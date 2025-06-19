İndirimli kurumlar vergisine sınırlama geliyor
Yeni bir torba kanun ile karşı karşıyayız, 16 Haziran Pazartesi günü TBMM ye 21 maddelik bir torba kanun teklifi sunuldu.
Torba kanun teklifinde akaryakıt ithalinde ÖTV’nin KDV matrahına dahil edilmesi, katma değer vergisi kanunda ve vergi usul kanununda değişiklik, motorlu taşıtlar vergisi ve ÖTV düzenlemeleri ile Yatırım Teşvik Sisteminde değişiklikler yapılması gibi alanlarda düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.
Kanunun genel gerekçesi kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılması, dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payının artırılması, İhtilafların önlenmesi ve hukuki belirliliğin artırılması olarak belirtilmiş. Genel gerekçede de belirtildiği üzere bazı indirim ve istisnalara sınırlamalar getirilmektedir.
İndirimli kurumlar vergisine sınırlama
İndirimli Kurumlar Vergisi, Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesinde belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisi uygulanmasıdır.
Teklifle, verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasının indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap döneminden itibaren en fazla on hesap dönemi boyunca uygulanacağına ilişkin sınırlama getirilmekte ve kurumlar vergisi indirim oranı %60 olarak sınırlandırılmaktadır. Ayrıca kazanç bulunmasına rağmen yararlanılmayan yatırıma katkı tutarlarının sonraki dönemlerde dikkate alınamayacağı kanuna ekleniyor. Mevcut durumda yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar süre sınırlaması olmaksızın indirim hakkı kullanılabilmektedir.
Ayrıca, yatırım teşvik belgesi kapsamında hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve hak edilen yatırıma katkı tutarını geçmemek üzere; indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dönemi dahil dördüncü hesap döneminin sonuna kadar kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya ve bu oranı sıfıra kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.
Teklifle getirilen bir düzenleme ise, yatırım yapılan ana faaliyet dışında kalan diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilk hesap dönemi dahil dördüncü hesap döneminin sonuna kadar indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya ve bu oranı sıfıra kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili kılınıyor.
Ar-Ge ve tasarım personel desteğine sınırlama
Ar-Ge tasarım ve destek personelinin gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi istisnası, aylık brüt asgari ücretin 24 katı ile sınırlandırılıyor. Bu tutarın üzerindeki ücretler teşvik kapsamı dışında bırakılarak, kalan tutar üzerinden belirlenen oranlarda vergi terkin edilmesi sağlanıyor. Teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge merkezleri ve araştırma altyapılarında görev yapan personelin ücretlerine sağlanan vergi istisna ve teşvikleri ise brüt asgari ücretin 40 katı ile sınırlandırılıyor.
Sonuç olarak söz konusu kanun henüz teklif aşamasında ve yasalaşma sürecinde son halini alarak yürürlüğe girmiş olacak. Yatırım ikliminin zor olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Bu noktada teklifin yasalaşma sürecinde yapılacak olan katkılarla yatırımı ve yatırımcıyı kısıtlayıcı değil teşvik edici olması ülkemiz ekonomisi açısından önemli ve de kaçınılmazdır.