İndirimli kurumlar vergisine sınırlama geliyor

Yeni bir torba kanun ile karşı karşıyayız, 16 Haziran Pazartesi günü TBMM ye 21 maddelik bir torba kanun teklifi sunuldu.

Torba kanun teklifinde akaryakıt ithalinde ÖTV’nin KDV matrahına dahil edilmesi, kat­ma değer vergisi kanunda ve vergi usul kanu­nunda değişiklik, motorlu taşıtlar vergisi ve ÖTV düzenlemeleri ile Yatırım Teşvik Sis­teminde değişiklikler yapılması gibi alanlar­da düzenlemeler yapılması öngörülmekte­dir.

Kanunun genel gerekçesi kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlen­dirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlan­dırılması, dolaysız vergilerin vergi gelirle­ri içindeki payının artırılması, İhtilafların önlenmesi ve hukuki belirliliğin artırılması olarak belirtilmiş. Genel gerekçede de belir­tildiği üzere bazı indirim ve istisnalara sınır­lamalar getirilmektedir.

İndirimli kurumlar vergisine sınırlama

İndirimli Kurumlar Vergisi, Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesinde belirti­len ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teş­vik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap dö­neminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerin­den kurumlar vergisi uygulanmasıdır.

Teklifle, verimli yatırımların teşvik edil­mesi amacıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasının indirim hakkının kullanıla­bileceği ilk hesap döneminden itibaren en fazla on hesap dönemi boyunca uygulana­cağına ilişkin sınırlama getirilmekte ve ku­rumlar vergisi indirim oranı %60 olarak sı­nırlandırılmaktadır. Ayrıca kazanç bulun­masına rağmen yararlanılmayan yatırıma katkı tutarlarının sonraki dönemlerde dik­kate alınamayacağı kanuna ekleniyor. Mev­cut durumda yatırıma katkı tutarına ulaşın­caya kadar süre sınırlaması olmaksızın indi­rim hakkı kullanılabilmektedir.

Ayrıca, yatırım teşvik belgesi kapsamın­da hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve hak edilen yatırıma katkı tutarı­nı geçmemek üzere; indirim hakkının kulla­nılabileceği ilk hesap dönemi dahil dördün­cü hesap döneminin sonuna kadar kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazanç­larına indirimli kurumlar vergisi oranı uy­gulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya ve bu oranı sıfıra ka­dar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili kılın­mıştır.

Teklifle getirilen bir düzenleme ise, yatı­rım yapılan ana faaliyet dışında kalan diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilk he­sap dönemi dahil dördüncü hesap dönemi­nin sonuna kadar indirimli kurumlar vergi­si oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya ve bu oranı sıfıra kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yet­kili kılınıyor.

Ar-Ge ve tasarım personel desteğine sınırlama

Ar-Ge tasarım ve destek personelinin ge­lir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi is­tisnası, aylık brüt asgari ücretin 24 katı ile sı­nırlandırılıyor. Bu tutarın üzerindeki ücret­ler teşvik kapsamı dışında bırakılarak, kalan tutar üzerinden belirlenen oranlarda vergi terkin edilmesi sağlanıyor. Teknoloji geliş­tirme bölgeleri, Ar-Ge merkezleri ve araş­tırma altyapılarında görev yapan personelin ücretlerine sağlanan vergi istisna ve teşvik­leri ise brüt asgari ücretin 40 katı ile sınır­landırılıyor.

Sonuç olarak söz konusu kanun henüz tek­lif aşamasında ve yasalaşma sürecinde son halini alarak yürürlüğe girmiş olacak. Yatı­rım ikliminin zor olduğu bir dönemden geç­mekteyiz. Bu noktada teklifin yasalaşma sü­recinde yapılacak olan katkılarla yatırımı ve yatırımcıyı kısıtlayıcı değil teşvik edici ol­ması ülkemiz ekonomisi açısından önemli ve de kaçınılmazdır.