İlk aşk; Eleni’nin mektubu
Birkaç yıl önce, yaz tatilinde Türkiye’ye doğru yol alırken Makedonya’nın Manastır’ında aşağıdaki satırları yazdım, yazılı olarak da yayınlansın istedim…
İlk aşka düştüğümde henüz 13 yaşındaydım, ilkokul bitmiş ortaokulun yaz tatilinde aşkla tanışmıştım. Ve gri ve soğuk ve ıslak ülkede bütün bir yaz tatilim sevdiğim kızın evinin karşısında bulunan parkta geçti. Kapıya çıkar da bir kez daha görürüm umuduyla, bütün gün beklerdim. Hiç şikâyetçi değildim, 13 yaşımın bütün yazının bir parkta geçmesinden!
Ülkemin kurtarıcısı olan Mustafa’nın Kemal olduğu Manastır Askeri İdadisi’nde okuduğu yıllarda, aşkla henüz 13 yaşına değdiğinde tanıştı. Güzeller güzeli Eleni adında bir kıza âşık oldu…
Son nefesine kadar yanından hiç ayrılmayan çocukluk arkadaşı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Yaveri Yarbay Salih Bozok anılarında, “Mustafa, 10–12 yaşında iken bir komşu kızına âşık olmuştu. Akşamları okuldan çıkar çıkmaz evine koşar, derhal elbiselerini ütületir, oyun seyretmek bahanesiyle zıp zıp oynayan çocukların yanına giderdi. Fakat asıl maksadı, komşu kızını pencereden görmek. İşte Mustafa’ya iyi giyinmek merakı biraz da buradan gelmiştir” diye söz eder.
Ömürde bir gün
Osmanlı’nın kültür başkentlerinden biri olan Manastırlı Manaki kardeşler (Milton ve Yanaki), Osmanlı İmparatorluğu’nda “Büyükanne Despina” ve “İp Eğiren Kadınlar” adında ilk filmlerini 1905 yılında çekerler.
Manastır Askeri İdadisi’nden mezun olduktan yedi yıl sonra “Kıdemli Yüzbaşı” olarak Manastır’a dönen Mustafa Kemal, yeniden ilk aşkıyla karşılaşır. Sadece bir gün beraber olurlar.
Manastır’ın en zengin ailesinin oturduğu Şirok Sokağı’nda bulunan görkemli evin çaprazında heykeli bulunan fotoğrafçı Milton Manaki de anılarında, “Hatırlıyorum olay şehirde büyük yankı uyandırdı. Durum Valiye kadar intikal etti. Bir Hıristiyan’ın bir Türk’e varması hoş karşılamayan Piskoposluk devreye girdi. Bu arada skandalın örtbas edilmesi için Eleni Lerin’e, (şimdiki adıyla Florina’ya) gönderildi” der.
Eleni Karinte 80 yaşına kadar Manastır’a 40 km uzaklıktaki Florina’da yaşar ve Eleni hiç evlenmez…
Herhangi bir yerde ve zamanda!
Manastır’daki Askeri İdadi Mektebi’nin bir bölümü Ulu Önder Atatürk’e ayrılmış. Ve o özel mekânda Eleni’nin Mustafa Kemal’e yazdığı tek mektup da yer alıyor.
Kendi dilinde ve İngilizce tercümesi bulunan tek günlük aşkın tek mektubu şöyle:
“Kemal Atatürk'e, herhangi bir yerde ve zamanda!
Çok seneler geçti ve ben halen her gün senden haber bekliyorum. Herhangi bir zamanda bu mektubu alırsan, beni hatırla, kağıttaki gözyaşlarımı gör. Yıllar geçiyor. Seninle ilgili çok şeyler duyuyorum.
Bir şeyler oluyor!
Mektubumu okurken, başka kadını seviyorsan, mektubumu yırt ve kadına sor; inanıyor musun ki, Manastır'lı bir Eleni Karinte, bir gün birlikte olduğu adama bütün ömrünü adamış?! Ve benim seni sevdiğim kadar, o kadını seviyorsan, kendisine hiçbir şey söyleme ve senin kadar mutlu olmasını diliyorum!
Ama hâlâ o balkondaki kızı hatırlıyorsan ve başkasını sevmiyorsan, bil ki hâlâ seni bekliyorum ve ömrüm boyunca bekleyeceğim! Döneceğini ve beni unutmadığını biliyorum!
Babam vefat etti!
Beni senden ayırdığı, eve kilitlediğinden beri ve dışarı çıkarmamasının üzerinden bir yıl geçti. Ağlamadım çünkü tüm kilitler ve hapislerin hiçbir şey değiştirmeyeceğini biliyordum.
Beni evlendirecekleri adamı sadece bir kez gördüm ve kendisi bana kendisini sevip sevemeyeceğimi sordu. Ve ben de kendisine "Hayır, ben ilk aşkımı seviyorum” dedim ve ondan sonra onu hiç görmedim.
Babam beni hiç affetmedi ve ben de kendisini affetmedim.
Eskisi kadar genç ve güzel değilim...
Tüm ömür bir gündü!
Seni ebediyen seven ve bekleyen,
Senin Eleni Karinte’n.”
Ömürlerinde sadece bir gün görüşebilen Mustafa Kemal ile Eleni’nin aşkı, Makedonya’da hâlâ dillerde.
Ve ben Manastır’ın en görkemli sokağında bulunan Eleni’nin evinin karşısında saatlerce oturarak, Mustafa Kemal ile Eleni’nin aşkını, ilk aşkını düşündüm saygıyla.
Kim bilir belki Eleni balkona çıkar umuduyla...