İsrafın adresi olan “toplantıflasyon” nasıl tanımlanır?
Güneydoğu Anadolu Bölgesi…
Mevcut OSB’lerinde 330 bin kişi çalışıyor…
***
Sadece Gaziantep’teki OSB’lerde…
240 bin kişi çalışıyor…
Ve 8 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriliyor…
***
Diğer illerde OSB ve/veya fabrika kursan da, çalışacak eleman bulunamıyor…
***
Bir siyasetçi…
Güneydoğu’nun 600 bin nüfuslu şehrinin, 5 milletvekilinden biri…
Programı:
3 günde 17 muhtar ziyareti…
***
Peşinde 13 protokol otomobili (danışmanlar, il/ilçe teşkilatları yönetim kurulu üyeleri, parti teşkilatlarında üst düzey görev almak isteyenler vb…) ve iki minibüs partili…
Koruma, güvenlik görevlileri…
Toplam 102 kişi…
(Muhtarlıklarda toplaşan halkı saymayalım)
***
Bu hesabı, 550 milletvekili için yaparsak…
Üstüne: Bakan, vali, belediye başkanı ziyaretleri, toplantılarını eklersek…
(Not: Basın mensubu olarak, takip etmemiz için, istisnasız her gün, 7-8 toplantıya davet ediliyoruz…)
Her gün 100 binlerce kişi siyasi ziyaretlerde/toplantılarda…
***
(İş dünyası tarafından düzenlenen toplantılar farklı bir yazı konusu)
VELHASIL
Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, çarşı/pazarda yaşanana, daha fazla dikkat çekmek için, iktisadi terimler kullanmıştı:
Malların miktarının düşürülüp fiyatının aynı tutulması (Shrinkflasyon); malların kalitesinin düşürülüp fiyatının aynı tutulması (Skimpflasyon); fiyatların enflasyon oranının üzerinde artırılması (Greedflasyon)…
***
Bu tanımlamalar gibi, “sorunlarımızın varlığı ile var olan/olacak” toplantıfalsyonumuz da, ziyaretflasyonumuz da literatüre girecek cinsten…
***
Gaziantep’te 240 bin kişi, yurtiçi talebi karşılamanın ve artı olarak ihracat yapmanın, 8 milyar dolarlık ihracatı artırmanın derdindeyken…
100 binlerce kişi, o “240 bin kişi” gibiler sayesinde ödenebilen maaşları, harcamaları, akaryakıt/konaklama/gıda masrafları ile 5 yıldızlı otellerde toplantılarda, ziyaretlerdeyse…
Sorunların çözülmemesi bu alandakilere yarayıp, obezleştiriyorsa…
Ve…
Bu israf, (sayısı oldukça azalan/azalacak) çabalayanlar/çalışanlar tarafından net olarak görülüyorsa…
Toplantıflasyonumuzu nasıl tanımlarsınız?