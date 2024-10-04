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İklim eylemine acil davet

Aslı DEDE
Aslı DEDE Sürdürülebilir Yaşam [email protected]

“İklim Eylemi” Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 sürdürülebilir kalkın­ma amacı arasında çevresel hedeflerin merkezinde yer alıyor. Kurumları ve bi­reyleri iklim değişikliği ve etkileri ile mü­cadele için acilen eyleme geçmeye davet ediyor. Önlem almazsak gıda ve su soru­nu giderek artacak. Bu durum çatışmaları beraberinde getirebilir ve büyük bedeller ödemek zorunda kalabiliriz.

Taşımacılık, enerji, sanayi, tarım ve or­mancılık sistemlerini hızlıca dönüştü­rüp küresel sıcaklık artışında 1,5 derece­nin altında kalmalıyız. 2015 yılında Paris anlaşmasını kabul eden ülkeler ilk adımı attı. Birçok şirket ve yatırımcı 2014 New York İklim Zirvesi kararlarına uygun dü­şük salım yapan teknolojilere yöneliyor.

Dünya Karbon Giderimi Günü

“İklim değişikliğinin olumsuz etkileri­ni azalmak istiyorsak, bu hedefin acil ve ayrılmaz parçalarından biri olan karbon giderimi konusunda daha çok farkında­lık yaratmalıyız” diyen uluslararası bir araştırmacı ve girişimci grubu bir araya geldi. Her kesimden insanın karbon gi­derimi hakkında konuşması ve küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamanın önemini vurgulayarak 3 Ekim 2024 tarihinde ilk kez gerçekleşen “Karbon Giderim Günü” ile tüm sosyal ağlarında paylaşımlar yap­tılar. İletişim kampanyası dünyanın önde gelen erken aşama karbon giderimi hız­landırıcılarından olan Airminers Toplu­luğu desteği ile Jack Sullivan öncülüğün­de yönetiliyor.

Acil ve cesur adımlara ihtiyaç var

Dünya Karbon Giderimi Günü hareke­tine ülkemizden destek veren ClaimCar­bon Kurucu Ortağı, Türkiye’de sürdürü­lebilir yaşam için değişimin öncülerinden Pınar Öncel’e görüşlerini ve önerilerini sordum.

“Sertifikalar, karbon kredisi ve karbon piyasasında ciddi sorunlar var. Zamanı­mız daralıyor ve karbon giderimi süreci zaman alıyor. 1.5°C ve hatta 2°C hedefle­rine karbon giderimi olmadan erişemeye­ceğiz. Azaltımdan sonra son dakika ‘kar­bon kredisi alırız’ hallolur gibi yaklaşılı­yor, oysa bu sürecin paralel olarak uzun vadeli planlanması gerekiyor.

ClaimCarbon, Türkiye Cumhuriye­ti’nin taraf olduğu Paris Antlaşması ile be­lirlenen 1.5°C hedefini desteklemek için karbondioksit giderimi (CDR-Carbon Di­oxide Removal) projelerini kolaylaştıran ve ön finansmanla birlikte geliştiren ulus­lararası bir platform. Net sıfır hedefi olan şirketler, finans kurumları ve karbon gi­derimi start-uplarını stratejik olarak eş­leştirerek ve işbirlikleri kurarak, yüksek etkili projeler gerçekleştirmeyi hedefli­yor.

Karbon emisyonlarının dengelenme­si ve değer zincirinde veya ötesinde emis­yon azaltımı için yenilikçi teknolojiler ve finansal mühendislik yöntemleri kullana­rak yerel ve bölgesel projeler geliştiriyor. Etkisi ve çoklu faydası yüksek karbon gi­derimi projelerini kolaylaştıran, doğa te­melli çözümlerin ölçeklenmesine yönelik geliştirilen teknolojileri yaygınlaştıran etki odaklı bir işbirliği ve proje geliştirme platformu girişimi. Sürdürülebilir finans uzmani ortağım Tayfun Bahsi ile birlikte çalışıyoruz.

CSO’lara ve sürdürülebilirlik profesyo­nellerine stratejik danışmanlık ve men­torluk veriyoruz. Çünkü konu çok yeni, karmaşık ve çok hızlı gelişmeler yaşanı­yor. Güncel bilgilerin sürekli izlenmesi gerekiyor. Kurumların takibini kolaylaş­tıran, süreci hızlandıran yönlendirici ve destekleyici bir program geliştirdik.”

Değişimin cesur öncülerinden Pınar Öncel 15 yılı aşkın süredir Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilir yaşam için far­kındalık yaratmak amacıyla çalışıyor. Ge­zegenimiz için yılmadan yürürken bizi de harekete davet ediyor. Peki sizin adım at­maya cesaretiniz var mı? Çok geç olma­dan siz de iklim için acil harekete geçin!

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