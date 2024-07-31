İlk aşk; Eleni’nin mektubu

Birkaç yıl önce, yaz tatilinde Türkiye’ye doğru yol alırken Makedonya’nın Manas­tır’ında aşağıdaki satırları yazdım, yazılı ola­rak da yayınlansın istedim…

İlk aşka düştüğümde henüz 13 yaşındaydım, ilkokul bitmiş ortaokulun yaz tatilinde aşk­la tanışmıştım. Ve gri ve soğuk ve ıslak ülke­de bütün bir yaz tatilim sevdiğim kızın evinin karşısında bulunan parkta geçti. Kapıya çıkar da bir kez daha görürüm umuduyla, bütün gün beklerdim. Hiç şikâyetçi değildim, 13 yaşımın bütün yazının bir parkta geçmesinden!

Ülkemin kurtarıcısı olan Mustafa’nın Ke­mal olduğu Manastır Askeri İdadisi’nde oku­duğu yıllarda, aşkla henüz 13 yaşına değdiğin­de tanıştı. Güzeller güzeli Eleni adında bir kı­za âşık oldu…

Son nefesine kadar yanından hiç ayrılma­yan çocukluk arkadaşı, Mustafa Kemal Ata­türk’ün Yaveri Yarbay Salih Bozok anıların­da, “Mustafa, 10–12 yaşında iken bir komşu kızına âşık olmuştu. Akşamları okuldan çıkar çıkmaz evine koşar, derhal elbiselerini ütü­letir, oyun seyretmek bahanesiyle zıp zıp oy­nayan çocukların yanına giderdi. Fakat asıl maksadı, komşu kızını pencereden görmek. İşte Mustafa’ya iyi giyinmek merakı biraz da buradan gelmiştir” diye söz eder.

Ömürde bir gün

Osmanlı’nın kültür başkentlerinden biri olan Manastırlı Manaki kardeşler (Milton ve Yana­ki), Osmanlı İmparatorluğu’nda “Büyükanne Despina” ve “İp Eğiren Kadınlar” adında ilk filmlerini 1905 yılında çekerler.

Manastır Askeri İdadisi’nden mezun olduk­tan yedi yıl sonra “Kıdemli Yüzbaşı” olarak Ma­nastır’a dönen Mustafa Kemal, yeniden ilk aş­kıyla karşılaşır. Sadece bir gün beraber olurlar.

Manastır’ın en zengin ailesinin oturduğu Şirok Sokağı’nda bulunan görkemli evin çap­razında heykeli bulunan fotoğrafçı Milton Manaki de anılarında, “Hatırlıyorum olay şe­hirde büyük yankı uyandırdı. Durum Valiye kadar intikal etti. Bir Hıristiyan’ın bir Türk’e varması hoş karşılamayan Piskoposluk dev­reye girdi. Bu arada skandalın örtbas edilmesi için Eleni Lerin’e, (şimdiki adıyla Florina’ya) gönderildi” der.

Eleni Karinte 80 yaşına kadar Manastır’a 40 km uzaklıktaki Florina’da yaşar ve Eleni hiç evlenmez…

Herhangi bir yerde ve zamanda!

Manastır’daki Askeri İdadi Mektebi’nin bir bölümü Ulu Önder Atatürk’e ayrılmış. Ve o özel mekânda Eleni’nin Mustafa Kemal’e yaz­dığı tek mektup da yer alıyor.

Kendi dilinde ve İngilizce tercümesi bulu­nan tek günlük aşkın tek mektubu şöyle:

“Kemal Atatürk'e, herhangi bir yerde ve za­manda!

Çok seneler geçti ve ben halen her gün sen­den haber bekliyorum. Herhangi bir zaman­da bu mektubu alırsan, beni hatırla, kağıttaki gözyaşlarımı gör. Yıllar geçiyor. Seninle ilgili çok şeyler duyuyorum.

Bir şeyler oluyor!

Mektubumu okurken, başka kadını seviyor­san, mektubumu yırt ve kadına sor; inanıyor musun ki, Manastır'lı bir Eleni Karinte, bir gün birlikte olduğu adama bütün ömrünü ada­mış?! Ve benim seni sevdiğim kadar, o kadını seviyorsan, kendisine hiçbir şey söyleme ve senin kadar mutlu olmasını diliyorum!

Ama hâlâ o balkondaki kızı hatırlıyorsan ve başkasını sevmiyorsan, bil ki hâlâ seni bekliyo­rum ve ömrüm boyunca bekleyeceğim! Dö­neceğini ve beni unutmadığını biliyorum!

Babam vefat etti!

Beni senden ayırdığı, eve kilitlediğin­den beri ve dışarı çıkarmamasının üze­rinden bir yıl geçti. Ağlamadım çünkü tüm kilitler ve hapislerin hiçbir şey değiştirmeyeceğini biliyordum.

Beni evlendirecekleri adamı sa­dece bir kez gördüm ve kendisi ba­na kendisini sevip sevemeyece­ğimi sordu. Ve ben de kendisine "Hayır, ben ilk aşkımı seviyorum” dedim ve ondan sonra onu hiç gör­medim.

Babam beni hiç affetmedi ve ben de kendisini affetmedim.

Eskisi kadar genç ve güzel deği­lim...

Tüm ömür bir gündü!

Seni ebediyen seven ve bekleyen,

Senin Eleni Karinte’n.”

Ömürlerinde sadece bir gün görüşebi­len Mustafa Kemal ile Eleni’nin aşkı, Ma­kedonya’da hâlâ dillerde.

Ve ben Manastır’ın en görkemli sokağında bulunan Eleni’nin evinin karşısında saatlerce oturarak, Mustafa Kemal ile Eleni’nin aşkını, ilk aşkını düşündüm saygıyla.

Kim bilir belki Eleni balkona çıkar umuduyla...