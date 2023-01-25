İklim felaketinin panzehiri tarım sigortası

Tarsim kapsamındaki bazı sigorta tarife fiyatlarında indirim yapıldı, teminat kapsamı genişletildi. 87 üründe yüzde 15 indirim, jeotermal kaynak kullanana, kadın çiftçiye indirimler geldi. Kavun, karpuz, enginar gibi ürünler don riski kapsamına alındı. Yüzde 60’ı devlet yüzde 40’ı çiftçiler tarafından ödenen tarım sigortalarında önümüzdeki dönemlerde devlet payının yükseltilmesi, halkın da sürece katılması gündeme gelecek.

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliği nedeniyle son 15 yılda tarım sigortası ödemeleri 27 milyar dolar arttı. Stanford Doerr Sürdürülebilirlik Okulu Profesörü Noah Diffenbaugh, “Küresel ısınma ve aşırı eşiklerin geçilmesinin tarıma zararı milyarlarca dolar, Amerika’da mahsullerin % 80’i sigorta kapsamında, devlete yıllık maliyeti 9 milyar dolar. Sigorta işe yarıyor ama çok pahalı” diyerek tarım sigortalarının sistem için ne kadar büyük bir yük olduğunu ortaya koyuyor. Amerika’da tarım sigortaları vergi mükellefleri tarafından kısmen sübvanse ediliyor.

Prof. Dr. Fahri Altay hala sahada olan ziraat mühendislerimizden,“1982 yılından sonra şahit olduğum en uzun kurak dönem, yağan her damla suyu korumamız lazım, çok kritik bir eşikteyiz” diyerek ne kadar ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anlattı.

Tarım baskı altında

Uzmanlar önümüzdeki dönemde bazı bölgelerde nem kaynaklı mahsul kayıplarının da yaşanacağını öngörüyor. Bahar donları, seller, istilacı türler gibi nedenlerle tarım çok büyük baskı altında.

İklim krizi kaynaklı felaketlere karşı sigorta imkânsızlaşıyor

Tarım endüstrisini korumak tarım sigortasının görevi. Felaketlerin öngörülemezliği, frekansı, etkisi nedeniyle sigorta sistemi zorlanıyor. AIAG Kongresi’nde uzmanlar “Önümüzdeki 10 yılda ağzımızın tadı bozulacak. Öküzgözü, Boğazkere şu anda yetiştiği yerlerde yetişemeyecek, Finike portakalı risk altında” derken, dünyanın en iyi işleyen İspanya tarım sigorta sisteminin paydaşları, “böyle giderse sigorta yapmamız güçleşecek, fiyatlar artacak” diyerek konuya dikkat çekmişlerdi.

Sigortacılığının geleceği veriye, yapay zekâya bağlı

Gelişmiş ülkeler özel sektörle birlikte iklim şoklarının mali etkilerini yönetmek ve tarımın büyümesini sağlamak için tarım sigortasını bir araç olarak kullanıyor. Devletin tüm sigorta endüstrisine sağlayacağı kapsamlı veri akışı tarım sigortalarının kapsamı ve etkinliğini artırabilir.

İklim davaları geliyor

İnsan kaynaklı küresel ısınmanın hava olaylarının olasılığını nasıl değiştirdiğini ölçmek için yapılan istatistiksel analizler çeşitli yazılımlarla modelleniyor. Veriler, gelecekte mahkemelerde delil olarak kullanabilecek.

Tarım sigortası pahalı algısı

Güçlü ve etkin bir sigorta sisteminiz varsa kuraklık yaşandığında, sel geldiğinde, don vurduğunda kara kara düşünmez, sigorta ekspertizinin işini yapmasını beklersiniz. Kredi Kayıt Bürosu’nun yaptığı araştırmada çiftçilerin yüzde 52’sinin son 3 yıl içinde hiç tarım sigortası yaptırmadığı, yüzde 55’inin TARSİM’i pahalı, yüzde 35’inin ise sigortayı gereksiz bulduğu biliniyordu.

Velhasıl iklim felaketi riskleri “öngörülemezliğine rağmen öngörülebilir bir gerçekse” tarım sigortasında yapılan indirimin zamanı ve kapsamı için “balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir” atasözünü aklıma getiriyor.