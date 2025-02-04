İlaç pahalı, ‘daha da vahimi’ kalitesizse…
Fiyatlarda yıllık yükseliş, yüzde 42.12...
Düşüş devam ediyor…
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Enflasyonun da aralarında bulunduğu “makro hastalıkları iyileştirmenin ilacı” olan “eğitim” de “yıllık fiyat yükselişi” ise yüzde 100…
Yani:
Eğitimin fiyatı/maliyeti hız kesmeden yükseliyor…
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Oysa…
Hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejilerinde:
“Mesleki ve teknik eğitimde yetersiziz…
Odağımız mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek/desteklemek ve fırsat eşitliği ile ulaşılabilir kılmak olacak.” denmişti…
(Son 20/40/60 yılda hazırlanan tüm planlamalarda, vurgulandığı gibi!)
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Dünde ifade etmeye çalıştım, bu planlamalara rağmen, bugün:
Üreticinin öncelikli ihtiyacı olan “teknik eleman” adayına, üreticinin yönetimde olduğu OSB’lerde kurulu Meslek Liseleri ve/veya Yüksekokulları dahi “yüksek/ ödenemez fiyat” politikası uyguluyor…
Meslek eğitimi almak isteyen “yetenekli gençler”, “yüksek fiyat” engeline takılıyor…
Maddi şartları zorlayıp eğitim alabilen de, onca yılın ardından “pratik eğitime” ihtiyaç duyuyor…
VELHASIL
Dün…
Enflasyon haricinde, Ocak ayı ihracat/ithalat gerçekleşmeleri de açıklandı…
İhracatçılarımız, 21.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yeni rekora imza attı…
İthalat ise geçen yıla göre yüzde 10.2 artarak 28.8 milyar doları aştı…
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Yani:
Aylık dış ticaret açığı (geçtiğimiz yılın tüm ayları gibi) 8 milyar dolar civarında kaldı…
Eğitim bu durumdayken:
Dış ticarette denge arıyoruz, hatta fazla vermeyi bekliyoruz…
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Üretebileceğimiz (üretmeyi tercih etmediğimiz) “tüketim malları”nda ise yıllık ithalat 55 milyar dolara yükseldi…
Eğitim fiyatı pahalıyken, daha da sıkıntılısı “eğitim niteliksizken”, tersi olabilir mi?