“İnsana değil, paraya yatırım yapmak” ve sonuçları…
Tasarruf yapıp, yatırıma çeviren: İnsan…
Üreten: İnsan…
Reel üretim ile yetinmemeyi öğrenen/öğreten: İnsan…
Yatırım için farklı alternatifler geliştiren ve bu sayede reel üretimden uzaklaşan/ uzaklaştıran: İnsan…
Bu sayede (Bugün tüm dünyada yaşanan) toplumların psikolojisini/verimliliğini tüketen (bir canavar yaratan): İnsan…
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Tasarrufuyla, insana yatırımı ön plana alıp, başaran ülkeler var/vardı…
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Almanya’yı yazmıştım…
3 milyon genç üniversiteye gidiyor…
Resmi verilere göre:
Bu öğrencilerin 1.7 milyonu yarı zamanlı çalışıyor…
Daha önemlisi/verimlisi:
Çalışan öğrencilerin yüzde 47’si sanayi/ imalat alanlarını seçiyor…
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Alman gençler:
Üniversiteler ve normal liseler hariç “mesleki eğitim” de seçebiliyor…
Meslekli olmayı avantajlı görüp, meslek okullarına gidenlerin sayısı mı?
Üniversiteli sayısı ile yarışıyor;
1.3 milyonu aşıyor…
VELHASIL
Üretimi ve çeşitliliğini geliştirerek refahı artıracak, teknik açıdan güçlü gençlerin sayısı (paradan para, kısa yoldan para kazanmaya yönlendiren (eğitimden çalışma hayatına) sistemler sayesinde) tüm dünyada azaldı/azalacak…
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Almanya örneği de (Yarın, Çin örneğini anlatacağım) gösteriyor…
2024’te:
Her 10 üniversite öğrencisine karşılık, 4.3 kişi meslek eğitimi alıyor.
1950 yılında:
Her 10 üniversite öğrencisine karşılık, 75.5 kişi meslek eğitimi alıyormuş…
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Almanya’da ki değişimi gösteren bu veri:
Bugün hala birçok gelişmişten “daha güçlü” olan Almanya’nın, 1950 sonrasındaki kazanımlarını kaybetmesinin nedenini anlatıyor…
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Birçok ülke, insana yatırımı askıya almanın, hatta O’nu yanlış yönlendirmenin, yanlış yönlendirenlere ve reel ekonomiden uzaklaştıranlara prim vermenin bedelini ödedi/ödüyor/ödeyecek…