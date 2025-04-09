“İnsana değil, paraya yatırım yapmak” ve sonuçları…

Tasarruf yapıp, yatırıma çeviren: İnsan…

Üreten: İnsan…

Reel üretim ile yetinmemeyi öğrenen/öğ­reten: İnsan…

Yatırım için farklı alternatifler gelişti­ren ve bu sayede reel üretimden uzaklaşan/ uzaklaştıran: İnsan…

Bu sayede (Bugün tüm dünyada yaşa­nan) toplumların psikolojisini/verimliliğini tüketen (bir canavar yaratan): İnsan…

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Tasarrufuyla, insana yatırımı ön plana alıp, başaran ülkeler var/vardı…

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Almanya’yı yazmıştım…

3 milyon genç üniversiteye gidiyor…

Resmi verilere göre:

Bu öğrencilerin 1.7 milyonu yarı zamanlı çalışıyor…

Daha önemlisi/verimlisi:

Çalışan öğrencilerin yüzde 47’si sanayi/ imalat alanlarını seçiyor…

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Alman gençler:

Üniversiteler ve normal liseler hariç “mes­leki eğitim” de seçebiliyor…

Meslekli olmayı avantajlı görüp, meslek okullarına gidenlerin sayısı mı?

Üniversiteli sayısı ile yarışıyor;

1.3 milyonu aşıyor…

VELHASIL

Üretimi ve çeşitliliğini geliştirerek re­fahı artıracak, teknik açıdan güçlü gençle­rin sayısı (paradan para, kısa yoldan pa­ra kazanmaya yönlendiren (eğitimden çalışma hayatına) sistemler sayesinde) tüm dünyada azaldı/azalacak…

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Almanya örneği de (Yarın, Çin örneğini anlatacağım) gösteriyor…

2024’te:

Her 10 üniversite öğrencisine karşılık, 4.3 kişi meslek eğitimi alıyor.

1950 yılında:

Her 10 üniversite öğrencisine karşılık, 75.5 kişi meslek eğitimi alıyormuş…

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Almanya’da ki değişimi gösteren bu veri:

Bugün hala birçok gelişmişten “daha güç­lü” olan Almanya’nın, 1950 sonrasındaki kazanımlarını kaybetmesinin nedenini an­latıyor…

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Birçok ülke, insana yatırımı askıya al­manın, hatta O’nu yanlış yönlendirmenin, yanlış yönlendirenlere ve reel ekonomiden uzaklaştıranlara prim vermenin bedelini ödedi/ödüyor/ödeyecek…