İşe giriş bildirgesi verildi ama prim yatırılmadıysa… Zaman aşımı uygulanır mı?

Çalışanlar için sigorta primlerinin düzenli ya­tırılması, sosyal güvenlik haklarının temeli­dir. Ancak bazı işverenler, işe giriş bildirgesi ver­miş olmalarına rağmen çalışanlarını SGK’ya hiç prim bildirimi yapmadan çalıştırmaktadır.

Bu gi­bi durumlarda işçiler, yıllar sonra haklarını ara­mak üzere “hizmet tespiti davası” açmaktadır. Peki, böyle bir durumda zaman aşımı süresi işler mi?, dava reddedilir mi?, Yargıtay bu konuda ne diyor? İşte tüm yönleriyle…

İşe giriş bildirgesi zaman aşımını başlatır mı?

Uzun yıllardır Yargıtay uygulamasında şu ilke benimsenmişti: “İşe giriş bildirgesi verilmiş ol­ması, SGK’nın çalışmayı öğrendiği anlamına gel­mez. Bu nedenle zaman aşımı başlamaz.”

Buna göre, SGK prim ödemesi ya da aylık bil­dirge almamışsa çalışanın sigortalılığından ha­berdar olmadığı kabul edilirdi ve 5 yıllık hizmet tespiti süresi başlamazdı. Bu durum, birçok işçi­ye yıllar sonra bile dava açma imkânı sağlıyordu.

2023 yılında ne değişti? Yargıtay’dan kritik karar

Ancak 2023 yılında Yargıtay Hukuk Genel Ku­rulu, önceki kararlarına kıyasla farklı bir yakla­şım sergiledi.

-Yargıtay HGK Kararı: 29.03.2023 – 2023/224 E., 2023/265 K.

-Kararın özeti:

“İşe giriş bildirgesi veya diğer sigorta belgele­rinin Kuruma ulaşması, SGK’nın çalışmadan ha­berdar olduğu anlamına gelir. Bu durumda 5 yıl­lık hak düşürücü süre başlar.”

Bu karar, özellikle 2023 sonrasında açılan da­valar için kritik bir kırılma noktası oluşturdu. Çünkü artık bazı mahkemeler, bu kararı referans alarak “SGK çalışmayı biliyordu, zaman aşımı sü­resi işlemeye başlar” yorumunu yapmaya başladı.

2024 ve 2025’te yerel mahkemeler ne yaptı?

2024 ve 2025 yıllarında yerel mahkemeler, özellikle işe giriş bildirgesi bulunan ama prim yatırılmamış çalışanların açtığı hizmet tespiti davalarında zaman aşımı itirazlarını kabul etme­ye başladı.

Bazı mahkemeler, Yargıtay’ın 2023 kararını gerekçe göstererek:

-İşe giriş bildirgesinin SGK tarafından alın­mış olmasını,

-SGK’nın çalışmadan haberdar olduğu şek­linde değerlendirdi.

-Bu durumda davanın 5 yıl içinde açılmama­sını zaman aşımı olarak nitelendirdi ve davaları reddetti.

Bu Ne Anlama Geliyor?

-2023 öncesinde açılan davalarda genellikle zaman aşımı uygulanmazken,

-2023 sonrası açılan davalarda zaman aşımı uygulanmaya başlanmış,

-Yerel mahkemeler daha dar yorumlar yap­maya başlamıştır.

Ancak bu yorumların Yargıtay nezdinde bir iç­tihat birliğine dönüşüp dönüşmediği henüz net değildir. 2024 ve 2025 yıllarında Yargıtay’ın aynı konuda henüz yeni bir kararı bulunmamaktadır.

Hizmet tespiti davasında süreler neye göre işliyor?

-506 sayılı Kanun’un 79. maddesi (geçerli hü­kümler): “Sigortalı bildirilmeyen çalışmalar için hizmet tespiti, hizmetin geçtiği yılın sonundan itibaren 5 yıl içinde istenebilir.”

-Ancak bu 5 yıllık sürenin başlangıcı tartış­malıdır.

-SGK’nın çalışmayı ne zaman öğrendiği te­mel kriterdir.

-İşe giriş bildirgesi bu öğrenme için yeterli mi? 2023’e kadar “hayır” denirken, artık “evet” diyen kararlar da ortaya çıkmıştır.

Ne yapmalı?

1-2023 öncesi çalışması olup SGK’ya bildiril­meyen çalışanlar, bir an önce dava açmalı­dır.

2-İşe giriş bildirgesi olan ancak prim yatırıl­mamış kişiler, zaman aşımına uğramamak için dava açma süresini dikkate almalıdır.

3- Yerel mahkeme kararı olumsuz olsa bile, Yargıtay aşamasında savunma yapılmalı ve önceki içtihatlar delil olarak sunulmalıdır.

4- İşçi lehine deliller (tanık, bordro, mesaj, mail, kamera kaydı) mutlaka dosyaya su­nulmalıdır.

Sonuç: Zaman aşımı uygulaması değişiyor mu?

İşe giriş bildirgesi verilmiş ama prim ödenme­miş durumlarda hizmet tespiti davası açmak is­teyenler için hukuki zemin 2023 sonrası kısmen değişmiştir. Yargıtay’ın 2023 kararı, yerel mah­kemelerde zaman aşımı yönünde yorumların art­masına neden olmuştur. Ancak bu kararın genel bir içtihat birliği oluşturup oluşturmadığı henüz kesinleşmemiştir. Çalışanların hak kaybı yaşa­mamaları için, bu süreci uzman bir hukukçu ile dikkatle yürütmeleri büyük önem taşımaktadır.