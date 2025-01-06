İşçi ve memurların tazminatları yıllar içinde eridi
Kıdem tazminatı; İşçinin en az bir yıllık çalışması olması durumunda iş yerinden ayrılırken belli koşulları sağlaması durumunda, işveren tarafından geçmiş hizmetlerine karşılık kanunen ödemesi gereken toplu paradır.
Kıdem tazminatı, işçi ile işveren arasındaki ilişkilerin sonlanması durumunda adil bir maddi denge sağlamak amacıyla yasal bir hak olarak düzenlenmiştir.
Türkiye’de kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda hesaplanır ve ödenir. Bu hak, çalışanların uzun vadeli iş ilişkilerini koruma ve teşvik etme amacını taşır. Kıdem tazminatı bir yıla bir brüt ücret şeklinde hesaplanır. Ancak kıdem tazminatının bir tavanı vardır.
Kıdem tazminatı tavanı 01/01/2025- 30/06/2025 için brüt 46.658 TL oldu. Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisi yapılmaz sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır. Kıdem Tazminatı 01/01/2025- 30/06/2025 tarihleri arasında net 46.303,87 TL oldu. Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuru aylığına göre hesaplanır. Bu nedenle kıdem tazminatı tavanı belirlenirken memurların 6 aylık toplu sözleşme ve enflasyon farkı dikkate alınarak belirlenir. 2002’de kıdem tazminatı tavanı ile 104 gram altın alınabiliyordu.
2024 yılı sonunda kıdem tazminatı tavanı ile sadece 14 gram altın alınabilecek duruma geriledi. 2025 yılına girdik ve yeni kıdem tazminatı tavanı ile şimdilik 15 gram altın alınabiliyor. 30/06/2025’e kadar 46.658 TL olan kıdem tazminatı tavanı değişmeyecek ancak altının gramı artmaya devam edecektir. Haziran ayına kadar en iyimser tahminle kıdem tazminatı tavanı 12-13 gram altın değerine kadar gerileyecektir.
Çalışanlar için sosyal güvenlik sistemine ödenen primler asgari ücret ve tavan ücret olan asgari ücretin 7.5 katına kadar bildirilir ve bu tutarlar üzerinden prim oranlarına göre ödenir.
Yani Sosyal güvenlik sistemine çalışanlar için ödenecek primler asgari ücrete göre belirlenirken, kıdem tazminatları memurların alacağı toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranına göre belirlenir. Primler %30 artarken, kıdem tazminatı tavanı %11.54 oranında arttı.
Kıdem tazminatları bu nedenlerle her yıl değerini yitirmeye devam ediyor. Asgari ücretle brüt 26.005,50TL ile çalışan bir kişi 10 yıl için 260.055TL kıdem tazminatı hakkı elde ederken asgari ücretin 7.5 katı ile 195.041 TL ile çalışan bir kişi ise 10 yıl için 466.580 TL kıdem tazminatı hak ediyor. Asgari ücretin 7.5 katı kadar prim ödeyerek çalışan bir kişi asgari ücretle çalışan bir kişiden sadece yaklaşık 1.8 kat kadar fazla kıdem tazminatı alabiliyor.
Geçmiş dönemlerde 25-30 yıl çalışması sonrası ev, araba alan bir çalışanın artık bunları hayal dahi edemeyecek duruma geldi.