IMF’ye göre Türkiye 2025’te 16. büyük ekonomi

Uluslararası Para Fo­nu’nun (IMF), Tür­kiye’nin 2025 yılında gayri safi yurt içi hasıla (GS­YH) büyüklüğüne göre sıra­lamada bir basamak yükse­lerek 16’nci büyük ekonomi olacağını öngördü.

IMF’nin Dünya Ekono­mik Görünümü (World Eco­nomic Outlook) veri setinin Ekim 2025 güncellemesin­de, 196 ülkenin son verilere göre 2030’a kadar olan döne­me ait GSYH projeksiyonla­rı güncellendi. Yeni veri seti­ne göre, 2023 yılında 1 trilyon 153,3 milyar dolarlık milli geliri ile 18’inci ve 2024’te 1 trilyon 358,3 milyar dolarla 17’nci olan Türkiye’nin, 2025 yılında 1 trilyon 565,5 milyar dolarlık GSYH ile 16’ncılığa yükseleceği öngörüldü. Tür­kiye daha önce 2013 yılında da 16’ncı sıraya yükselmiş, ancak izleyen dönemdeki fi­nansal krizler ve kur şokları, milli geliri dolar cinsinden küçülterek Türkiye’yi aşağı sıralara itmişti.

IMF Ekonomik Görünüm Raporu’nun Nisan 2025 gün­cellemesinde de Türkiye’nin bu yıl GSYH’ye göre sırala­mada 16’ncı olacağı öngörül­müş ancak GSYH büyüklüğü 1 trilyon 437,4 milyar dolar olarak tahmin edilmişti. Son güncellemede IMF, Türkiye için nisan ayı projeksiyon­larına göre milli geliri 128,1 milyar dolar daha fazla ön­gördü.

2030’da 2 trilyon dolara yakın milli gelir

IMF’ye göre Türkiye, 2026 yılında 1 trilyon 576,1 milyar, 2027’de 1 trilyon 640,9 mil­yar, 2028’de 1 trilyon 760,4 milyar, 2029’da 1 trilyon 866,3 milyar ve 2030’da 1 tril­yon 961,8 milyar dolarlık mil­li gelir büyüklüğüne ulaşa­cak. Ancak bu yıl olduğu gibi 2026’da da 16’ncı sırada yer alacak olan Türkiye 2027- 2030 döneminde ise dünya sıralamasında 17’nci olacak.

2026-2028 dönemine ait Orta Vadeli Program’da (OVP) ise bu yılın tümün­de 1 trilyon 569 milyar dolar olacağı tahmin edilen GSY­H’nin, 2026’da 1 trilyon 658 milyar, 2027’de 1 trilyon 763 milyar ve 2028’de 1 trilyon 886 milyar dolar olması he­defleniyor.

Türkiye ilk 1990’da 20’ler ligine girdi

IMF veri setine göre Tür­kiye, 1980 yılında sadece 96,6 milyar dolar olan milli geliri ile dünyada 22’nci sırada yer alıyordu. Türkiye, en büyük 20 ekonomi arasında ise ilk 1990 yılında girdi. 1989 yılın­da 147,8 milyar dolarlık GS­YH ile 21’inci sırada yer alan Türkiye, izleyen yıl 207,6 mil­yar dolarla iki basamak bir­den yükselerek 19’uncu oldu.

Ancak izleyen yıllarda Tür­kiye’nin sıralamada yeri aşa­ğı ya da yukarı yönlü değiş­kenlik gösterdi. Türkiye 2000 yılında 273,6 milyar dolarlık GSYH’ye ulaştı ancak, dün­ya sıralamasında 21’inciliğe kaydı. 2010 yılında 783 mil­yar dolara ulaşan milli ge­liri ile 17’nci olan Türkiye, 2013’te 973,3 milyar dolarla 16’ncılığa kadar yükseldi.

Çin-ABD marjı giderek daralıyor

IMF’ye göre dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’nin 2024’de 29,3 trilyon dolarlık GSYH’si 2025 yılında 30,6 trilyon dolara çıkacak, izleyen beş yılda da bu konumunu koruyacak olan bu ülke 2030’da 31,8 trilyon dolarlık milli gelir büyüklüğüne ulaşacak. İkinci büyük ekonomi olan Çin’in 2024’te 18,4 trilyon dolar olan milli geliri 2025’te 19,4 trilyon, 2030’da 20,7 milyar dolara çıkacak. IMF projeksiyonlarına göre Çin, 2030 sonuna kadar olan dönemde ekonomik büyüklükte ABD’yi yakalayamayacak ancak aradaki marj giderek daralacak. 2024 yılında ABD ekonomisinin yüzde 64’ü düzeyinde bulunan Çin ekonomisi, 2030 sonunda bunun yüzde 71,5’ine ulaşacak.

2025 yılında sıralamada Almanya’nın 5 trilyon 13,6 milyar dolarla üçüncü, Japonya’nın 4 trilyon 279,8 milyar dolarla dördüncü ve Hindistan’ın 4 trilyon 125,2 milyar dolarla beşinci büyük ekonomi olacağı öngörülüyor.

2013-2020 döneminde irtifa kaybı

İzleyen dönemde ise ekonomide bozulan dengeler ve TL’deki hızlı değer kaybı milli geliri 2020’de 730,3 milyar dolara kadar geriletti ve Türkiye 20’inci sıraya düştü. Dolar, 2013-2020 döneminde TL karşısında yüzde 268,9 değer kazandı. Nominal GSYH, TL bazında büyüse bile dolar karşılığı ciddi düşüş gösterdi. Bu da dolar cinsinden milli geliri aşağı çekti. Bu dönem içinde 2018, Türkiye ciddi bir döviz şoku ve finansal kriz yılı oldu; enflasyon ve faiz oranları yükseldi, yatırımlar yavaşladı, 2019’da ise GSYH büyüme oranı yüzde 1’in altına indi.

Covid-19 pandemisinin tüm ekonomileri vurduğu 2021’den itibaren yeniden yükselişe geçen Türkiye, 2021-2022 döneminde 19’uncu sırada yer aldı. Türkiye, GSYH’de 1 trilyon dolar sınırını ilk kez 2023’te aştı ve o yıl 1 trilyon 153,3 milyar dolarlık milli geliri ile 18’inciliğe, 2024’te de 1 trilyon 358,3 milyar dolarla 17’nciliğe yükseldi. IMF’nin bu yıl için öngördüğü 16’ncılık tahmini tutarsa Türkiye, 12 yıl aradan sonra aynı sıraya yeniden yükselmiş olacak.

Türkiye’de 2011 yılından bu yana siyasi söylem olarak “En büyük 10 ekonomi arasında yer alma” hedefi öne çıkıyor. IMF projeksiyonları Türkiye’nin 2025 itibarıyla 16’ncılıkla bu hedefi yakınsamakla birlikte, GSYH büyüklükleri bazında ön sıralardaki ülkelerle aradaki büyük fark ve büyüme dinamikleri dolayısıyla hala uzağında olduğunu gösteriyor. 2030 sonuna kadar da Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasında girmesini öngörmeyen IMF, 2027’de 1 trilyon 640,9 milyar, 2028’de 1 trilyon 760,4 milyar, 2029’da 1 trilyon 866,3 milyar ve 2030’da 1 trilyon 961,8 milyar dolarlık milli gelirle bu yıllarda hep 17’inci sırada yer alacağını tahmin ediyor.

Hindistan “yükselen güç”

IMF projeksiyonları bir diğer çarpıcı gösterge olarak Hindistan ekonomisindeki hızlı büyümeye işaret ediyor. Buna göre Hindistan 2026 yılında 4 trilyon 505,6 milyar dolarlık milli gelir düzeyi ile Japonya’yı geçerek dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olacak. 2027 ve 2028’de de bu konumunu koruyacak olan Hindistan, 2029’da ise 6 trilyon doları aşacak GSYH’si ile Almanya’yı da geçerek 3’üncü sıraya yükselecek.

2026-2029 döneminde beşinci sırada yer alacak olan Japonya ise 2030’da 5 trilyon 199,8 milyar dolarlık milli gelire ulaşacak İngiltere’ye geçilerek altıncı sıraya düşecek. 2030 itibarıyla 5 trilyon 199,9 milyar dolarlık GSYH’si ile altıncı olacak Japonya’yı 4 trilyon 9,2 milyar dolarla Fransa, 2 trilyon 985,1 milyar dolarla İtalya, 2 trilyon 910,5 milyar dolarla Kanada ve 2 trilyon 829,9 milyar dolarla Rusya’nın izleyeceği öngörülüyor.