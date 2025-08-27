İsrafın adresi olan “toplantıflasyon” nasıl tanımlanır?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi…

Mevcut OSB’lerinde 330 bin kişi ça­lışıyor…

***

Sadece Gaziantep’teki OSB’lerde…

240 bin kişi çalışıyor…

Ve 8 milyar doların üzerinde ihracat ger­çekleştiriliyor…

***

Diğer illerde OSB ve/veya fabrika kur­san da, çalışacak eleman bulunamıyor…

***

Bir siyasetçi…

Güneydoğu’nun 600 bin nüfuslu şehri­nin, 5 milletvekilinden biri…

Programı:

3 günde 17 muhtar ziyareti…

***

Peşinde 13 protokol otomobili (danış­manlar, il/ilçe teşkilatları yönetim kurulu üyeleri, parti teşkilatlarında üst düzey gö­rev almak isteyenler vb…) ve iki minibüs partili…

Koruma, güvenlik görevlileri…

Toplam 102 kişi…

(Muhtarlıklarda toplaşan halkı sayma­yalım)

***

Bu hesabı, 550 milletvekili için yapar­sak…

Üstüne: Bakan, vali, belediye başkanı zi­yaretleri, toplantılarını eklersek…

(Not: Basın mensubu olarak, takip et­memiz için, istisnasız her gün, 7-8 top­lantıya davet ediliyoruz…)

Her gün 100 binlerce kişi siyasi ziya­retlerde/toplantılarda…

***

(İş dünyası tarafından düzenlenen top­lantılar farklı bir yazı konusu)

VELHASIL

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, çarşı/pazarda yaşanana, daha fazla dik­kat çekmek için, iktisadi terimler kullan­mıştı:

Malların miktarının düşürülüp fiyatı­nın aynı tutulması (Shrinkflasyon); mal­ların kalitesinin düşürülüp fiyatının ay­nı tutulması (Skimpflasyon); fiyatların enflasyon oranının üzerinde artırılması (Greedflasyon)…

***

Bu tanımlamalar gibi, “sorunlarımızın varlığı ile var olan/olacak” toplantıfals­yonumuz da, ziyaretflasyonumuz da lite­ratüre girecek cinsten…

***

Gaziantep’te 240 bin kişi, yurtiçi ta­lebi karşılamanın ve artı olarak ihracat yapmanın, 8 milyar dolarlık ihracatı ar­tırmanın derdindeyken…

100 binlerce kişi, o “240 bin kişi” gibi­ler sayesinde ödenebilen maaşları, har­camaları, akaryakıt/konaklama/gıda masrafları ile 5 yıldızlı otellerde toplan­tılarda, ziyaretlerdeyse…

Sorunların çözülmemesi bu alandaki­lere yarayıp, obezleştiriyorsa…

Ve…

Bu israf, (sayısı oldukça azalan/azala­cak) çabalayanlar/çalışanlar tarafından net olarak görülüyorsa…

Toplantıflasyonumuzu nasıl tanımlar­sınız?