İş oyunları ile kurumsal sürdürülebilirlik bilincini geliştirin

Kurumsal sürdürülebilirlik çalışmaları hız kazanırken, eğitim ihtiyaçları da gün geçtikçe daha çok artıyor. Amaç kurumlarda sürdürülebilirlik odaklı düşünmeyi geliştirmek ve sürdürülebilirlik vizyonuna katkı sunan yenilikçi projeler üretmek.

Takımların eğlenerek öğrendiği ve fikir ürettiği “iş oyunları” etkili bir yöntem olabilir mi? “Oyun ile öğrenmek” çocukluk yıllarında kalmış gibi görünse de, her yaş için en etkin eğitim yöntemlerinden biri. Dünyada iş dünyası artık oynarak öğrenmeyi tercih ediyor, “deneyimsel öğrenme” yöntemi giderek yaygınlaşıyor. İrlanda’da Google ve Accenture şirketlerinde de çalışan Tiktok Sosyal Medya Analisti Şenay Checa Martinez şunları söylüyor.

“Dünyanın bir çok ünlü büyük şirketi artık çalışanlarına sıkıcı alışıldık eğitimler vermekten vazgeçti. İnteraktif oyunlarla seçimler sunan ve sonucunda oluşan senaryoları gösteren eğitimler veriyor. İş yoğunluğunda alınan videolu eğitimler, bu yeni interaktif yöntemle eğlenceli bir molaya dönüşüveriyor. Eğitimlerden maksimum fayda sağlamak ve çalışanların eğitim alma isteğini arttırmak için iş oyunlarının daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum.”

İş oyunları ile kısa sürede etkili geri dönüş

Sürdürlebilirlik konularda farkındalık, beceri ve yetkilnilik geliştirmek için iş dünyası farklı ve interaktif eğitimler arıyor. “Sürdürülebilirlik eğitimlerini nasıl daha eğlenceli ve renkli hale getirebiliriz?” sorusuna cevap ararken, yıllardır Türkiye’ye dünyadan iş oyunları getiren Alp Saraçoğlu ile tanıştım. Dünyada “iş oyunları” alanında önemli gelişmeler olduğunu belirten Alp Saraçoğlu.

“İş yaşamının ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kısa zamanda yüksek geri dönüşle eğlenceli ve dinamik şekilde geliştirmenin yeni adı Business Games-İş Oyunları” diyor. 10 yıldır tüm dünyada takımların açık havada eğlenerek oynadığı bir iş oyununu Türkiye’ye getirmiş. Ve biz de üzerinde birlikte çalıştık ve eğlenceli bir sürdürülebilirlik oyunu hazırladık.

Sürdürülebilirlik Zekası Outdoor Business Game – Açık Havada İş Oyunu

“Sürdürülebilirlik Zekası Outdoor Business Game” ile takımlar küresel sürdürülebilirlik amaçlarını eğlenerek öğreniyor, üzerinde konuşuyor, gelişim alanlarını belirliyor. Öğrenme deneyimini heyecanlı ve interaktif bir oyuna dönüştüren açık havada oynanan inovatif bir aktivite. İhtiyaca göre ve farklı mekanlar için düzenlenebiliyor.

Kişiye ve kuruma özel hazırlandığından kolaylıkla içselleştiriliyor. Kurumun önceliklediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kolaylıkla oyuna dahil edilebiliyor. Takımlar adeta dev bir oyun tahtası ü- zerinde oynarken beraber başarma duygusu yaşıyor. Zihinleri çalıştırmak için harika bir fırsat yaratıyor. En güzel yanı da oyunu yaş ve ünvan sınırı olmaksızın tüm çalışanlar oynayabiliyor.

Sürdürülebilirlik takımları, üst ve orta kademe yöneticiler, beyaz yaka ve mavi yaka dahil tüm şirket çalışanları, paydaşlar ve hatta tedarik zincirinizi oyuna dahil edebilirsiniz. Chiesi İlaç takımları ile dönem sonu toplantılarında Antalya’da oynadık. Eğitim & Sürdürülebilirlik Müdürü Gamze Kavas oyun sonrasında görüşlerini bizimle şöyle paylaştı: “Kaynaklarımızı dikkatli yönetmenin önemini vurgulayan etkileyici ve interaktif bir deneyim sundu bize.

Oyunda iyi sonuçları elde etmeye çalışırken stratejik düşünmek oldukça önemliydi. Sürdürülebilirlik konularında farkındalığımızı artırdı ve ekipte merak uyandırdı. Takım arkadaşlarımızla ortak bir hedefe ulaşmak, işbirliği yapmak ve etkili iletişim kurmak açısından bize güzel bir deneyim sundu.” Platon ne demiş? “Bir saatlik bir oyunda bir kişi hakkında bir yıllık konuşmadan daha fazla şey keşfedebilirsiniz.”