İşletmeler için 2024’te “nasıl” yönetimi (finansal)

2024’ün bu ilk yazısında öncelikle yeni yılın ülkemiz ve dünyamız için barışın, huzurun egemen olduğu bir yıl olması dileğiyle başlamak istiyorum Birçok belirsizliğin olumlu veya olumsuz etkileme potansiyeli olacağı bir yıl olması ve özellikle 2024 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’nın siyasi seçimlerde bulunacak olması öngörülerde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

Ülke ekonomileri için önemli öncü göstergelerden olan PMI (İstanbul Sanayi Odası tarafından) Aralık 2023 verileri 2 Ocak’ta açıklandı. Göstergeler ekonomide 2024 için öngörülerin reel sektör yöneticileri tarafından da benzer algılandığını göstermektedir. Buna göre;

-PMI Aralık verisi 47,4 olarak gerçekleşti. (Kasım 2023 47,2’ydi) (50 altı ekonomideki yavaşlamanın devam ettiğini göstermektedir.)

-Alt verilerine bakılacak olursa üretim ve yeni siparişlerde düşüşün devam ettiği görülmektedir.

-Olumlu mesajlardan biri TÜİK verilerine paralel olarak istihdam değerlerinde stabil bir yapı gözükmekte düşüş görülmemektedir.

-Ayrıca enflasyon açısından umut verici bir diğer gösterge ise girdi maliyetleri enflasyonunda son 7 ayın en düşük değerinin gerçekleşmiş olmasıdır.

-PMI sektörel incelendiğinde 10 sektörün 9 unda yavaşlamanın (Temmuz 2023- Aralık 2023) olduğu sadece 1 sektörde (gıda ürünleri) beklentinin olumlu olduğu görülmektedir. Son açıklanan PMI verisi bağlamında ve diğer öncü göstergeler paralelinde İşletmelerimizin 2024 yılında çizmeleri gereken yol haritası ile kendilerini gözden geçirmeleri için bir liste yapılacak olursa aşağıdaki maddelere bakılması gerekir.

işletme yönetiminde “Nasıllar”

-Yıllık finansal hedefleri, faaliyet, gider ve yatırım bazlı bütçelemeyi nasıl yapacağınızı (Stratejik plana uyumlu),

-Bütçe nakit akış takibini nasıl yapacağınızı,

-Alacak ve ödeme vadelerini nasıl belirleyeceğinizi ve etkilerini nasıl irdeleyeceğiniz,

-Stok yönetimi anlayışını yeniden nasıl yapılandıracaksınız,

- Mali analiz raporlarını nasıl oluşturup standardize edeceğinizi, bu verileri kullanarak ve takip ederek nasıl iyileştirmeler yapacağınızı ve sapmaları ve yapılacak aksiyonları nasıl yöneteceğinizi,

-Maliyet azaltma faaliyetlerini nasıl yapacağınızı,(Sabit maliyeti, stok maliyeti, sermaye maliyeti)

-Yerine koyma maliyeti yaklaşımını fiyatlamanızın nasıl stratejisi olmalı,

-İşçilik süresi ile fiili işçilik sürelerinin maliyetlerinin analiz ve takibini nasıl yapacağınızı,

-Kalite yetkinliğinizi artırırken nasıl kalitesizlik maliyetlerinizi azaltacağınızı,

-Faaliyet hızlarınızı nasıl arttıracağınızı (Alacak, ticari. borç, stok, aktif hızı vb.),

-Risk yönetimini önceliklendiren süreçlerin nasıl yönetileceği (Piyasa riski ‘faiz-kur-vade-fiyat’, kredi riski, operasyonel risk)

-Yatırım kararları ve finansmanını nasıl yöneteceğiniz,

- İşletme sermayesi ihtiyacı yaratmadan satış artışlarını nasıl yöneteceğiniz, l Yeşil mutabakata uygun karbon ayak izini küçülten işletme yapısını nasıl kuracağınız,

-İhracat ağırlıklı satışınızı ve entellektüel sermayenizi (Çalışan ve müşteri değeri) nasıl artıracağınızı,

-Dijitalleşme ve otomasyonu rekabetin ayrılmaz bir parçası haline nasıl getirileceği,

-Katma değer yaratmayan işleri nasıl tespit edeceğinizi ve bunları nasıl outsource edip veya ortadan kaldıracağınızın sorularını yöneteceğiniz bir yıl olmalıdır.

Son söz: Doğru sorular doğru çözümler getirir.