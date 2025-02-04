İlaç pahalı, ‘daha da vahimi’ kalitesizse…

Fiyatlarda yıllık yükseliş, yüzde 42.12...

Düşüş devam ediyor…

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Enflasyonun da aralarında bulunduğu “makro hastalıkları iyileştirmenin ila­cı” olan “eğitim” de “yıllık fiyat yükseli­şi” ise yüzde 100…

Yani:

Eğitimin fiyatı/maliyeti hız kesmeden yükseliyor…

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Oysa…

Hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejile­rinde:

“Mesleki ve teknik eğitimde yetersiziz…

Odağımız mesleki ve teknik eğitimi ge­liştirmek/desteklemek ve fırsat eşitliği ile ulaşılabilir kılmak olacak.” denmişti…

(Son 20/40/60 yılda hazırlanan tüm planlamalarda, vurgulandığı gibi!)

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Dünde ifade etmeye çalıştım, bu planla­malara rağmen, bugün:

Üreticinin öncelikli ihtiyacı olan “teknik eleman” adayına, üreticinin yönetimde olduğu OSB’lerde kurulu Meslek Liseleri ve/veya Yüksekokulları dahi “yüksek/ ödenemez fiyat” politikası uyguluyor…

Meslek eğitimi almak isteyen “yetenekli gençler”, “yüksek fiyat” engeline takılıyor…

Maddi şartları zorlayıp eğitim alabilen de, onca yılın ardından “pratik eğitime” ih­tiyaç duyuyor…

VELHASIL

Dün…

Enflasyon haricinde, Ocak ayı ihracat/it­halat gerçekleşmeleri de açıklandı…

İhracatçılarımız, 21.2 milyar dolarlık ih­racat gerçekleştirerek yeni rekora imza at­tı…

İthalat ise geçen yıla göre yüzde 10.2 ar­tarak 28.8 milyar doları aştı…

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Yani:

Aylık dış ticaret açığı (geçtiğimiz yılın tüm ayları gibi) 8 milyar dolar civarında kaldı…

Eğitim bu durumdayken:

Dış ticarette denge arıyoruz, hatta fazla vermeyi bekliyoruz…

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Üretebileceğimiz (üretmeyi tercih et­mediğimiz) “tüketim malları”nda ise yıl­lık ithalat 55 milyar dolara yükseldi…

Eğitim fiyatı pahalıyken, daha da sıkıntı­lısı “eğitim niteliksizken”, tersi olabilir mi?