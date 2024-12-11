İlk seks işçileri yasası
Efes antik kentini dolaşırken bir bina kalıntısının önünde bir yetişkine ait ayak izini görürsünüz. Tarihi milattan önce 6 bin yılına kadar dayanan ve milattan önce bin yılında inşa edilen Efes antik kenti elbette kütüphanesi, açık hava tiyatrosu ve Artemis heykeliyle aklımızda kalır.
Efes’te bir bina kalıntısının önünde bulunan yetişkine ait ayak izi o yerin ‘aşk evi’ olduğunu hatırlatır ziyaretçilere. En azından rehberler bu şekildeki rivayeti dile getirir…
İnsanoğlunun en eski mesleklerinden biri olan ‘aşk evi’ çalışanları tarihte ilk defa yasal bir statüye kavuştu. Belçika hükümeti, seks işçilerine annelik izni ve emeklilik hakkını da öngören ‘çalışma hayatlarını düzenleyen’ yasayı kabul etti.
Belçika’daki, dünyada türünün ilk örneği olan yeni yasa, seks işçilerine; kontratlı çalışma, sağlık sigortası, emeklilik, doğum izni ve hastalık izni alma hakkı tanıdı. Bu yasa ile seks işçiliği de ekonominin içindeki diğer işler gibi yasal statü kazandı.
Uluslararası Seks İşçileri Birliği’ne göre dünya çapında yaklaşık 52 milyon seks işçisi olduğunu ileri sürüyor.
Türkiye’de fuhuş 26 Eylül 2004 tarihinde çıkartılan Türk Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı yasanın 227. maddesi ile suç olmaktan çıkartılmıştı.
Yasal statüleri olmadığı için hamilelik döneminde bile çalışmak zorunda kalan ‘hayat kadınlığı’ Belçika’da 2022 yılında suç olmaktan çıkartıldı. Türkiye’den 18 yıl sonra Belçika’da suç olmaktan çıkartılan ‘hayat kadınlığı’, haklar anlamında bir ilke imza attı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nde (HRW) araştırmacı Erin Kilbride, “Bu radikal bir adım ve şu ana kadar dünyanın herhangi bir yerinde gördüğümüz en pozitif ilerleme. Her ülkenin bu yönde hareket gitmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Ancak seks işçiliğinin bir sektör olarak yasallaşmasını eleştirenler, bu yasa ile kadınların insan ticareti ve istismara açık hale getirildiğini savunuyor. Belçika’da seks işçilerine yardım amaçlı kurulan Isala isimli sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışan Julia Crumière, yasanın ‘doğasında şiddet olan bir işi’ normalleştirme tehlikesi olduğunu savundu.
Covid-19 hızlandırdı
Belçika hükümetinin kabul ettiği yasanın Covid-19 pandemisi döneminde ‘hayat kadınları’nın tamamen korunmasız kalmaları süreci hızlandırdı. Pandemi döneminde bütün mesleklere devlet desteği sağlandı ancak ‘hayat kadınları’ hiçbir devlet desteği alamadı. Salgın sırasında seks işçileri devlet desteği alamamıştı.
Belçika Seks İşçileri Sendikası’nın başkanlığını 10 yıldır yürüten Victoria, seks işçiliğini bir sosyal hizmet olarak görülmesi gerektiğini ve cinsel ilişkinin tüm hizmetin yüzde 10’unu oluşturduğunu savunuyor. Victoria, “İnsanlara ilgi gösteriyoruz, hikayelerini dinliyoruz, beraber pasta yiyoruz, vals müziğiyle dans ediyoruz. Sonuçta, bu yalnızlığı gidermekle ilgili diyor” diye açıklama yaptı.
‘Kadın tüccarları’ da etkilenecek
Yeni yasanın hayatlarını iyileştireceğine inandığını belirten Victoria, “Seks işçiliğinin yasallaşması öncesi zorluklarla karşı karşıyaydık. Güvenli bir çalışma ortamı yoktu. Müşterileri seçemiyorduk ve aracı ajanslar kazancından büyük pay elde ediyordu. Eğer işiniz yasadışıysa, size koruyacak hiçbir kural bulunmuyor. Bu yasa, ilgili kişilere, bizi daha güvenli hissettirmek için çalışma imkânı sağlayacak” diyor.
Sektörde seks işçiliğini organize eden ‘kadın tüccarları’ da yasal bir statü kazandı. Bu kişilerin sıkı kurallara uymaları koşuluyla, yasal olarak faaliyet göstermelerine izin verilecek. Yeni yasaya göre, ciddi bir suçtan hüküm giymiş olanların seks işçisi çalıştırmasına izin verilmeyecek. Bir erotik masaj salonu işleten Kris Reekmans “Bence birçok işletme kapanmak zorunda kalacak, çünkü birçok işverenin sabıka kaydı var” diye tepki gösterdi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Erin Kilbride, işverenlerin de yasal sorumluluğu olmasının ‘seks işçileri üzerindeki güçlerini önemli ölçüde azaltacağını’ savunuyor.
En eski sömürü işi
Yeni yasanın, cinsel ilişkinin gerçekleştiği her odaya alarm düğmesi konulması zorunluluğu getirdiğine dikkat çeken yardım kuruluşu Isala gönüllüsü Julia Crumière, yardım ettiği kadınların, hak arayışında değil, ‘normal bir iş’ arayışında olduklarını dile getiriyor.
Dünyanın ilk ‘seks işçileri yasası’nı hayat kadınları “Belçika’nın bu kadar ileride olmasından çok gurur duyuyoruz. Artık bir geleceğimiz var” deseler de Julia, “Başka hangi işte panik düğmesine ihtiyacınız olur? Seks endüstrisinin nasıl düzenleneceği küresel olarak ayrıştırıcı bir konu olmaya devam ediyor. Dünyanın en eski mesleği değil, bu dünyanın en eski sömürü işi” değerlendirmesi yaptı.
En çok istismar edilen mesleklerin belki de başında gelen ‘hayat kadınlığı’na yasal düzenleme getirilse de sömürülmeye devam edileceği kesin…