers Topluluğu desteği ile Jack Sullivan öncülüğünde yönetiliyor.
Acil ve cesur adımlara ihtiyaç var
Dünya Karbon Giderimi Günü hareketine ülkemizden destek veren ClaimCarbon Kurucu Ortağı, Türkiye’de sürdürülebilir yaşam için değişimin öncülerinden Pınar Öncel’e görüşlerini ve önerilerini sordum.
“Sertifikalar, karbon kredisi ve karbon piyasasında ciddi sorunlar var. Zamanımız daralıyor ve karbon giderimi süreci zaman alıyor. 1.5°C ve hatta 2°C hedeflerine karbon giderimi olmadan erişemeyeceğiz. Azaltımdan sonra son dakika ‘karbon kredisi alırız’ hallolur gibi yaklaşılıyor, oysa bu sürecin paralel olarak uzun vadeli planlanması gerekiyor.
ClaimCarbon, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Paris Antlaşması ile belirlenen 1.5°C hedefini desteklemek için karbondioksit giderimi (CDR-Carbon Dioxide Removal) projelerini kolaylaştıran ve ön finansmanla birlikte geliştiren uluslararası bir platform. Net sıfır hedefi olan şirketler, finans kurumları ve karbon giderimi start-uplarını stratejik olarak eşleştirerek ve işbirlikleri kurarak, yüksek etkili projeler gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Karbon emisyonlarının dengelenmesi ve değer zincirinde veya ötesinde emisyon azaltımı için yenilikçi teknolojiler ve finansal mühendislik yöntemleri kullanarak yerel ve bölgesel projeler geliştiriyor. Etkisi ve çoklu faydası yüksek karbon giderimi projelerini kolaylaştıran, doğa temelli çözümlerin ölçeklenmesine yönelik geliştirilen teknolojileri yaygınlaştıran etki odaklı bir işbirliği ve proje geliştirme platformu girişimi. Sürdürülebilir finans uzmani ortağım Tayfun Bahsi ile birlikte çalışıyoruz.
CSO’lara ve sürdürülebilirlik profesyonellerine stratejik danışmanlık ve mentorluk veriyoruz. Çünkü konu çok yeni, karmaşık ve çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Güncel bilgilerin sürekli izlenmesi gerekiyor. Kurumların takibini kolaylaştıran, süreci hızlandıran yönlendirici ve destekleyici bir program geliştirdik.”
Değişimin cesur öncülerinden Pınar Öncel 15 yılı aşkın süredir Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilir yaşam için farkındalık yaratmak amacıyla çalışıyor. Gezegenimiz için yılmadan yürürken bizi de harekete davet ediyor. Peki sizin adım atmaya cesaretiniz var mı? Çok geç olmadan siz de iklim için acil harekete geçin!